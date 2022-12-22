جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالكامل مع نهاية الجولة ال8

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وطن- يحافظ فريق الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مع ختام الجولة ال8، بفارق نقطتين عن غريمه الزمالك حامل اللقب.

ونجح فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، في تحقيق الفوز النظيف على منافسه فاركو، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة الماضية.

كما حقق حامل اللقب الزمالك الفوز العريض على نظيره حرس الحدود، برباعية نظيفة دون مقابل، في المباراة الماضية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

🚨🚨فوز جديد مثير +90 ليواصل فريقنا تربعه على قمة جدول الدوري ✅👌🔥#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/pUQkEs5S1q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 20, 2022

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مع نهاية الجولة ال8، على النحو الآتي:

(1) الأهلي 22 نقطة.

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(2) الزمالك 20 نقطة.

(3) فيوتشر 18 نقطة.

(4) بيراميدز 17 نقطة.

(5) غزل المحلة 16 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 15 نقطة.

(7) سيراميكا كليو باترا 11 نقطة.

(8) المقاولون العرب 11 نقطة.

(9) طلائع الجيش 10 نقطة.

الأهلي في الصدارة، الزمالك في الوصافة، الإسماعيلي يصعد للمركز الـ14 وحرس الحدود يأتي في المرتبة الأخيرة! 📊 جدول ترتيب فِرَق الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء منافسات الجولة الثامنة لموسم 2022/23 ↕️🇪🇬#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/jtGsaC0Qel — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 21, 2022

(10) المصري البورسعيدي 8 نقاط.

(11) فاركو 7 نقاط.

(12) سموحة 7 نقاط.

(13) البنك الأهلي 6 نقاط.

(14) الإسماعيلي 6 نقاط.

(15) إنبي 6 نقاط.

انتهت الجولة الثامنة وكانت هذه نتائج مواجهاتها الحماسية 🔚🔢#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/df5UMF6Pfn — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) December 21, 2022

(16) أسوان 6 نقاط.

(17) الداخلية 4 نقاط.

(18) حرس الحدود 3 نقاط.

منافسات الدوري المصري الممتاز الجولة ال9

كما ويستعد فريق الأهلي المصري متصدر جدول الترتيب للمباراة القادمة، الأحد، أمام فريق سموحة، بينما سيواجه الوصيف الزمالك (الفارس الأبيض)، أمام المقاولون العرب بذات اليوم في منافسات الأسبوع ال9 من الدوري المصري الممتاز.

ومن الجدير بالذكر، بأن منافسات الدوري المصري الممتاز للجولة ال9، ستنطلق الجمعة، بمواجهة الاتحاد السكندي أمام كليو باترا وبيراميدز أمام الداخلية.