لهذا السبب يجب ألا تضع الحليب في قهوتك..

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وطن– لا شك في أن شرب القهوة مع الحليب الدافئ في فصل الشتاء أمر محبّب للعديد من الناس، لاسيما وأن القهوة بدورها تعتبر من أكثر المشروبات شعبية في العالم.

ومؤخرًا، أحدثت وصفات القهوة مع الحليب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة قهوة دالغونا الأساسية ورغوة الحليب أو الكراميل ماكياتو، ناهيك عن فن اللاتيه، أو الرسم على القهوة بالحليب!

وإذا كان للكافيين الموجود في القهوة العديد من التأثيرات الإيجابية على أجسامنا، بشرط عدم الإفراط في استهلاكه فيبدو أن الحليب، وخاصة حليب البقر، ليس أفضل حليف لنا عند مزجه مع القهوة، بحسب تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

فوائد القهوة السوداء

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن القهوة تمنحنا النشاط في الفترة الصباحية، وتساعد على تقليل التعب وتعزز من عملية التركيز. وبحسب دراسة أسترالية نُشرت في سبتمبر 2022 في المجلة الطبية European Journal of Preventive Cardiology، فإن شرب كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يرتبط بمتوسط ​​العمر المتوقع وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

وهذا ليس كل شيء! فهذا المشروب الأسود يقلل من خطر الوفاة بنسبة 27٪، كما تقول الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. وعلاوة على ذلك، توصلت الدراسة أيضًا إلى أن البن المطحون يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 ٪ وأن الكافيين يعمل كمضاد للاكتئاب من خلال تسهيل إنتاج الناقلات العصبية، مثل السيروتونين أو الدوبامين أو النوربينفرين. من ناحية أخرى، فإن القهوة هي مركز من المغذيات النباتية والمواد الغذائية التي تنتجها النباتات التي تحمي جسمنا من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي. لذلك فإن هذا المشروب له فوائد عديدة على صحتنا بشرط ألا نسيء استعماله وأن نشربه أسودًا دون إضافات.

الآثار السلبية للحليب في القهوة

بحسب المجلة، فإن جميع فوائد القهوة تتقلّص تأثيرها على أجسامنا بمجرّد خلطها بحليب البقر. يتسبب العفص أو التانين، الموجود في القهوة في تخثّر الكازين في الحليب. يعمل هذا البروتين مثل الجلطات الصغيرة التي تعقد وتبطئ عملية الهضم في المعدة. هذا هو السبب في أنك يمكن أن تنتفخ بعد شرب القهوة بالحليب وتشعر بالثقل.

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من جانبه، أفاد مايكل غريغر، خبير التغذية والأنظمة الغذائية النباتية، على موقعه على الإنترنت Nutritionfacts.org، أن بروتينات الحليب تمنع أجسامنا من امتصاص البروتينات النباتية الموجودة في الكافيين.

كما أوضح المتحدث أنه كلما زادت كمية الحليب، قل استفادتنا من خصائص القهوة المضادة للأكسدة. وقد تكون رشفة صغيرة من حليب البقر كافية لخفض التأثير المفيد للمغذيات النباتية إلى النصف. لذلك إذا كان من المستحيل عليك شرب القهوة السوداء، فهناك بدائل لحليب البقر، حيث يمكنك اختيار حليب نباتي يحتفظ بفوائد الكافيين مثل فول الصويا أو الشوفان أو اللوز أو البندق أو حليب الأرز.