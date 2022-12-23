الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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أسد يتجول بالقرب من جامعة كويتية ويثير فزعا (شاهد)

مواطن أبلغ شرطة النجدة بأن أسدا يتجول قرب جامعة كويتية

كتب خالد السعدي
أسد في الصباحية ب watanserb.com
أسد يتجول في منطقة الصباحية بالكويت
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وطن – في واقعة ليست الأولى من نوعها، أثيرت حالة من الفزع في الكويت، بعد الإبلاغ عن يتجول بأحد الشوارع.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن بلاغا ورد من أحد الشخص إلى النجدة، يفيد بأنه شاهد أسدا يتجول بالقرب من جامعة الشدادية.

ونشر الحساب الرسمي لصحيفة “تفتيش الكويت“، صورة الأسد الذي يُرجح أنه تم الإبلاغ عنه.

العثور على أسد في الصباحية

أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، واقعة مماثلة عندما فوجئ أهالي منطقة الصباحية في الكويت، بهروب أسد متوسط الحجم، يجول في أرجاء الحي.

وفي تلك الآونة، انتشر مقطع فيديو قصير للأسد أثناء جولته في الحي باحثا عن شيء ما.

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وعلقت على الواقعة، ندى الدباشي مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة الكويتية، قائلة: “بخصوص البلاغ اللي جانا عن وجود أسد في منطقة الصباحية، إحنا روحنا للمكان واستلمنا الأسد بعد التواصل مع أصحاب الأسد وحاليا وهنسلمة لحديقة الحيوان بعد الاطمئنان على صحته.

أسد يتجول في العراق

وقبل أسابيع، انتشر مقطع فيديو يظهر من خلاله أسد يتجول في أحد شوارع مدينة الموصل وسط ذهول المارة واكتظاظ السيارات.

وبدا الفيديو أنه التقط بواسطة أحد الأشخاص الذي كان يستقل سيارة ويتابع باستغراب الأسد وهو على مقربة منه.

وأبدى صاحب التسجيل الدهشة والامتعاض من ترك حيوانات مفترسة تتجول طليقة بين مناطق يقطنها البشر مما يعرض حياتهم للخطر.

وكان الأسد يحاول الهرب من صاحبه الذي ظهر في المقطع وهو يلاحقه بعد أن أمسك رأسه وانهال عليه بالضرب.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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