الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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عارضة أسكتلندية ترفع تنورتها وتكشف عن “شعر العانة” احتجاجاً على قانون التحول الجنسي (شاهد)

عارضة الأزياء صرخت في نواب البرلمان وخاطبتهم قائلة "احصلوا عليه مباشرة"

كتب سالم حنفي
عارضة أسكتلندية watanserb.com
إحدى المتظاهرات النسويات ترفع تنورتها لتكشف عن شعر العانة
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وطن– انتهى نقاش مثير للجدل في البرلمان الاسكتلندي حول حقوق المتحولين جنسياً برفع إحدى المتظاهرات النسويات تنورتها لتكشف عن “شعر العانة”.

وكان البرلمان الاسكتلندي قد وافق، الأربعاءـ على مشروع قانون إصلاح الاعتراف بالنوع الاجتماعي (اسكتلندا) بأغلبية 86 صوتًا مقابل 39.

البرلمان الإسكتلندي يقر قانون يسمح بالتحول الجنسي للأطفال

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه بموجب القانون الجديد ، سيتمكن أي شخص يعيش في اسكتلندا من التقدم للحصول على شهادة إصلاح جنسي بعد أن عاش في جنسه المختار ذاتيًا لمدة ثلاثة أشهر – أو ستة أشهر إذا كان يبلغ من العمر 16 أو 17 عامًا، في حين أنه كان في السابق عليهم الانتظار لمدة عامين.

وترافق مع إقرار القانون صرخة شديدة من قبل الجماعات النسائية في اسكتلندا وأماكن أخرى في المملكة المتحدة ، وقد قوبل مشروع القانون بمعارضة قوية من وزراء الحكومة البريطانية.

وزيرة المساواة البريطانية تعبر عن قلقها من القانون

وتعبيرا عن اعتراضها، كتبت كيمي بادينوش ، وزيرة المساواة في الحكومة البريطانية، إلى الوزير الأول في اسكتلندا نيكولا ستورجون قبل التصويت ، قائلة إنها “قلقة” من أن التغييرات المقترحة ستخلق “تباينًا” في النهج بشأن “قضية معقدة ومهمة”.

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وأضافت في رسالتها: “يحتاج الأفراد الذين يفكرون في الخطوة الجادة للغاية لتغيير جنسهم القانوني إلى توضيح العملية التي يجب عليهم القيام بها ، وأنا قلقة بشأن تأثير وجود أنظمة متباينة في أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة “.

أشارت إلى أن القانون يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل القانونية المعقدة ، لأنه “من غير الممكن” أن يتم “احتواء” التشريع بالكامل داخل اسكتلندا في حين يمكن للإنجليز السفر إلى اسكتلندا والمطالبة بنفس الحقوق.

وزيرة المساواة البريطانية تعبر عن قلقها من القانون

احتجاجت نسائية كبيرة ضد القانون

ولكن إلى جانب النقاش السياسي الرسمي ، كان هناك قدر كبير من الاحتجاج الحي داخل البرلمان الذي يطلق عليه “هوليرود”.

وقالت الجماعات النسائية إن التشريع سيسهل على الرجال عديمي الضمير الوصول إلى الأماكن المخصصة للنساء فقط – بما في ذلك الأماكن العامة وغرف تغيير الملابس والسجون.

وأثناء مناقشة مشروع القانون تمت مرافقة المحتجين من القاعة من قبل الشرطة ، وحاصر حراس الأمن امرأة تصرخ “كذب” و “عار” وأصروا على أن مشروع القانون يشكل تهديداً للمرأة.

وصاحت متظاهرة أخرى: “لا أحد منكم يستطيع تحديد الهوية الجنسية. أنا بطة محاصرة في جسد المرأة. أنا بطة. دجال ، دجال ، دجال “.

احتجاجت نسائية كبيرة ضد القانون

عارضة أزياء تحتج على القانون بكشف عانتها

لكن عارضة أزياء كانت من المتظاهرين رفعت تنورتها وكشفت عن عانتها السوداء الكثيفة وأخت تصرخ “احصلوا عليه مباشرة!”

وكانت عارضة الأزياء قد صرخت قائلة إن النساء يتعرضن للاغتصاب في السجون “الآن” من قبل المذنبين الذكور جسديًا الذين أخبروا السلطات أنهم عرفوا بأنهم نساء.

وقالت “هذا البرلمان لم يحترم حقوق المرأة” ، قبل أن تضيف “وإذا صح التعبير لن أتصرف بلباقة وسأكون غير محتشمة، لتقوم برفع تنورتها وتكشف عن عانتها.

وعندما اتهمت المشرعين بأنهم “أناس فظيعون” ، تدخل أفراد الأمن لإخراجها من البرلمان.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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