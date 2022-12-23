بندر القرهدي.. تسجيل صوتي لوالدة المغدور وهي تبكيه يدمي القلب ويشعل مواقع التواصل

- Advertisement -

وطن– وسط صدمة عائلته وذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت والدة “مغدور جدة” الشاب بندر القرهدي في تسجيل صوتي يدمي القلوب تتحدث بحسرة وألم عن ابنها “فقيد الغدر” الذي توفي قبل أمس الأربعاء حرقا حتى الموت بعد تكبيله من قبل عدد من أصدقائه داخل سيارته وإضرام النار في جسده.

والدة بندر القرهدي تخرج عن صمتها

وظهرت والدة المغدور بندر القرهدي في تسجيل صوتي متداول تدعو لابنها بالمغفرة والرحمة، باكية بلوعة الأم التي فقدت فلذة كبدها في عز شبابه.

تُسمع الوالدة المكلومة في المقطع الصوتي وهي تأن من شدة الحزن على مصابها في ولدها، موجهة خطابها إلى أحد الذين صور مقطع فيديو انتشر بشكل فيروسي، يوثق اللحظات الأخيرة لوفاة ابنها.

يُذكر إن مغدور جدة بندر القرهدي قد ظهر في مقطع فيديو إنتشر بشكل غير مسبوق في السعودية والمنطقة العربية، وهو يصرخ بلوعة “ايش سويت … أنا خويك”.

- Advertisement -

في إشارة بحسب ماذكرت مصادر متطابقة إلى صديقه الذي كان الطرف الرئيسي في عملية الغدر التي تعرض لها وثم ربطه بسيارته وإضرام النار في جسده.

فيديو وفاة مغدور جدة بندر القرهدي

وانتشر مقطع الفيديو، بينما كان مصوره على مايبدو واقفا في شرفته المطلة على الطريق العام، في اللحظة التي ظهر فيها بندر القرهدي وهو يتقدم خطواته الأخيرة بصرخات ألم وحزن اقترنت بين ألم النار التي أضرمت في جسده وألم الغدر الذي أصاب فؤاده.

جريمة مروعة في #جدة

سعودي يكبل صديقه ويحرقه أشارت مصادر أمنية سعودية إلى أن بندر القرهدي تعرض للغدر من قبل صديق له استوقفه عند طريق في مدينة جدة سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وصديقه الذي كبل بندر في سيارته ثم سكب البنزين عليه وأضرم النار في جسده. pic.twitter.com/0yUHdR9ANX — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) December 22, 2022

الأم المكلومة، والدة المغدور بندر القرهدي ظهرت في مقطع صوتي وهي تعاتب بكل حسرة، صاحب المقطع الذي وثق اللحظات الأخيرة لابنها قبل وفاته متأثرا بحروقه البليغة.

وقالت والدة بندر القرهدي مخاطبة صاحب المقطع “ألم يكن حريا بك التوجه لمساعدته.. ألم يكن حريا بك الاتصال بالشرطة”.

الوفاة المروعة لبندر القرهدي

وفي تفاصيل الحادثة المروعة، أشارت مصادر أمنية سعودية إلى أن بندر القرهدي تعرض للغدر من قبل صديق له استوقفه عند طريق في مدينة جدة لحل مشاكل عالقة بينهما.

ماكل قاتل تستنفر له الجاهات وتنشر له حسابات جمع التبرعات لاعتاق رقبته من سيف الحق فكل جريمه خلفها مكر وحقد وتجني الا المدافع عن عرضه وشرفه يبين ذلك بشاعة هذه الجريمه ليموت ويحسبونه محترق قضاء وقدر افكار جهنميه يتبرأ منها الشيطان الرجيم #بندر_القرهدي pic.twitter.com/xFTiwu1h3v — A lock on neglect. (@tN0Z7ZJiV2PZ3I1) December 21, 2022

لكن سرعان ما ساءت الأمور بين بندر القرهدي وصديقه الذي كبل بندر في سيارته ثم سكب البنزين عليه وأضرم النار في جسده.

وفي الأثناء، أصدر الأمن العام السعودي بيانًا رسميًّا أشار فيه إلى الحادثة، وأكد “القبض على الجاني، وهو مواطن سعودي، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة”.

شرطة محافظة جدة تقبض على شخص لإحراقه مركبة ووفاة قائدها. pic.twitter.com/47SXHGVvgc — الأمن العام (@security_gov) December 19, 2022

بدوره، خرج والد مغدور جدة بندر القرهدي عن صمته بعد الموت الفاجع الذي تعرض له ابنه.

والد بندر القرهدي يكشف تفاصيل وفاته

و روى والد بندر القرهدي، في تصريحات صحفية، اللحظات الأخيرة في حياة ابنه، قائلا: “ابني بندر يسكن معي في نفس المنزل، وآخر مرة اجتمعت معه كانت قبل خروجه ووفاته، حيث أحضر معه وجبة مكونة من همبرغر وشاورما لتناولها، وتركها معلقة على باب حجرته”.

وتابع قائلا “للأسف ابني لم يرجع ليتناول الوجبة بسبب وفاته غدراً على يد صديقه الذي حرمه الحياة”.

كما وأضاف“زميل ابني في العمل هو من غدر به، والحادثة التي وقعت هي دخيلة على مجتمعنا، وما سمعنا عنه من قبل، فنحن نعيش وسط تربية تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد الأصيلة والرفيعة”.

مشيرا إلى أن ابنه عُرف عنه حُسن الطيبة وحسن المعاملة، وهو يعمل في الخطوط السعودية منذ 20 سنة، ولم يُعرف عنه سوى الطيبة والخلق الطيب.

والد المغدور #بندر_القرهدي :

اطالب بحذف المقاطع المنتشره لولدي وهو يسأل انا وش سويت 💔 pic.twitter.com/3YVmo1BP5F — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) December 21, 2022

وتأتي وفاة الشاب السعودي بندر القرهدي، بحسب ماذكرت صفحات إخبارية في المملكة، بسبب تعاطي صديق المغدور، أو بمعنى آخر المتهم في عملية القتل، لمخدر “الشبو”.

والشبو في الواقع مخدر أصبح كثير الانتشار مؤخرا في السعودية، قادما أساسا عبر الحدود الجنوبية، من اليمن.