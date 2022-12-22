مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على بيرنلي (فيديو)

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وطن- تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه النظيف على منافسه بيرنلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (استاد أولد ترافورد).

وأحرز مانشستر يونايتد الهدف الأول داخل شباك نظيره بيرنلي، عند الدقيقة ال27 عن طريق اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن.

مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

كما وسجل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، في الدقيقة ال57، بعد هجمة مرتدة سريعة انفرد بها اللاعب، ليسددها في نهاية المطاف داخل شباك مرمى منافسه بيرنلي.

وشهدت مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية، الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 10 تسديدات، فيما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 55%.

انطلاقة كالسهم، مراوغة ثم جوول! ما فعله راشفورد في هدف #يونايتد الثاني شيء لا يُصدق! 🤯 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 22, 2022

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس بيرنلي إلى 11 تسديدة، بينما استحوذ الفريق على الكرة بنسبة 45% طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

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ولعب المدرب الهولندي إريك تين هانج، بتشكيلة أساسية أمام نظيره بيرنلي، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية، كما يلي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

دفاع الشياطين الحمر: تايرل مالاتسيا، فيكتور لينديلوف، كاسيميرو، آورن بيساكا.

خط الوسط: كريستيان إريكسن، سكون ماكتومناي، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، أليخاندرو جارنانشو.

كما ويستعد فريق مانشستر يونايتد، للمواجهة القادمة أمام نوتينغهام فورست، الثلاثاء، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (أولد ترافورد).

ويحتل فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 26 نقطة، كما وبفارق كبير عن متصدر جدول الترتيب آرسنال برصيد 37 نقطة حتى يومنا هذا.