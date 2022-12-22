فيديو زواج أول تونسية من رجلين في نفس الوقت يثير غضبا.. وتعليق ناري من مظهر شاهين

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وطن- انتشر مقطع فيديو، لسيدة تونسية تدعى “الحاجة سندس”، قالت إنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في وقت واحد.

وقالت سندس، في الفيديو، إنها ستكون أول تونسية تتزوج من رجلين بعدما كفل لها القانون التونسي بذلك.

وأضافت أن القانون يمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح بتعدد الأزواج للنساء، موضحة أنها اتفقت مع رجلين على الزواج وهما وافقا على ذلك.

أول تونسية تعلن الزواج من رجلين في وقت واحد🤯!!pic.twitter.com/cIT4cVy3CA — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 21, 2022

غضب واسع

أثار ما أعلنته “سندس” غضبا واسعا ضد السيدة التي ظهرت وهي تفتخر بأنها ستكون أول سيدة تتزوج من رجلين في وقت واحد.

وقال الناشط علي البخيتي: “نطالب الأخت التونسية “الحاجة سندس” بالعدل بين زوجيها، واذا زعلت من احدهم فـ (إمساك بمعروف أو تسريح باحسان) و “رفقًا بالقارورتين”.

نطالب الأخت التونسية "الحاجة سندس" بالعدل بين زوجيها، واذا زعلت من احدهم فـ (إمساك بمعروف أو تسريح باحسان) و "رفقًا بالقارورتين". pic.twitter.com/aE5beqCQUx — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) December 21, 2022

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وغرد محمد: “تونسية اسمها سندس تقول انها ستكون اول امرأة تتزوج من رجلين في نفس الوقت .. وتقول ايضاً انها سعيدة بذلك. ونحن نقول : المهم اعدلي بينهم ياحجة سندس!! يارب اقم الساعة”.

تونسية اسمها سندس تقول انها ستكون اول امرأة تتزوج من رجلين في نفس الوقت .. وتقول ايضاً انها سعيدة بذلك.

ونحن نقول : المهم اعدلي بينهم ياحجة سندس!!

يارب اقم الساعة🤲🏻 pic.twitter.com/MofBIkIQV1 — Mohammed Alshahari (@ezimedo) December 22, 2022

وقال أحمد: “بؤت بجرمك العظيم. قاتل الله المجاهرين بمعاصيه. وارانا فيك وبامثالك عجائب قدرته. اللهم انزل بها وبزوجيها باسك. الذي لا يرد عن القوم المجرمين”.

بؤت بجرمك العظيم

قاتل الله المجاهرين بمعاصيه

وارانا فيك وبامثالك عجائب قدرته

اللهم انزل بها وبزوجيها باسك

الذي لا يرد عن القوم المجرمين — Ahmad abdu daafi (@ahmaddaafi1) December 21, 2022

وتساءل كثيرون عما إذا كان القانون التونسي ذلك من عدمه.

هل فعلا حقيقي! ان القانون التونسي في الوقت اللي منع تعدد الزوجات !! سمح بتعدد الازواج!!! اعوذ بالله وبعزته! .. اللهم نبرأ اليك منهم. https://t.co/VDWe5Yo7aH — سارة بنت عبدالله🇸🇦 (@SA_Saud) December 21, 2022

هل قانون التونسي يسوح بذلك؟ افيدونز — ياعٌمر (@may_b9b) December 21, 2022

وتداخل مع هذا الجدل، الداعية المصري الشهير مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم قائلا إن زواج المرأة من رجلين في آن واحد، “غير جائز شرعا وهو زنا صريح”.

وقال شاهين، عبر صفحته في “فيسبوك“، إن تلك الدعوات “ما هي إلا ترويج للفسق والفجور والزنا تحت مسمى زواج وما هو بزواج”.

وطالب الدول الإسلامية أن تقف موقفا حاسما وحازما” أمام ما وصفه بـ “الدعوات الداعرة التي تنال من عفة المرأة والمجتمع وتفتح بابا للزنا والفجور”، كما طالبها بمعاقبة “مروجيها والداعين إليها كي يكونوا عبرة لغيرهم”.



القانون التونسي يتيح التعدد

وكان المحامي التونسي منير بن صالحة، قد صرح في وقت سابق، بأن المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل لا تعاقب قانونا.

وقال المحامي إن القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج، موضحا أن هذا الأمر يعد ثغرة قانونية.

وأشار إلى أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة الأزواج، وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج.