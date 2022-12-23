تبول رئيس جنوب السودان على نفسه يثير جدلا أخلاقيا والشرطة تبحث عن المصور

- Advertisement -

وطن – نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا عن المشهد الذي أثار عاصفة جدل، وظهر فيه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وهو يتبول لا إرادياً على نفسه أثناء عزف النشيد الوطني في إحدى المناسبات.

وأظهر الفيديو سلفاكير، البالغ من العمر 72 عاماً، وهو ينظر إلى ساقيه وقد تجمعت بركة صغيرة من الماء تحته قبل أن تبتعد الكاميرا عنه، وذلك خلال مشاركته في حفل تدشين طريق جديد.

وبحسب التقرير، أثارت لقطات سلفا كير وهو يتبول على نفسه في حدث رسمي جدلاً في جميع أنحاء إفريقيا حول قدرته على قيادة البلاد ، وأخلاقيات مشاركة الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

فأثناء وقوفه للنشيد الوطني أثناء فتح طريق جديد الأسبوع الماضي، بدا كير، 71 عامًا ، غير مدرك في البداية لما كان يحدث، بعد أن تشكلت بركة عند قدميه ، لاحظ بعض مساعديه وطاقم التصوير الذي كان يبث الحدث على الهواء مباشرة، فوجه الكاميرا بعيدًا عن الحفل.

خلال استقبال رسمي.. رئيس دولة جنوب #السودان يتبوّل على نفسه أثناء تأديته النشيد الوطني#أورينت pic.twitter.com/UmI799bbPX — Orient أورينت (@OrientNews) December 15, 2022

جدل أخلاقي كبير

وانتقل أشخاص، بمن فيهم سياسيون ومحامون من أوغندا ونيجيريا وكينيا، على الفور إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة الحادث.

- Advertisement -

كانت هناك مخاوف بشأن فترة حكم كير الطويلة، فهو في السلطة منذ الاستقلال في عام 2011 ، وجنوب السودان لم يجر انتخابات منذ ذلك الحين، ومن المقرر أن تذهب البلاد الآن إلى صناديق الاقتراع في عام 2024.

قال كثيرون إن الحادث أظهر أن كير لم يكن على ما يرام بما يكفي لحكم دولة تواجه تحديات شديدة ومستويات حادة من الجوع والصراع والصدمات المناخية.

وانتقد آخرون نشر اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ، واشتكوا من أن ذلك يعد عدم احترام لرجل في سنه.

وغرد واني مايكل ، ناشط المجتمع المدني في جنوب السودان ، الذي اتهم الموالين لكير بأنهم خذلوه من خلال عدم تشجيعه لمغادرة موقعه، قائلا إنه لن ينشر الفيديو رغم انتقاداته للحركة الشعبية لتحرير السودان.

وأضاف: “يمكنك أن تسخر من عرضنا بالطريقة التي تريدها ، يمكنك الاتصال بنا بأسماء. ولكن ، كبشر ، فإن الرئيس سلفا كير هو شيخ ونحن نحترمه. سوف نتذكره من كل هذه السخرية ونمنحه الاحترام الذي يستحقه. لن نسخر من صحته حتى لو اختلفنا مع حكومته “.

ورد مستخدم آخر قائلاً: “هل كنت متعاطفًا مع الأشخاص الذين سُجنوا وعذبوا وقتلوا على يده؟”

وغرد بونغومين أسيلام تابان أبووك، المحلل السياسي: “لم يكن أبدًا أي تعاطف معنا وكان شديد القسوة تجاه الأمة”.

وجلبت رئاسة كير، سنوات من القتال مع فصيل منشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة منافس كير ، ريك مشار، وقد قُتل مئات الآلاف ، وعانت البلاد من العنف الجنسي وقمع المعارضة السياسية والفساد.

وغرد النائب الأوغندي داودي كاباندا: “قد يكون هذا أنا في المستقبل – كيف ستشعر إذا كنت أشعر بالحرج مثلما تفعل مع الشيخ سلفا كير؟”.

وقال السيناتور النيجيري شيهو ساني: “قد يكون هذا مرضًا في المسالك البولية أو فعلًا وطنيًا شديدًا ؛ رفض إعفاء نفسه أثناء عزف النشيد الوطني “.

وانتقدت المحامية الكينية البارزة إستر أنغاوا: “كنت أتوقع أن يتقاعد الرئيس كير بشرف لأسباب صحية الآن. لكن منتقدي يقولون إنني مثالي وأن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها السياسة .. أسمع الطغيان”.

الشرطة تبحث عن مصور الحادث

وكانت هناك مخاوف بشأن رد فعل أنصار كير، ونقل موقع سودانس بوست الإخباري المستقل عن موظف في التلفزيون الحكومي مجهول قوله إن الشرطة كانت تبحث عن الصحفي الذي صور الحادث.

كما انتشرت أنباء على الإنترنت مفادها أن الصحفيين الحاضرين في الحدث قد تم اعتقالهم ، لكن نقابة الصحفيين في جنوب السودان (UJOSS) أنكرت هذه الشائعات.

وقالت في بيان “نود أن نوضح بجلاء أنه وفقًا لسجلاتنا في الوقت الحالي ، لا يوجد صحفي تم اعتقاله أو فقده”.

وبدا أن الادعاء بأن المصور قد مات منتحرا ، والذي تداوله أنصار ومعارضو كير، مزيف.