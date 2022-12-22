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فيديو زواج أول تونسية من رجلين في نفس الوقت يثير غضبا.. وتعليق ناري من مظهر شاهين

الحاجة سندس عبرت عن فخرها بالتجربة

كتب خالد السعدي
الحاجة سندس watanserb.com
الحاجة سندس
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وطن- انتشر مقطع فيديو، لسيدة تونسية تدعى “الحاجة سندس”، قالت إنها ستكون أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في وقت واحد.

وقالت سندس، في الفيديو، إنها ستكون أول تونسية تتزوج من رجلين بعدما كفل لها القانون التونسي بذلك.

وأضافت أن القانون يمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح بتعدد الأزواج للنساء، موضحة أنها اتفقت مع رجلين على الزواج وهما وافقا على ذلك.

غضب واسع

أثار ما أعلنته “سندس” غضبا واسعا ضد السيدة التي ظهرت وهي تفتخر بأنها ستكون أول سيدة تتزوج من رجلين في وقت واحد.

وقال الناشط علي البخيتي: “نطالب الأخت التونسية “الحاجة سندس” بالعدل بين زوجيها، واذا زعلت من احدهم فـ (إمساك بمعروف أو تسريح باحسان) و “رفقًا بالقارورتين”.

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وغرد محمد: “تونسية اسمها سندس تقول انها ستكون اول امرأة تتزوج من رجلين في نفس الوقت .. وتقول ايضاً انها سعيدة بذلك. ونحن نقول : المهم اعدلي بينهم ياحجة سندس!! يارب اقم الساعة”.

وقال أحمد: “بؤت بجرمك العظيم. قاتل الله المجاهرين بمعاصيه. وارانا فيك وبامثالك عجائب قدرته. اللهم انزل بها وبزوجيها باسك. الذي لا يرد عن القوم المجرمين”.

وتساءل كثيرون عما إذا كان القانون التونسي ذلك من عدمه.

وتداخل مع هذا الجدل، الداعية المصري الشهير مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم قائلا إن زواج المرأة من رجلين في آن واحد، “غير جائز شرعا وهو زنا صريح”.

التونسية “الحاجة سندس” تعلن الزواج من رجلين في آن واحد وهذا ما وعدتهما به! (فيديو)

وقال شاهين، عبر صفحته في “فيسبوك“، إن تلك الدعوات “ما هي إلا ترويج للفسق والفجور والزنا تحت مسمى زواج وما هو بزواج”.

وطالب الدول الإسلامية أن تقف موقفا حاسما وحازما” أمام ما وصفه بـ “الدعوات الداعرة التي تنال من عفة المرأة والمجتمع وتفتح بابا للزنا والفجور”، كما طالبها بمعاقبة “مروجيها والداعين إليها كي يكونوا عبرة لغيرهم”.

القانون التونسي يتيح التعدد

وكان المحامي التونسي منير بن صالحة، قد صرح في وقت سابق، بأن المرأة التي تتزوج بأكثر من رجل لا تعاقب قانونا.

وقال المحامي إن القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج، موضحا أن هذا الأمر يعد ثغرة قانونية.

وأشار إلى أن المشرع بإمكانه إضافة كلمة الأزواج، وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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