ديشامب يضع زيدان في ورطة!

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وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بات على بعد خطوة واحدة من تجديد عقده، وهو ما يبعد بالتأكيد حلم مواطنه زيدان من تولي مهام تدريب منتخب الديوك خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن عقد المدرب ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي. سينتهي مع نهاية العام الجاري، أمام أمر بقائه في منصب بات مؤكد حتى عام 2024.

زيدان لن يدرب منتخب فرنسا بسبب ديشامب

وأردفت الصحيفة، ” من المتوقع أن يلتقي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريه، مع المدرب ديدييه ديشامب مطلع الشهر القادم، بشأن التفاوض. حول تجديد عقده الجديد، الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2026″.

تزداد التوقعات بأن يجدد ديشامب مع فرنسا حتى مونديال 2026 .. السؤال الآن .. بعد أن رفض زيدان عدة عروض في السابق انتظاراً لفرنسا، هل بقيت أندية كبيرة تحتاج مدرب هذه الفترة أم أن عليه الانتظار؟ pic.twitter.com/0VQYGIdbIb — محمد عواد (@mohammedawaad) December 20, 2022

كما ويحظى مدرب منتخب فرنسا ديشامب، على دعم وثقة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الفرنسي لو جريه، بشأن بقائه مع الديوك خلال الفترة المقبلة. بعد النتائج الإيجابية التي ظهر فيها كحامل لقب في مونديال كأس العالم 2022.

زيدان رفض العروض المغرية من أجل منتخب فرنسا

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد السابق، قد رفض العديد من العروض المغرية لتولي تدريب كبرى الأندية في القارة الأوروبية خلال الفترة الماضية. بعد كلمته مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتولي تدريب منتخب فرنسا خلفاً للمدرب ديشامب.

لدي شعور مفاده بأن زيدان لن يدرب أحداً لو لم يدرب فرنسا.. أشعر أنه قد يتجه لعمل إداري كرئيس اتحاد بلاده أو مدير رياضي.. كان زين الدين دائما انتقائيا في أهدافه.. pic.twitter.com/I7Z9IhOckG — محمد عواد (@mohammedawaad) December 22, 2022

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كما وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، عن أبرز العروض التي رفضها المدرب الفرنسي زيدان، وهي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وغيرهم.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يثق في ديشامب

لكن ما خطط له الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وتحقيق الهدف المطلوب من المدرب الفرنسي ديشامب، قد تحقق. وهو الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، في ظل الإصابات العديدة التي عانى منها في البطولة العالمية.

RMC | رئيس الإتحاد الفرنسي يريد مقابلة ديشامب في أقرب وقت ممكن للحديث معه عن تمديد عقده pic.twitter.com/141Gj02ZVE — COPE (@COPE_AR) December 19, 2022

وبذلك فقد كسب المدرب ديشامب، معركة البقاء مع منتخب فرنسا خلال الفترة القادمة. بعد حديث التقارير الفرنسي عن تولي زين الدين زيدان كبديل عنه مع نهاية كأس العالم 2022 قطر.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بأن الفرنسي زين الدين زيدان، لا يمانع في تولي تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد ابتعاده عن تولي تدريب منتخب فرنسا، في ظل بقاء مواطنه ديدييه ديشامب خلال الفترة القادمة مع الديوك.