أسد يتجول بالقرب من جامعة كويتية ويثير فزعا (شاهد)

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وطن – في واقعة ليست الأولى من نوعها، أثيرت حالة من الفزع في الكويت، بعد الإبلاغ عن يتجول بأحد الشوارع.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن بلاغا ورد من أحد الشخص إلى النجدة، يفيد بأنه شاهد أسدا يتجول بالقرب من جامعة الشدادية.

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة “تفتيش الكويت“، صورة الأسد الذي يُرجح أنه تم الإبلاغ عنه.

أسد يتجول بالشارع :

• بلاغ من شخص للنجدة بآنه شاهد أسد يتجول بالقرب من جامعة الشدادية.#الكويت pic.twitter.com/e2MvFa0wtg — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 22, 2022

العثور على أسد في الصباحية

أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، واقعة مماثلة عندما فوجئ أهالي منطقة الصباحية في الكويت، بهروب أسد متوسط الحجم، يجول في أرجاء الحي.

وفي تلك الآونة، انتشر مقطع فيديو قصير للأسد أثناء جولته في الحي باحثا عن شيء ما.

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وعلقت على الواقعة، ندى الدباشي مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة الكويتية، قائلة: “بخصوص البلاغ اللي جانا عن وجود أسد في منطقة الصباحية، إحنا روحنا للمكان واستلمنا الأسد بعد التواصل مع أصحاب الأسد وحاليا وهنسلمة لحديقة الحيوان بعد الاطمئنان على صحته.

أسد يتجول في العراق

وقبل أسابيع، انتشر مقطع فيديو يظهر من خلاله أسد يتجول في أحد شوارع مدينة الموصل وسط ذهول المارة واكتظاظ السيارات.

وبدا الفيديو أنه التقط بواسطة أحد الأشخاص الذي كان يستقل سيارة ويتابع باستغراب الأسد وهو على مقربة منه.

وأبدى صاحب التسجيل الدهشة والامتعاض من ترك حيوانات مفترسة تتجول طليقة بين مناطق يقطنها البشر مما يعرض حياتهم للخطر.

⚡ #العراق.. أسد يتجول بمدينة الموصل خلال النهار ويرعب المارة

🛑انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجول أسد في أحد شوارع الموصل بالعراق مما أثار رعب المارة.

🛑وظهر يتجول ما بين السيارات في محاولة للهرب من صاحبه قبل أن ينجح في الإمساك به دون إصابة أي من المتواجدين. pic.twitter.com/DW7U8l92Xm — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) August 6, 2022

وكان الأسد يحاول الهرب من صاحبه الذي ظهر في المقطع وهو يلاحقه بعد أن أمسك رأسه وانهال عليه بالضرب.