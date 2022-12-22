الخميس, ديسمبر 22, 2022
الرئيسيةالهدهدتركي آل الشيخ يكشف عن أكثر جمهور رياضي ضايقه مقابل"هذا الشرط"
الهدهد

تركي آل الشيخ يكشف عن أكثر جمهور رياضي ضايقه مقابل”هذا الشرط”

رئيس هيئة الترفيه من مشجعي الهلال

كتب خالد السعدي
تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ
- Advertisement -

وطن- كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ عن أكثر جمهور هاجمه.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “والله إني هلالي لكن (ما حد) هاجمني ولا ضايقني قد جمهور الهلال!وجمهور النصر ٨٠٪ منهم يعاملوني ويتكلمون معي بأفضل الكلام … حاجه غريبة ! عشان كذا قررت انا الميريا ولا عاد ابي صداع”.

تصريح آل الشيخ جاء رداً على حوار دار بينه وبين الإعلامي محمد البكيري، حيث اشترط آل الشيخ عليه أن يحسن علاقته مع الإعلامي الطويريقي مقابل التصريح.

وقال تركي: “شرطي ودي انت وصالح الطويريقي تتصالحون وتوقفون تراشق … كلكم صحفيين كبار ووالله مافيه شي يسوى هذا كله … اذا وافقت عطيتك التصريح”.

- Advertisement -

فرد البكيري: “سم وعلى ذا الخشم . اعز من طلب الخير لنا وبيننا. الله يكثر خيرك. اعرفك وعايشتك عن قرب. شهامتك وإنسانيتك وتلك المواقف النبيلة حتى مع الد خصامك هي المنتصرة دوما فيك”.

تركي آل الشيخ يتغنى بأمير قطر ويرسل له بهدية في اليوم الوطني (فيديو)

قمة نارية بين الهلال والنصر أمام ميسي ومبابي

في شأن آخر، كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن تطورات مباراة الهلال والنصر، ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيجمع “فريق واحد” مكون من نجوم الهلال والنصر، مواجهة قوية أمام النادي الباريسي، على كأس موسم الرياض؛ على ملعب الملك فهد الدولي “الدرة”، يوم 19 يناير من عام 2023.

وقال تركي، إن العمل حاليًا على اختيار مدير فني؛ لقيادة فريق الهلال والنصر، أمام باريس سان جيرمان.

ووصف المباراة بأنها ستكون “نارية”؛ خاصة في ظل مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، مع فريق العاصمة الفرنسية، ضد الهلال والنصر.

وتتخذ السعودية خطة لترقية الرياضة وخاصة كرة القدم خلال السنوات المقبلة، بغاية الترشح لاستضافة كأس العالم مستقبلا، عبر تحديد عام 2030 هدفا لهم، وجاء التحفيز لأجل تحقيق الحلم بعد نجاح أول تجربة عربية استضافتها دولة قطر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“السيسي” يوجه صفعة لـ”ابن سلمان” ويعطل اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير

الهدهد

تصريحات جديدة لوالد بندر القرهدي تكشف هوية القاتل وآخر لحظاته في المنزل

الهدهد

تعاطف واسع مع دعوة والد بندر القرهدي لحذف مقطع إحراقه.. ومعلومة تثير صدمة (شاهد)

الهدهد

فيديو الظهور الأخير لبندر القرهدي ووالده خرج عن صمته وكشف تفاصيل صادمة (شاهد)

رياضة

كريستيانو رونالدو يصل السعودية للتوقيع للنصر السعودي (شاهد)

الهدهد

فيديو حرق بندر القرهدي.. سعودي أحرقه صديقه حيا حتى الموت! (شاهد)

الهدهد

هددوه باغتصاب زوجته أمامه..خشية من تنفيذ الإعدام برجل الأعمال السعودي سعود الفرج

الهدهد

انقلاب شاحنة خمور في السعودية وصدمة عارمة بين المواطنين (فيديو)

الهدهد

الوليد بن طلال عاريا وما احتفظ به قرب مؤخرته يثير الجدل (فيديو)

الهدهد

رونالدو يوقع للنصر السعودي خلال أيام.. صحيفة أجنبية تؤكد الصفقة

فيديو

لحظة احتراق سيارة فارهة في الرياض وشيء غريب حدث (فيديو)

الهدهد

المغربي أسامة بن عبدالله يوضح بشأن إهانته للسعودية من تونس (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعذيب رضيع مغربي في محاولة لقتله.. عثر عليه عاريا وغارقا في دمه

محمد صلاح ينقذ مستشفى سرطان من الإغلاق بمبلغ ضخم عجزت عن دفعه الحكومة!

كثيرون يقعون فيها..5 أشياء لا يجب فعلها أبداََ في مكان العمل

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت

بيع قناة السويس.. رئيس الهيئة يرد على المخاوف ويتحدث عن “وطنية السيسي”

فيديو مرعب لعاملتين ينظفان زجاجا من ارتفاع شاهق (شاهد)

“تبون” وضع شرطين.. مصادر تنفي قبول الرئيس الجزائري بوساطة الملك الأردني مع المغرب!

شاشة تلفزيون بـ1.4 مليون جنيه تثير جنون المصريين وأول رد من الشركة (شاهد)

أصالة في موقف مُحرج أمام زوجها بعدما طلب منها متسابق سعودي أمر جريء! (فيديو)

فضيحة المدرب ديشامب مع لاعب فرنسي في نهائي المونديال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC