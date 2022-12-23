بنزيما يُصفي حساباته مع نجوم فرنسا وطبيب الديوك يكشف كواليس استبعاده

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نجم ريال مدريد كريم بنزيما 35 عاماً، يُصفي حساباته مع نجوم فرنسا، بعد أيام قليلة على قرار اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب الديوك.

ووفق صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن النجم الفرنسي كريم بنزيما المعتزل دولياً، يقوم بتصفية حساباته مع زملائه في منتخب فرنسا، حيث قام بإلغاء متابعة كل نجوم منتخب الديوك، باستثناء الخماسي كيليان مبابي، وإدوارد كامافينجا، ماركوس تورام، رافاييل فاران، أوريلين تشواميني.

بنزيما يصفي حساباته مع نجوم فرنسا بعد اعتزاله دولياً

وكانت تقارير صحفية، تحدثت عن انقسام بين اللاعبين داخل غرفة تبديل ملابس منتخب فرنسا، في منافسات مونديال كأس العالم 2022، بشأن عودة كريم بنزيما صاحب الكرة الذهبية بشأن مشاركته في البطولة العالمية.

يحتفل اليوم الأسطورة كريم بنزيما بعيد ميلاده الـ35. 🎉🥳 📊 – مسيرته مع النادي الملكي: 🏟 لعب 617 مباراة.

⚽️ سجّل 329 هدفاً.

🅰️ قدّم 160 تمريرة حاسمة.

🕰 لعب 44 ألف و618 دقيقة.

🟨 تلقى 12 بطاقة صفراء.

🟥 لم يتلقى ولا بطاقة حمراء. pic.twitter.com/sMHqdg2m2u — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 18, 2022

طبيب منتخب فرنسا يكشف كواليس استبعاد بنزيما

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة (آس) الإسبانية، في تقرير لها، عن قرار استبعاد كريم بنزيما من صفوف منتخب فرنسا، قبيل خوص أولى مباريات كأس العالم 2022 قطر، بقرار من المدرب ديشامب بداعي الإصابة.

وأردفت الصحيفة، نقلاً عن طبيب فرنسا (الديوك)، ” بنزيما شعر بألم خلال مشاركته في تدريبات منتخب فرنسا. قبيل المباراة الافتتاحية في مونديال كأس العالم 2022“.

استبعاد كريم بنزيما عن قائمة فرنسا مقصود ومتعمد وخصوصاً من ديشامب الغاضب من عدم ذكر أسمه عندما حصل بنزيما على الكرة الذهبية.. بعد إصابته ( تم تضخيم موضوع الإصابة من قبل الطاقم الفرنسي ) لذلك رفض كريم دعوة الاتحاد الفرنسي لحضور النهائي وقال عبر حسابه على الانستغرام( انا غير مهتم ) pic.twitter.com/LlHcuzAPeT — محمد الكعبي (@Qatari) December 17, 2022

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كما وأضافت، ” اللاعب بنزيما كان يعاني من إصابة على مستوى العضلة الرباعية بساقه اليسرى. وهو ما أبلغه اللاعب لنادي ريال مدريد، لكن الإصابة كانت طفيفة”.

مؤامرة المدرب ديشامب على بنزيما

وتابعت، ” رأي بنزيما بأن إصابته طفيفة وسيكون جاهز بعد 10 أيام، في ظل رغبة اللاعب في البقاء مع منتخب فرنسا. لكن تفاجأ اللاعب بزيارة لوجال طبيب منتخب فرنسا رفقة المدرب ديدييه ديشامب غرفته بإخباره بقرار استبعاده”.

كما واستكملت الصحيفة، ” المدرب ديشامب بقي صامتاً ولم يتحدث، وتولى طبيب منتخب فرنسا زمام الأمر لإبلاغ اللاعب بقرار استبعاده، قائلاً له: أنا آسف كريم، عليك أن ترحل”.

لكن النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، عرف بأن المدرب ديشامب، لا يرغب في بقائه مع منتخب فرنسا، من أجل وضع أوليفيه جيرو كبديل عنه، ولم يجادل اللاعب بنزيما هذا القرار، وغادر معسكر منتخب فرنسا إلى مدريد.

اعتزال بنزيما دولياً مع منتخب فرنسا

واعترف طبيب فرنسا لوجان، بأن الرسالة التي وجهها إلى كريم بنزيما قبيل رحليه معكسر تدريب منتخب فرنسا. كان بأمر من المدرب ديدييه ديشامب، وأنه لا يستطيع فعل غير ذلك.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

كما وأعلن الفرنسي بنزيما اعتزاله الدولي، بعد ساعات من خسارة فرنسا نهائي مونديال كأس العالم 2022. أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، على خليفة توتر العلاقة مع المدرب ديدييه ديشامب انتهت بقرار الأخير استبعاده.