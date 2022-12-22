الخميس, ديسمبر 22, 2022
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حياتنا

تعذيب رضيع مغربي في محاولة لقتله.. عثر عليه عاريا وغارقا في دمه

إجراء عملية تجميل للرضيع في أحد المستشفيات

كتب خالد السعدي
تعذيب رضيع مغربي watanserb.com
تعذيب رضيع مغربي
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وطن- أثيرت ضجة في المغرب، بعد واقعة العثور على رضيع، شوهد عليها آثار عنف وتعذيب.

ففي مدينة مارتيل، تم العثور على رضيع حديث الولادة يحمل آثار عنف بواسطة آلة حادة تم تمريرها على منطقة الوجه مخلفة جرحا غائرا، حيث عُثر علهي وسط الشارع العام بدون ملابس أو غطاء غارقاً في دمائه.

وجرى العثور على الرضيع وسط الشارع العام بدون ملابس أو غطاء غارقا في دمائه، حيث عملت عناصر الحماية المدنية على نقله على الفور إلى مستشفى النهار لإخضاعه للعلاج.

وفتحت السلطات تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة والمسؤول عن رمي الجثة وإحداث جروح غائرة ومحاولة القتل.

وتم نقل الرضيع إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان لمداواة الجروح والخضوع لعملية تجميلية.

تعذيب الأطفال في المسجد

وفيما لا تعرف الكثير من المعلومات عن الحادثة حتى الآن، لكن الواقعة تُذكر بواقعة جرت قبل أشهر، فيما يخص الاعتداء على الأطفال وصغار السن.

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وسبق أن أظهر مقطع فيديو، تعرّض أطفال يتابعون دروسا في حفظ القرآن لعقاب شديد وتعنيف من طرف مدرّسهم داخل قاعة تعليم بأحد مساجد منطقة باب تازة بمدينة شفشاون الواقعة شمال البلاد.

وبيّن المقطع، مدّرس قرآن وهو يضرب الأطفال القصر بطريقة وحشية وبكل قسوة على أقدامهم باستخدام عصا غليظة، رغم توسلاتهم وبكائهم، فيما كان أحد الأشخاص يساعده على ذلك.

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النيابة تتحرك

من جهتها، تحركت النيابة العامة بشفشاون بعد انتشار الفيديو وأمرت بفتح تحقيق قضائي مع المدرس، الذي اعتقلته القوات الأمنية وشرعت في التحقيق معه.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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