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بندر القرهدي.. تسجيل صوتي لوالدة المغدور وهي تبكيه يدمي القلب ويشعل مواقع التواصل

توفي الشاب السعودي بندر القرهدي حرقا في سيارته بعد تكبيله من قبل صديق طفولته.

كتب فهمي الورغمي
تسجيل صوتي لوالدة المغدور watanserb.com
مغدور جدة بندر القرهدي
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وطن– وسط صدمة عائلته وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت والدة “مغدور جدة” الشاب بندر القرهدي في تسجيل صوتي يدمي القلوب تتحدث بحسرة وألم عن ابنها “فقيد الغدر” الذي توفي قبل أمس الأربعاء حرقا حتى الموت بعد تكبيله من قبل عدد من أصدقائه داخل سيارته وإضرام النار في جسده.

والدة بندر القرهدي تخرج عن صمتها

وظهرت والدة المغدور بندر القرهدي في تسجيل صوتي متداول تدعو لابنها بالمغفرة والرحمة، باكية بلوعة الأم التي فقدت فلذة كبدها في عز شبابه.

تُسمع الوالدة المكلومة في المقطع الصوتي وهي تأن من شدة الحزن على مصابها في ولدها، موجهة خطابها إلى أحد الذين صور مقطع فيديو انتشر بشكل فيروسي، يوثق اللحظات الأخيرة لوفاة ابنها.

يُذكر إن مغدور جدة بندر القرهدي قد ظهر في مقطع فيديو إنتشر بشكل غير مسبوق في السعودية والمنطقة العربية، وهو يصرخ بلوعة “ايش سويت … أنا خويك”.

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في إشارة بحسب ماذكرت مصادر متطابقة إلى صديقه الذي كان الطرف الرئيسي في عملية الغدر التي تعرض لها وثم ربطه بسيارته وإضرام النار في جسده.

فيديو وفاة مغدور جدة بندر القرهدي

وانتشر مقطع الفيديو، بينما كان مصوره على مايبدو واقفا في شرفته المطلة على الطريق العام، في اللحظة التي ظهر فيها بندر القرهدي وهو يتقدم خطواته الأخيرة بصرخات ألم وحزن اقترنت بين ألم النار التي أضرمت في جسده وألم الغدر الذي أصاب فؤاده.

الأم المكلومة، والدة المغدور بندر القرهدي ظهرت في مقطع صوتي وهي تعاتب بكل حسرة، صاحب المقطع الذي وثق اللحظات الأخيرة لابنها قبل وفاته متأثرا بحروقه البليغة.

وقالت والدة بندر القرهدي مخاطبة صاحب المقطع “ألم يكن حريا بك التوجه لمساعدته.. ألم يكن حريا بك الاتصال بالشرطة”.

الوفاة المروعة لبندر القرهدي

وفي تفاصيل الحادثة المروعة، أشارت مصادر أمنية سعودية إلى أن بندر القرهدي تعرض للغدر من قبل صديق له استوقفه عند طريق في مدينة جدة لحل مشاكل عالقة بينهما.

 

لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وصديقه الذي كبل بندر في سيارته ثم سكب البنزين عليه وأضرم النار في جسده.

وفي الأثناء، أصدر الأمن العام السعودي بيانًا رسميًّا أشار فيه إلى الحادثة، وأكد “القبض على الجاني، وهو مواطن سعودي، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

 

بدوره، خرج والد مغدور جدة بندر القرهدي عن صمته بعد الموت الفاجع الذي تعرض له ابنه.

والد بندر القرهدي يكشف تفاصيل وفاته

و روى والد بندر القرهدي، في تصريحات صحفية، اللحظات الأخيرة في حياة ابنه، قائلا: “ابني بندر يسكن معي في نفس المنزل، وآخر مرة اجتمعت معه كانت قبل خروجه ووفاته، حيث أحضر معه وجبة مكونة من همبرغر وشاورما لتناولها، وتركها معلقة على باب حجرته”.

وتابع قائلا “للأسف ابني لم يرجع ليتناول الوجبة بسبب وفاته غدراً على يد صديقه الذي حرمه الحياة”.

كما وأضاف“زميل ابني في العمل هو من غدر به، والحادثة التي وقعت هي دخيلة على مجتمعنا، وما سمعنا عنه من قبل، فنحن نعيش وسط تربية تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد الأصيلة والرفيعة”.

مشيرا إلى أن ابنه عُرف عنه حُسن الطيبة وحسن المعاملة، وهو يعمل في الخطوط السعودية منذ 20 سنة، ولم يُعرف عنه سوى الطيبة والخلق الطيب.

وتأتي وفاة الشاب السعودي بندر القرهدي، بحسب ماذكرت صفحات إخبارية في المملكة، بسبب تعاطي صديق المغدور، أو بمعنى آخر المتهم في عملية القتل، لمخدر “الشبو”.

والشبو في الواقع مخدر أصبح كثير الانتشار مؤخرا في السعودية، قادما أساسا عبر الحدود الجنوبية، من اليمن.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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