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بعد “فيديو مطعم الرياض”.. رونالدو يقترب جدا من التوقيع للنصر السعودي

البرتغالي ريكاردو ريجوف يجتمع مع مسلي ال معمّر للتفاوض حول انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

كتب خالد السعدي
انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي watanserb.com
صفقة مرتقبة لانتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي
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وطن – اقترب إتمام صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، في حدث من شأنه أن يمنح منظومة الرياضة في المملكة دفعة كبيرة جدا.

وانتشر مقطع فيديو، لاجتماع رئيس نادي النصر مسلي ال معمّر مع البرتغالي ريكاردو ريغوف، المقرب جدا من كريستيانو رونالدو، في أحد مطاعم مدينة الرياض.

وقالت تقارير صحفية، إن مسؤولي نادي النصر اجتمعوا بالفعل مع ريكاردو ريجوف؛ الذي يعتبره رونالدو ذراعه اليمين وأحد المقربين له، من أجل السعي لإقناع اللاعب البرتغالي بالانتقال إلى العالمي.

وأجرى ريجوف، زيارة للمقر الرئيسي لنادي النصر خلال الساعات الماضية، من أجل التواصل مع رونالدو والتوسط في المفاوضات لتسهيل مهمة مسؤولي العالمي.

ويسعى نادي النصر لحسم التعاقد مع رونالدو خلال الفترة الحالية، استغلالًا لتواجده خلال الوقت الحالي في مدينة دبي الإماراتية، للحصول على فترة راحة بعد انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022.

عقد رونالدو مع النصر يستمر حتى 2030

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وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن مفاجأة كبيرة في صفقة تعاقد النصر السعودي مع رونالدو، قائلة إن العقد سيمتد حتى 2030، سنتان ونصف منها كلاعب، والباقي كسفير ترشيح المملكة مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.

وأوضحت “ماركا”، مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية.

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وتضمن الاتفاق، أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز، والأوزبيكي جلال الدين مشاريبوف، على رأس المغادرين من قائمة النصر.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشا زمنيا قبل التوقيع الرسمي.

بدورها، قالت صحيفة “آس”الإسبانية، إن رونالدو سيلعب في صفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راتب كريستيانو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم، كما تردد مؤخرا.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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