السبت, ديسمبر 24, 2022
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رياضة

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي بيد صديقته جورجينا.. كيف؟!

جورجينا صديقة رونالدو هي صاحبة الكلمة في حسم الصفقة مع النصر السعودي

كتب فارس أبو شيحة
انتقال رونالدو إلى النصر السعودي watanserb.com
صديقة رونالدو جورجينا ستذهب في رحلة إلى الرياض قبل التوقيع مع النصر السعودي
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وطن- ساعاتٌ قادمة تفصلنا عن حسم مصير انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، في أحاديث وسائل الإعلام المختلفة عن تلك الصفقة، لكن على ما يبدو أنّ القرار بيد صديقته جورجينا رودريغيز.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، بات قريباً من التوقيع مع نادي النصر السعودي، حيث إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

وذكرت الصحيفة، أنّ صفقة النصر السعودي للتعاقد مع صاروخ ماديرا رونالدو، تصل إلى 200 مليون دولار، لمدة موسمين ونصف، أي حتى صيف عام 2025.

كما أشارت، إلى أن “صفقة رونالدو مع النصر السعودي، تمتد حتى عام 2030. حيث أن اللاعب بعد قضائه موسمين ونصف مع الفريق، سيكون بعدها سفيراً للملف المشترك لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وهي دول السعودية ومصر واليونان”.

جورجينا صديقة رونالدو هي من ستحسم الصفقة؟!

وفي سياق متصل، كشف موقع (Goal) الرياضي، نقلاً عن الصحفي الموثوق (رودي غاليتي)، أنّ الكلمة الأولى والأخيرة لحسم الصفقة المدوية في الشرق الأوسط عموماً، والدوري السعودي على وجه الخصوص، ستكون بيد جورجينا رودريغيز صديقة الدون رونالدو.

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كما بيّن الموقع، أنّ عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، ستقوم برحلة إلى العاصمة السعودية (الرياض)، من أجل تقييم البيئة والأجواء المعيشية هناك، قبل أن يوقع كريستيانو رونالدو على العقد بشكل رسمي مع نادي النصر السعودي.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 عاماً، قد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد، على خلفية التصريحات النارية التي هاجم فيها إدارة النادي وانتقادات اللاعبين السابقين له، وكذلك المدرب الحالي إريك تين هاج.

يذكر أنّ الدون رونالدو المتراجع مستواه على صعيد تسجيل الأهداف، قد فشل مع منتخب البرتغال (الملاحون)، في الوصول بعيداً في مونديال كأس العالم 2022. بعد إقصائه أمام المغرب من دور الـ8 بهدف نظيف، على عكس ميسي الذي تُوّج باللقب.

المصدروطن + ماركا + Goal
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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