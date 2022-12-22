شاشة تلفزيون بـ1.4 مليون جنيه تثير جنون المصريين وأول رد من الشركة (شاهد)

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وطن- أثارت صور متداولة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أظهرت شاشة تلفزيون معروضة للبيع في مصر، بسعر صادم يُقدر بـ1.4 مليون جنيه.

والشاشة المعروضة للبيع من سلسلة LAEC، وهي عبارة عن شاشة كبيرة بحجم 136 بوصة، وتوفر مميزات متعددة، بما في ذلك وحدة تحكم مدمجة، ومكبر صوت مدمج.

وهذه الشاشة لا تتطلب توصيلات وحدة التحكم أو تكوين الوحدة، بعد عملية تثبيت بسيطة، وكل ما على الشخص هو تشغيل الشاشة بجهاز تحكم عن بُعد.

وسائل إعلام محلية، نقلت عن موظفي خدمة العملاء بالشركة، قوله إن ن سعر الشاشة 1.4 مليون جنيه، وهي معروضة للبيع بأحد المولات الشهيرة في منطقة القاهرة الجديدة.

مصر تعاني ارتفاعا في الأسعار

وتشهد مصر ارتفاعا في أسعار السلع، بما في ذلك السعر الكهربائية، التي سجلت زيادة مخيفة مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومع زيادة الطلب ونقص المعروض بالأسواق.

وسجلت متوسطات الزيادة حسب شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة ما بين 5% و7.5%، فيما أكدت الشعبة، أن الزيادة تتجاوز 25% منذ جائحة كورونا عام 2020.

أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

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وسبق أن صرح حسن مبروك رئيس شعبة مصنعي الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، بأن تعطل الإفراج عن مكونات الإنتاج داخل الموانئ خلال الأشهر الأخيرة تسبب في توقف الإنتاج في المصانع تدريجيا.

وأضاف أن المصانع العاملة لا تزيد إنتاجيتها عن 25% من طاقتها الإنتاجية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضح أن أغلب المصانع لم تجر أي زيادات سعرية نتيجة لتوقف الإنتاج، وأن الزيادات الأخيرة من جانب التجار.

المصريون يتجهون للتقسيط

وفي ظل تفاقم الأزمة، شهد نشاط التمويل الاستهلاكي “الشراء بالتقسيط” طفرة ونموًا ملحوظًا في مصر، خلال الـ 9 أشهر الأولي من 2022، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت علي اقتصادات الدول حول العالم.

وبيّن تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، حول مؤشرات أداء الشركات ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي، أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء إحتياجاتهم من خلال التقسيط بنحو 116.8%، ليصلوا إلي 2.029 مليون عميل خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع 936.1 ألف عميل خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التمويل الاستهلاكي “خدمات التقسيط” ارتفعت بنشبة كبيرة بلغت 84.4% لتسجل 21.059 مليار جنيه خلال الفترة “يناير – سبتمبر” من 2022، مقابل 11.42 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.