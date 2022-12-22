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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

دور ال16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر watanserb.com
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت، في قمة الإثارة والمتعة في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المثيرة والقوية بين ليفربول ومانشسر سيتي، على ملعب (استاد الاتحاد)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية.

توقيت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً. لنقل مجريات أحداث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

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وستذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، على قناة (beIN Sport) الرياضية القطرية المشفرة، الناقلة لمنافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023.

كما وتبث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، على قناة (beIN Sport HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12604. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ونستعرض بين يديكم، متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بدون تقطيع وبجودة عالية، في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية دور ال16، كما يلي:

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معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

وسيعلق على مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، في قمة المثيرة والحاسمة في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية، على قناة (beIN Sport HD1)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال، كما وآتى الفريق المنافس ليفربول في المركز السادس برصيد 22 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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