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وطن- مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت، في قمة الإثارة والمتعة في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المثيرة والقوية بين ليفربول ومانشسر سيتي، على ملعب (استاد الاتحاد)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية.

توقيت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

دراما رائعة وليلة ليفربولية مُذهلة 🤩 في العام الماضي، تغلبنا على ليستر سيتي بركلات الترجيح لنذهب ونتأهل لنصف نهائي #كأس_كاراباو 🏆🔴pic.twitter.com/AHIziXxQ6w — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 22, 2022

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً. لنقل مجريات أحداث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

🔵 يوم المباراة 🔴 نعود مرة أخرى للمنافسات بمواجهة مانشستر سيتي في #كأس_كاراباو .. الفوز ولا غيره يا ريدز 🏆 #سيتي_ليفربول | #WalkOn pic.twitter.com/SSHAN4rbSF — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 22, 2022

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

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وستذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، على قناة (beIN Sport) الرياضية القطرية المشفرة، الناقلة لمنافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023.

كما وتبث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، على قناة (beIN Sport HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12604. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

Tonight, we are 𝐁𝐀𝐂𝐊 in action! 💥 pic.twitter.com/NykowaVWvD — Manchester City (@ManCity) December 22, 2022

ونستعرض بين يديكم، متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بدون تقطيع وبجودة عالية، في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية دور ال16، كما يلي:

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

وسيعلق على مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، في قمة المثيرة والحاسمة في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية، على قناة (beIN Sport HD1)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال، كما وآتى الفريق المنافس ليفربول في المركز السادس برصيد 22 نقطة حتى الآن.