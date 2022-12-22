الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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رياضة

مانشستر سيتي يطيح ليفربول ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

مواجهات في المتناول في دور ال8 كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
أهداف مانشستر سيتي وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية watanserb.com
مباراة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية
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وطن- أطاح فريق مانشستر سيتي منافسه حامل اللقب ليفربول، من منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023، بعد فوزه المثير والشاق بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي البطولة المحلية.

وافتتح فريق مانشستر سيتي أولى أهداف مباراة القمة أمام ليفربول، في الدقيقة ال10 عن طريق النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة ال10.

أهداف مانشستر سيتي وليفربول

وعادل فريق ليفربول (الريدز)، النتيجة بهدف عن طريق اللاعب فابيو كارفاليو في الدقيقة ال20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وسجل الجزائري رياض محرز هدف التقدم الثاني لصالح مانشستر سيتي، مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة ال47، ليدرك المصري محمد صلاح بعدها بدقيقة واحدة هدف التعادل لصالح ليفربول.

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وأحرز فريق مانشستر سيتي هدف الفوز في المباراة عند الدقيقة ال58، عن طريق الهولندي ناثان أكي، برأسية رائعة، بعد عرضية جميلة من البلجيكي كيفين دي بروين.

ووصل عدد تسديدات فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي). باتجاه شباك منافسه ليفربول (الريدز)، إلى 18 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 20 تسديدة.

مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

فيما استحوذ فريق مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 57%، كما ووصل نسبة استحواذ فريق الخضم ليفربول على 43%.

ويعد فريق ليفربول أكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب، كما وأكثر فريق وصل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية برصيد 10 مرات. لكنه اصطدم في دور ال16 أمام غريمه مانشستر سيتي الذي نجح بتجريده من اللقب هذه المرة.

المتأهلين إلى دور ال8 كأس الرابطة الإنجليزية

وتأهل ثمانية فرق إنجليزية إلى دور ال8 كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023، وهم مانشستر سيتي، نيوكاسل يونايتد، ليستر سيتي، وولفرهامبتون، ساوثهامبتون. مانشستر يونايتد، نوتنغهام فوريست، ‏تشارلتون اتليتيك.

قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023

كما وأسفرت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية دور ال8، على النحو الآتي:

مانشستر سيتي (السماوي الأزرق) x ساوثهامبتون.

نيوكاسل يونايتد x ليستر سيتي (الثعالب).

وولفرهامبتون x نوتنغهام فوريست.

مانشستر يونايتد x ‏تشارلتون اتليتيك.

ومن المقرر أن تقام مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023، في ال10 من شهر يناير القادم.

المصدروطن + كأس الرابطة الإنجليزية + صفحة مانشستر سيتي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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