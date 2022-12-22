تركي آل الشيخ يكشف عن أكثر جمهور رياضي ضايقه مقابل”هذا الشرط”

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وطن- كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ عن أكثر جمهور هاجمه.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “والله إني هلالي لكن (ما حد) هاجمني ولا ضايقني قد جمهور الهلال!وجمهور النصر ٨٠٪ منهم يعاملوني ويتكلمون معي بأفضل الكلام … حاجه غريبة ! عشان كذا قررت انا الميريا ولا عاد ابي صداع”.

شرطي ودي انت وصالح الطويريقي تتصالحون وتوقفون تراشق … كلكم صحفيين كبار ووالله مافيه شي يسوى هذا كله … اذا وافقت عطيتك التصريح 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 22, 2022

تصريح آل الشيخ جاء رداً على حوار دار بينه وبين الإعلامي محمد البكيري، حيث اشترط آل الشيخ عليه أن يحسن علاقته مع الإعلامي الطويريقي مقابل التصريح.

وقال تركي: “شرطي ودي انت وصالح الطويريقي تتصالحون وتوقفون تراشق … كلكم صحفيين كبار ووالله مافيه شي يسوى هذا كله … اذا وافقت عطيتك التصريح”.

شرطي ودي انت وصالح الطويريقي تتصالحون وتوقفون تراشق … كلكم صحفيين كبار ووالله مافيه شي يسوى هذا كله … اذا وافقت عطيتك التصريح 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 22, 2022

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فرد البكيري: “سم وعلى ذا الخشم . اعز من طلب الخير لنا وبيننا. الله يكثر خيرك. اعرفك وعايشتك عن قرب. شهامتك وإنسانيتك وتلك المواقف النبيلة حتى مع الد خصامك هي المنتصرة دوما فيك”.

سم وعلى ذا الخشم . اعز من طلب الخير لنا وبيننا.

الله يكثر خيرك. اعرفك وعايشتك عن قرب. شهامتك وإنسانيتك وتلك المواقف النبيلة حتى مع الد خصامك هي المنتصرة دوما فيك.

😍🤝 — محمد البكيري (@m_bukairy) December 22, 2022

قمة نارية بين الهلال والنصر أمام ميسي ومبابي

في شأن آخر، كشف تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن تطورات مباراة الهلال والنصر، ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيجمع “فريق واحد” مكون من نجوم الهلال والنصر، مواجهة قوية أمام النادي الباريسي، على كأس موسم الرياض؛ على ملعب الملك فهد الدولي “الدرة”، يوم 19 يناير من عام 2023.

مايحتاج اقول ليش لن فيها ميسي وامبابي ضد نجوم الهلال والنصر او النصر والهلال ! لا تحولون التغريده لشي ثاني ماقلته ! لو عندي شي بقوله بقوله بوضوح 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 22, 2022

وقال تركي، إن العمل حاليًا على اختيار مدير فني؛ لقيادة فريق الهلال والنصر، أمام باريس سان جيرمان.

ونسيت اقول شي مهم جالسين نختار مدرب لمباراة نجوم الهلال والنصر او النصر والهلال مع باريس الي بتقام ان شاء الله يوم ١٩ يناير على كاس موسم الرياض في درة الملاعب استاد الملك فهد وبتكون نار 🔥ومايحتاج اقول لكم ليش🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 22, 2022

ووصف المباراة بأنها ستكون “نارية”؛ خاصة في ظل مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، مع فريق العاصمة الفرنسية، ضد الهلال والنصر.

وتتخذ السعودية خطة لترقية الرياضة وخاصة كرة القدم خلال السنوات المقبلة، بغاية الترشح لاستضافة كأس العالم مستقبلا، عبر تحديد عام 2030 هدفا لهم، وجاء التحفيز لأجل تحقيق الحلم بعد نجاح أول تجربة عربية استضافتها دولة قطر.