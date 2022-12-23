إطلالة لافتة للأميرة هيا بنت حمزة في سويسرا.. فستان قصير فوق الركبة مفتوح الصدر(شاهد)

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وطن– بعد أيام قليلة فقط من نشره صورة حديثة لها خلال ممارستها بعض الانشطة الطلابية في مدرستها، نشر حساب يحمل اسم هيا بنت حمزة صورة تعرض لأول للأميرة أثناء تواجدها في سويسرا العام الماضي.

ووفقا للصورة المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة بن الحسين، التي يخضع والدها للإقامة الجبرية منذ مايو/آيار الماضي، مرتدية فستانا شتويا عاريا فوق الركبة، مع فتحة صدر على شكل حرف “V”.

والتقطت الأميرة صورتها على إطلالة مائية لإحدى البحيرات، وفي الخلفية سلسلة جبلية ذات منظر خلاب يعكس الطبيعة الرائعة التي يتميز بها هذا البلد الأوروبي.

ظهور الأميرة هيا برفقة زملائها في المدرسة

وكان الحساب الذي يحمل اسم الأميرة هيا وعادة ما ينشر صورا لها، قد نشر يوم 14 ديسمبر/كانون اول الجاري صور لها وثق يومياتها ونشاطاتها الخاصة.

وظهرت هيا بنت الأمير حمزة في مدرستها مع أصدقائها والطلاب وهم يمارسون أحد الانشطة الطلابية.

وفي تلك الصورة، ظهرت الاميرة الأردنية مرتدية ملابس شتوية باللون الأبيض، مع كوفية سوداء حول رقبتها، مع حقيبة سوداء في يدها.

Princess Haya bint Hamzah yesterday at school

الاميرة هيا بنت حمزة امس في المدرسة ❤️@QueenNoor pic.twitter.com/L7vKMkhKG1 — Haya bint hamzah (@Hayabinthamzah) December 14, 2022

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الأمير حمزة يعد قلاية البندورة داخل مقر إقامته الجبرية

ومع بداية الشهر الجاري، نشر ذات الحسااب صورة للأمير حمزة بن الحسين، من حديقة قصره الذي يخضع فيه للإقامة الجبرية.

وظهر الأمير الحسين الذي قرر الملك الأردني تحديد إقامته، وهو يُعد أُكلة “قلاية البندورة” التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن، وسط تفاعل واسع مع أحدث ظهور للأمير منذ مدة.

الملك عبدالله يقرر وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية

يشار إلى أنه بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في “زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم”، أعلن العاهل الأردني يوم 19 مايو/آيار الماضي رسمًياً، فرض قيود على “اتصالات وتحركات وإقامة” ولي العهد السابق الأمير حمزة.

وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى الأردنيين، بُثّتْ عبر وسائل الإعلام الرسمية: “قرّرتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”. وأشار إلى أن أخاه غير الشقيق “يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال”.

وبحسب الرسالة، رفع المجلس التوصية للملك في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الأمير حمزة يعلن تخليه عن لقب “الأمير”

وأعلن الأمير حمزة بن الحسين (42 عامًا) في أبريل/نيسان الماضي، عن تخليه عن لقب “أمير“، بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط فيما سمي “قضية الفتنة”، وهو اتهام لم يحاكم على أساسه، بل وُضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميًا.

وفي رسالته التي وجّهها إلى الأردنيين، قال العاهل الأردني: “عندما تم كشف تفاصيل قضية “الفتنة” العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلًا في عائلتنا الهاشمية”.

وأضاف: “لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، خلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغيّر ما هو عليه”. وتابع: “تأكدتُ أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا”.

اعتذار الأمير حمزة للملك عبدالله

وقدّم الأمير حمزة “اعتذارًا” إلى الملك عبد الله الثاني، وطلب “الصفح” في الثامن من مارس/آذار الماضي، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان حينها.

لكن الملك علّق على ذلك في رسالته قائلاً: “تفاءلتُ خيرًا حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به. للأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته”.