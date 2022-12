- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت، في قمة الإثارة والمتعة في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المثيرة والقوية بين ليفربول ومانشسر سيتي، على ملعب (استاد الاتحاد)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية.

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً. لنقل مجريات أحداث المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

وستذاع مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، على قناة (beIN Sport) الرياضية القطرية المشفرة، الناقلة لمنافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023.

كما وتبث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، على قناة (beIN Sport HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12604. كما ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

Tonight, we are 𝐁𝐀𝐂𝐊 in action! 💥 pic.twitter.com/NykowaVWvD

— Manchester City (@ManCity) December 22, 2022