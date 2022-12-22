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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالكامل مع نهاية الجولة ال8

الأهلي في الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك مع نهاية الجولة ال8

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري
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وطن- يحافظ فريق الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مع ختام الجولة ال8، بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك حامل اللقب.

ونجح فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، في تحقيق الفوز النظيف على منافسه فاركو، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية.

كما حقق حامل اللقب الزمالك الفوز العريض على نظيره حرس الحدود، برباعية نظيفة دون مقابل، في المباراة الماضية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مع نهاية الجولة ال8، على النحو الآتي:

(1) الأهلي 22 نقطة.

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(2) الزمالك 20 نقطة.

(3) فيوتشر 18 نقطة.

(4) بيراميدز 17 نقطة.

(5) غزل المحلة 16 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 15 نقطة.

(7) سيراميكا كليو باترا 11 نقطة.

(8) المقاولون العرب 11 نقطة.

(9) طلائع الجيش 10 نقطة.

(10) المصري البورسعيدي 8 نقاط.

(11) فاركو 7 نقاط.

(12) سموحة 7 نقاط.

(13) البنك الأهلي 6 نقاط.

(14) الإسماعيلي 6 نقاط.

(15) إنبي 6 نقاط.

(16) أسوان 6 نقاط.

(17) الداخلية 4 نقاط.

(18) حرس الحدود 3 نقاط.

منافسات الدوري المصري الممتاز الجولة ال9

كما ويستعد فريق الأهلي المصري متصدر جدول الترتيب للمباراة القادمة، الأحد، أمام فريق سموحة، بينما سيواجه الوصيف الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام المقاولون العرب بذات اليوم في منافسات الأسبوع ال9 من الدوري المصري الممتاز.

ومن الجدير بالذكر، بأن منافسات الدوري المصري الممتاز للجولة ال9، ستنطلق الجمعة، بمواجهة الاتحاد السكندي أمام كليو باترا وبيراميدز أمام الداخلية.

المصدروطن + صفحة رابطة الأندية المصرية + صفحة الزمالك + صفحة الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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