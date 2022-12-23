انتقال رونالدو إلى النصر السعودي بيد صديقته جورجينا.. كيف؟!

- Advertisement -

وطن- ساعاتٌ قادمة تفصلنا عن حسم مصير انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، في أحاديث وسائل الإعلام المختلفة عن تلك الصفقة، لكن على ما يبدو أنّ القرار بيد صديقته جورجينا رودريغيز.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، بات قريباً من التوقيع مع نادي النصر السعودي، حيث إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وذكرت الصحيفة، أنّ صفقة النصر السعودي للتعاقد مع صاروخ ماديرا رونالدو، تصل إلى 200 مليون دولار، لمدة موسمين ونصف، أي حتى صيف عام 2025.

🚨 كريستيانو رونالدو سيوقع عقد لمدة 7 سنوات مع المملكة العربية السعودية سيلعب فيها في نادي النصر لمدة سنتين و نصف و سيبقى بعدها سفيراً للملف السعودي لإستضافة المونديال 2030. – ماركا pic.twitter.com/xGE6G7BYq0 — EPL World (@EPLworld) December 22, 2022

كما أشارت، إلى أن “صفقة رونالدو مع النصر السعودي، تمتد حتى عام 2030. حيث أن اللاعب بعد قضائه موسمين ونصف مع الفريق، سيكون بعدها سفيراً للملف المشترك لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وهي دول السعودية ومصر واليونان”.

جورجينا صديقة رونالدو هي من ستحسم الصفقة؟!

وفي سياق متصل، كشف موقع (Goal) الرياضي، نقلاً عن الصحفي الموثوق (رودي غاليتي)، أنّ الكلمة الأولى والأخيرة لحسم الصفقة المدوية في الشرق الأوسط عموماً، والدوري السعودي على وجه الخصوص، ستكون بيد جورجينا رودريغيز صديقة الدون رونالدو.

- Advertisement -

كما بيّن الموقع، أنّ عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، ستقوم برحلة إلى العاصمة السعودية (الرياض)، من أجل تقييم البيئة والأجواء المعيشية هناك، قبل أن يوقع كريستيانو رونالدو على العقد بشكل رسمي مع نادي النصر السعودي.

الإعلامي الايطالي رودي جاليتي: كريستيانو لن يمنح الموافقة للنصر حتى تقوم جورجينا بتقييم الرياض إن كانت تناسبهما. pic.twitter.com/D05XbdICvg — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 23, 2022

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عاماً، قد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد، على خلفية التصريحات النارية التي هاجم فيها إدارة النادي وانتقادات اللاعبين السابقين له، وكذلك المدرب الحالي إريك تين هاج.

يذكر أنّ الدون رونالدو المتراجع مستواه على صعيد تسجيل الأهداف، قد فشل مع منتخب البرتغال (الملاحون)، في الوصول بعيداً في مونديال كأس العالم 2022. بعد إقصائه أمام المغرب من دور الـ8 بهدف نظيف، على عكس ميسي الذي تُوّج باللقب.