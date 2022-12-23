الجمعة, ديسمبر 23, 2022
الرئيسيةالهدهدتفاصيل نصب سائق مغربي على سائح بريطاني وقرار عاجل من السلطات (شاهد)
الهدهد

تفاصيل نصب سائق مغربي على سائح بريطاني وقرار عاجل من السلطات (شاهد)

السائق متهم بتشويه صورة السياحة في المغرب

كتب خالد السعدي
تعرض سائح بريطاني للنصب watanserb.com
سائح بريطاني يوثق تعرضه للنصب من سائق تاكسي في المغرب وينشر ذلك عبر منصات التواصل
- Advertisement -

وطن – تحركات السلطات المغربية في مدينة مراكش، مع واقعة تعرض سائح بريطاني للنصب من قِبل سائق سيارة تاكسي.

السائح البريطاني كان قد تابع مباريات بطولة كأس العالم في قطر، وفي طريق عودته إلى بلاده، نزل إلى مدينة مراكش.

وحط السائق في مطار مراكش المنارة الدولي، واستقل سيارة أجرة للذهاب إلى ساحة جامع الفنا – أحد المعالم السياحية المعروفة بوسط المدينة، وفوجئ بطلب السائق دفع مقابل مادي يصل إلى 350 درهما.

كما حاول السائق الحصول على 400 درهم ممتنعا عن رد الباقي، إلا أن السائق رفض بلطف.

وكانت المفاجأة أن السائح البريطاني، وثّق تفاصيل الواقعة بالفيديو، لا سيما أنه صانع محتوى.

- Advertisement -

تفاعلت السلطات المحلية بمدينة مراكش، مع الواقعة الموثقة بالفيديو تجاه السعر الخيالي الذي طلبه السائق.

قرار عاجل تجاه السائق المتهم بالنصب

وأوقفت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمدينة مراكش، سائق سيارة الأجرة نهائيا عن العمل، بسبب الحادثة.

وأوضحت مصادر من عمالة مراكش، أن مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمجرد إطلاعها على شريط مرئي تم تسجيله وبثه على منصات التواصل الاجتماعي من قبل السائح البريطاني، بخصوص الابتزاز الذي تعرض له، وحصد ملايين المشاهدات عبر العالم، أطلقت تحرياتها بخصوص صاحب الرخصة، وبعد تمكنها من معرفة هوية السائق دعت إلى اجتماع للبت في الملف، انتهى بتوقيف المعني نهائيا، بحسب موقع “هسبريس” المحلي.

وأضافت المصادر أن المصالح ذاتها تقوم كل يوم خميس بدراسة الملفات المتعلقة بما يقوم به بعض السائقين، وتتخذ بصددها قراراتها متفاوتة العقوبة، لكن القرار الصادر بخصوص هذا التصرف الذي تعرض له السائح البريطاني يعد نهائيا، لأن ما أقدم عليه هذا المهني يعد سلوكا شوه مدينة مراكش والسياحة المغربية.

وأعادت حادثة التاكسي، موضوع فرض بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة بمراكش، تسعيرات خاصة مخالفة للتسعيرات التي تحددها السلطات، مما يؤثر بالسلب على صورة المدينة والبلاد السياحية.

المصدرهسبريس + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

تعذيب رضيع مغربي في محاولة لقتله.. عثر عليه عاريا وغارقا في دمه

حياتنا

أشرف حكيمي يحتفل بطريقته الخاصة مع والدته بإنجاز أسود الأطلس(شاهد)

تقارير

موقع “أفريك”: الملك محمد السادس ذاب كـ”الزبدة”.. ماذا جرى له وما علاقة للا سلمى بالأمر؟!

الهدهد

حملة شرسة ضد حفيظ دراجي بالجزائر بعد كشفه ما يحدث بالكواليس.. ما علاقة المغرب؟

الهدهد

موريتانيون يحرقون مقهى تملكه سيدة مغربية يروج للدعارة والمخدرات(شاهد)

الهدهد

رسالة مؤثرة من أشرف حكيمي بعد الاستقبال التاريخي في المغرب (شاهد)

الهدهد

استقبال مهيب لأسود الأطلس في المغرب وتعليمات ملكية خاصة بشأن أمهات اللاعبين

تقارير

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

الهدهد

فقيه مغربي يتطاول على جزائريين ويصفهم بالكراغلة المجرمين والمنحطين..لماذا؟(شاهد)

الهدهد

المغربي أسامة بن عبدالله يوضح بشأن إهانته للسعودية من تونس (فيديو)

الهدهد

فضيحة لقناة جزائرية بعد حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع بالمونديال

الهدهد

كواليس المونديال.. حدث غير متوقع في مدرجات مباراة المغرب وكرواتيا (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يجب أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ؟

ما هو أفضل وقت لتنظيف الحمام؟..خبيرة تُجيب

سيول جارفة في مكة.. الأمطار تغرق السعودية وخسائر لا تعوض للسكان (شاهد)

ميليشيات مسيحية لحماية المسيحيين وند لحزب الله.. من هي جماعة جنود الرب اللبنانية؟

أسد يتجول بالقرب من جامعة كويتية ويثير فزعا (شاهد)

جمهور بلدين خليجيين ضمن الأكثر إنفاقا.. كم صرف مشجعو مونديال قطر؟

فوربس تكشف عن أسوأ وأفضل شركات الطيران والمطارات للسفر خلال موسم الأعياد

بعد “فيديو مطعم الرياض”.. رونالدو يقترب جدا من التوقيع للنصر السعودي

إثيوبيون يكشفون أهوال التعذيب في سجون السعودية.. ما حدث لهم لا يحتمله بشر

بنزيما يُصفي حساباته مع نجوم فرنسا وطبيب الديوك يكشف كواليس استبعاده

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC