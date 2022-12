مانشستر سيتي يطيح ليفربول ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أطاح فريق مانشستر سيتي منافسه حامل اللقب ليفربول، من منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022-2023، بعد فوزه المثير والشاق بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي البطولة المحلية.

وافتتح فريق مانشستر سيتي أولى أهداف مباراة القمة أمام ليفربول، في الدقيقة ال10 عن طريق النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة ال10.

وعادل فريق ليفربول (الريدز)، النتيجة بهدف عن طريق اللاعب فابيو كارفاليو في الدقيقة ال20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وسجل الجزائري رياض محرز هدف التقدم الثاني لصالح مانشستر سيتي، مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة ال47، ليدرك المصري محمد صلاح بعدها بدقيقة واحدة هدف التعادل لصالح ليفربول.

وأحرز فريق مانشستر سيتي هدف الفوز في المباراة عند الدقيقة ال58، عن طريق الهولندي ناثان أكي، برأسية رائعة، بعد عرضية جميلة من البلجيكي كيفين دي بروين.

.@NathanAke heading us into the last eight! 👊 pic.twitter.com/GekK5tjSI3

— Manchester City (@ManCity) December 23, 2022