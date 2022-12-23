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شيخ عشيرة عراقي يفتح مضافته لمشجعي “خليجي 25”..تعهد بتقديم خدمة 5 نجوم لهم مجاناً(شاهد)

ستُقام مسابقة خليجي 25 في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم .

كتب فهمي الورغمي
مضافة شيخ عشيرة عراقي watanserb.com
شيخ عشيرة عراقي كاظم الصرايفي
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وطن– بعد أن تقرر إقامة النسخة الخامسة والعشرون من مسابقة كأس الخليج العربي، لعام 2023، في محافظة البصرة جنوب العراق، ظهر رجل أعمال عراقي أصيل البصرة، في مقطع فيديو متداول، وهو يُرحب بضيوف “خليج 25” في مضيف حديث، قال أنه سيفتح أبوابه لضيوف المسابقة.

أكبر مضيف في البصرة يفتح أبوابه لجمهور خليجي 25

وظهر الشيخ “كاظم الصرايفي” نجل الحاج الشيخ “مجيد الفالح الصرايفي” أصيل مدينة البصرة وهو يفتتح مضافة عصرية، قال في مقطع مصور أنها الأكبر من نوعها في محافظة البصرة جنوب العراق.

وقال الشيخ كاظم الصرايفي أنه أكبر مضيف في البصرة سوف يفتح أبوابه لضيوف العراق خلال بطولة خليجي 25″.

كما أعلن نجل “الحاج الشيخ مجيد الفالح الصرايفي” عن تقديم كافة الخدمات فضلاً عن تحويل المساحات الخضراء التي تحيط بالمضيف الى منتجع سياحي مجاني خلال فترة البطولة” على حد قوله.

يُظهر المقطع المصور هذه المضافة، بتصميم فخم وجميل غلبت عليه الأصاله والأناقة العراقية.

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من حيث المساحة، أكد الشيخ كاظم الصرايفي أنها الأكبر من نوعها في البصرة.

كما أنها احتوت على أثاث مزخرف جميل مازاد الصالة جمالا وروعة.

يقول الشيخ كاظم الصرايفي، أن مضافته “مفتوحة للجميع خلال مسابقة خليج 25 سواء للوفود الرسمية أو للمشجعين الذين سيحضرون فعاليات البطولة الخليجية”.

تحضيرات عراقية لـ خليجي 25

كما تطرق الشيخ كاظم الصرايفي إلى الأسباب وراء افتتاح وتصميم هذه المضافة بهذا الشكل الجميل، قائلا أنه يريد “تقديم صورة رائعة وجذابة عن محافظته البصرة بوصفها تستحق الاستثمار وأنها تفتح ذراعيها لأشقائها من مجلس التعاون الخليجي”.

مضيفا أن القائمين على المضافة من العملة داخلها، سيوفرون كل الخدمات للزوار من مأكل ومشرب.

مشيرا أن الوافدين على البصرة هم في النهاية “إخواننا وأشقائنا”.

منوها أنه سيتم تحويل المساحات الخضراء التي تحيط بالمضيف الى منتجع سياحي مجاني خلال فترة البطولة.

إلى ذلك يُذكر إن كأس الخليج العربي 25 أو خليجي 25، هي النسخة الخامسة والعشرون من مسابقة كأس الخليج العربي، التي تقام كل سنتين بمشاركة المنتخبات الثمانية المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقد تقررّ أن تقام هذه النسخة الخامسة والعشرون من المسابقة الخليجية في البصرة جنوب العراق عام 2023.

جدول مباريات خليجي 25

هذا وقد أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، منتصف نوفمبر الماضي، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم .

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، فإن مباريات البطولة سوف تنطلق باللقاء الافتتاحي بتاريخ 6 يناير والذي يجمع بين منتخبي العراق ونظيره العماني، على استاد البصرة الدولي.

وتضم المجموعة الأولى بالإضافة إلى “أسود الرافدين، ومنتخب سلطة عمان كلا من “الأخضر السعودي” ومنتخب اليمن.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والكويت والبحرين، وسيكون موعد المباراة الافتتاحية في تلك المجموعة يوم السبت 7 يناير.

وتجمع تلك المباراة بين حامل لقب النسخة الأخيرة، المنتخب البحريني، و”الأبيض الإماراتي”.

وتراهن دول الخليج عبر هذه البطولة المحلية، رفع مستوى التنافسية بين المنتخاب المشاركة، الذي بدوره سيكون له دور فعال في رفع مستوى المنتخبات في البطولات القارية والعالمية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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