الخميس, ديسمبر 22, 2022
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رياضة

ديشامب يضع زيدان في ورطة!

تقارير تؤكد بقاء المدرب ديشامب مع منتخب فرنسا حتى عام 2024

كتب فارس أبو شيحة
المدرب ديشامب سيبقى مع منتخب فرنسا خلال الفترة القادمة watanserb.com
المدرب ديشامب سيبقى مع منتخب فرنسا خلال الفترة القادمة
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وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بات على بعد خطوة واحدة من تجديد عقده، وهو ما يبعد بالتأكيد حلم مواطنه زيدان من تولي مهام تدريب منتخب الديوك خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، بأن عقد المدرب ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك الفرنسي. سينتهي مع نهاية العام الجاري، أمام أمر بقائه في منصب بات مؤكد حتى عام 2024.

زيدان لن يدرب منتخب فرنسا بسبب ديشامب

وأردفت الصحيفة، ” من المتوقع أن يلتقي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريه، مع المدرب ديدييه ديشامب مطلع الشهر القادم، بشأن التفاوض. حول تجديد عقده الجديد، الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2026″.

كما ويحظى مدرب منتخب فرنسا ديشامب، على دعم وثقة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الفرنسي لو جريه، بشأن بقائه مع الديوك خلال الفترة المقبلة. بعد النتائج الإيجابية التي ظهر فيها كحامل لقب في مونديال كأس العالم 2022.

زيدان رفض العروض المغرية من أجل منتخب فرنسا

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد السابق، قد رفض العديد من العروض المغرية لتولي تدريب كبرى الأندية في القارة الأوروبية خلال الفترة الماضية. بعد كلمته مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لتولي تدريب منتخب فرنسا خلفاً للمدرب ديشامب.

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كما وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، عن أبرز العروض التي رفضها المدرب الفرنسي زيدان، وهي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وغيرهم.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يثق في ديشامب

لكن ما خطط له الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وتحقيق الهدف المطلوب من المدرب الفرنسي ديشامب، قد تحقق. وهو الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، في ظل الإصابات العديدة التي عانى منها في البطولة العالمية.

وبذلك فقد كسب المدرب ديشامب، معركة البقاء مع منتخب فرنسا خلال الفترة القادمة. بعد حديث التقارير الفرنسي عن تولي زين الدين زيدان كبديل عنه مع نهاية كأس العالم 2022 قطر.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بأن الفرنسي زين الدين زيدان، لا يمانع في تولي تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد ابتعاده عن تولي تدريب منتخب فرنسا، في ظل بقاء مواطنه ديدييه ديشامب خلال الفترة القادمة مع الديوك.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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