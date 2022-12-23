تفاصيل نصب سائق مغربي على سائح بريطاني وقرار عاجل من السلطات (شاهد)

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وطن – تحركات السلطات المغربية في مدينة مراكش، مع واقعة تعرض سائح بريطاني للنصب من قِبل سائق سيارة تاكسي.

السائح البريطاني كان قد تابع مباريات بطولة كأس العالم في قطر، وفي طريق عودته إلى بلاده، نزل إلى مدينة مراكش.

وحط السائق في مطار مراكش المنارة الدولي، واستقل سيارة أجرة للذهاب إلى ساحة جامع الفنا – أحد المعالم السياحية المعروفة بوسط المدينة، وفوجئ بطلب السائق دفع مقابل مادي يصل إلى 350 درهما.

كما حاول السائق الحصول على 400 درهم ممتنعا عن رد الباقي، إلا أن السائق رفض بلطف.

وكانت المفاجأة أن السائح البريطاني، وثّق تفاصيل الواقعة بالفيديو، لا سيما أنه صانع محتوى.

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تفاعلت السلطات المحلية بمدينة مراكش، مع الواقعة الموثقة بالفيديو تجاه السعر الخيالي الذي طلبه السائق.

قرار عاجل تجاه السائق المتهم بالنصب

وأوقفت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمدينة مراكش، سائق سيارة الأجرة نهائيا عن العمل، بسبب الحادثة.

وأوضحت مصادر من عمالة مراكش، أن مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمجرد إطلاعها على شريط مرئي تم تسجيله وبثه على منصات التواصل الاجتماعي من قبل السائح البريطاني، بخصوص الابتزاز الذي تعرض له، وحصد ملايين المشاهدات عبر العالم، أطلقت تحرياتها بخصوص صاحب الرخصة، وبعد تمكنها من معرفة هوية السائق دعت إلى اجتماع للبت في الملف، انتهى بتوقيف المعني نهائيا، بحسب موقع “هسبريس” المحلي.

وأضافت المصادر أن المصالح ذاتها تقوم كل يوم خميس بدراسة الملفات المتعلقة بما يقوم به بعض السائقين، وتتخذ بصددها قراراتها متفاوتة العقوبة، لكن القرار الصادر بخصوص هذا التصرف الذي تعرض له السائح البريطاني يعد نهائيا، لأن ما أقدم عليه هذا المهني يعد سلوكا شوه مدينة مراكش والسياحة المغربية.

وأعادت حادثة التاكسي، موضوع فرض بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة بمراكش، تسعيرات خاصة مخالفة للتسعيرات التي تحددها السلطات، مما يؤثر بالسلب على صورة المدينة والبلاد السياحية.