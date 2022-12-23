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إعلامي قطري يتحدث عن رؤوس ستطير بعد انتهاء كأس العالم..”اللي على راسه بطحة يحسس عليها”!

لاعب المنتخب عبدالكريم الحسن أثار موجة غضب ضده بسبب تصريحاته حول أداء "العنابي" في كأس العالم

كتب سالم حنفي
إعلامي قطري watanserb.com
الاعلامي القطري عبد العزيز محمد
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وطن– علق الإعلامي القطري، عبدالعزيز محمد على تصريحات لاعب المنتخب الوطني، عبدالكريم حسن، والتي أثارت استياء عارما بين القطريين وتسببت في قيام نادي “السد” بفسخ تعاقده معه.

وقال الإعلامب عبدالعزيز محمد في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الظاهر بعد كأس العالم يا هي رووووووس بتطير والبداية مع عبدالكريم حسن وإللي على راسه بطحة يحسس عليها”.

وتفاعل العديد من المغردين القطريين مع تغريدة الإعلامي عبدالعزيز محمد، مشيرين إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في المنتخب القطري لكرة القدم، بعد الأداء السيء للغاية خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها الدوحة.

وفي هذا السياق، قال المغرد، سالم الخويطر:” المنتخب بحاجة إلى ضخ دماء جديدة من جيل الشباب”.

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وعبر المغرد، أبو خالد، عن غضبه من تصريحات اللاعب عبدالكريم الحسن، قائلا:” اتمنى من كل قلبي أن لا يتم تسطيح مشهد الخسارة وان نوسع الغربال ، مشاعر مئات ملايين العرب نكست المرض مزمن ولا يحتاج إلى العلاج والمسكنات ، بل يحتاج إلى البتر . ( استريح على بالك حرب ) نعم نريدها حرب كروية ونووية وعنيفة تلهب فؤادنا بشباكهم لا بشباكنا “.

وقال المغرد، محمد سالم بداح المهندي:” الله يسمع منك يا رب العالمين كتير بشر بس بالشكل ويتحكمون ب أمور خلق الله على هواهم الله يحفظ قطر وسمو الأمير والشعب الطيب الصادق وبعد عنا اهل السوء يارب العالمين”.

واستنكرت مغردة موقف اللاعب عبدالكريم الحسن، قائلة:” بعد استثمرت فيه الدوله وصرفت الملايين؟؟ طيب حللو اللي انصرف عليه اول!! على اساس ان اللاعب يلعب بافكاره وليس رجليه؟؟؟!!”.

نادي السد ينهي تعاقده مع اللاعب عبدالكريم الحسن

وكان نادي السد القطري قد أعلن إنهاء تعاقده مع عبد الكريم حسن، الظهير الأيسر للفريق ولمنتخب العنابي.
وقال السد في تغريدة عبر “تويتر“: “تعلن إدارة النادي عن استبعاد اللاعب عبد الكريم حسن عن صفوف الفريق استبعاداً نهائياً، وذلك نظراً لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة القادمة”.

وجاءت خطوة نادي السد بعد رد فعل عبدالكريم حسن المبالغ فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة العنابي أمام نظيره السنغالي 1 – 3، في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم.

واعتبر “حسن” في رده على أحد متابعيه، بأن المباريات ليست حربا لكي يقاتل اللاعب من اجل الفوز بها.

أداء تعيس للمنتخب القطري في كأس العالم

يشار إلى أنه بقدر ما كان حفل الافتتاح مبهراً، والتنظيم القطري جيداً على كل المستويات، كان أداء المنتخب القطري تعيساً ونتائجه مخيبة، بعد خسارته أمام الإكوادور في الافتتاح بثنائية، وأمام السنغال بالثلاثة، ليخرج من البطولة قبل الجميع، ويصبح أول منتخب لبلد منظم يخسر مباراة الافتتاح، وثاني منتخب يستضيف البطولة ويخرج من الدور الأول بعد نسخة جنوب أفريقيا سنة 2010.

آراء المحللين الرياضيين حول أداء المنتخب القطري في كأس العالم

واختلفت آراء المحللين حول أداء المنتخب القطري في البطولة، حيث يعتقد البعض أنّ المدرب الإسباني فيليكس سانشيز لم يكن في المستوى ولم يحسن التعامل مع بطولة مختلفة عن كأس الخليج وكأس آسيا، وكان متحفظاً في اللعب، ولم يتحلَ بالجرأة الكافية، كما أنّ القيام بتربص طويل المدى في أوروبا بالموازاة مع توقيف الدوري لعدة أشهر كان له أثره السلبي على المردود الفردي والجماعي، رغم مشاركة اللاعبين في تصفيات منطقة أوروبا المؤهلة للمونديال، وخوضه العديد من المباريات الودية على مدى سنوات.

وعلى الجانب الآخر، يعتقد بعض المحللين في قطر أنّ اللاعبين لم يتحمّلوا الضغوط، ولم يتحلوا بالروح العالية التي تقتضيها بطولة من حجم كأس العالم، وبعضهم تجاوزه الزمن فنياً وبدنياً، بعد سنوات من الوجود في المنتخب، لذلك لم تعول قطر على رفع تحدي التأهل إلى الدور الثاني بقدر ما كانت تريد التميز في تنظيم الحدث وإخراجه بالشكل اللائق الذي يسمح للأجيال الصاعدة بالاعتزاز والافتخار بوطنها، والتعلق بالكرة أكثر لتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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