الخميس, ديسمبر 22, 2022
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فيديو مرعب لعاملتين ينظفان زجاجا من ارتفاع شاهق (شاهد)

الواقعة تمثل مخاطرة أكثر من كونها شجاعة

كتب خالد السعدي
عاملتين ينظفان زجاجا watanserb.com
عاملتين ينظفان زجاجا
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وطن- انتشر مقطع فيديو، وُصف بـ”المرعب” لعاملتين آسيوتين، وهما ينظفان زجاجا خارجيا عبر مجازفة خطيرة.

وأظهر الفيديو، العاملتان وهما يقفان على نافذة من الخارج، في مبنى ذي ارتفاع شاهق جدا، وينظفان الزجاج.

وفيما يعبر هذا المقطع، عن شجاعة كبيرة تتحلى بها الفتاة، لكنه لا يخلو من المخاطرة الشديدة نظرا لخطر الوقوف بهذا الشكل في مبنى شاهق.

اهتمام آسيوي بالنظافة.. نموذج كوريا الجنوبية

ويهتم الآسيويون بالنظافة بشكل كبير للغاية، وتحديدا في كوريا الجنوبية التي يبلغ مستوى النظافة فيها حدا رفيعا على مستوى العالم بل وينافس الكثير من الدول الأوروبية كما تصل الموضة وعمليات التجميل هناك ذروتها.

هذا الاهتمام جعل كوريا الجنوبية واحدة من أكثر الدول في العالم اهتماماً “بالمظهر والنظافة”، في الدولة التي يعيش فيها أكثر من 51 مليون شخص يتعايشون فيما بينهم بانسجام تام على قواعد الآداب العامة الصارمة والنظافة على المستوى الشخصي والعام.

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ويساعد الكوريين في هذا الانسجام، خلوهم تقريبا من العرقيات الأخرى حيث يشكل الأجانب في كوريا نسبة لا تتجاوز 3.4% من نسبة السكان.

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نموذج النظافة في اليابان

مستوى النظافة مرتفع جدا أيضا في اليابان، فمن يزورها يفاجئ بمدى النظافة التي تسودها، رغم عدم وجود صناديق للقمامة أو كناسين في الشوارع.

والسبب في ذلك يعود إلى المواطنين أنفسهم، الذين يحافظون وطنهم نظيفا بهذا القدر.

كما يساعد تضمين المناهج الدراسية هذا العنصر المرتبط بالوعي المجتمعي، في تطوير وعي التلاميذ بما يحيط بهم من أشياء، وفخرهم بها كذلك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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