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بعد التعري في قطر.. غزوة العاريات تجتاح شوارع الأرجنتين احتفالا بكأس العالم(شاهد)

مسنة أرجنتينية انضمت للاحتفال عبر الكشف عن صدرها

كتب سالم حنفي
عاريات في شوارع الأرجنتين watanserb.com
عاريات في شوارع الأرجنتين
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وطن- يحتفل مشجعو الأرجنتين بشدة منذ يوم الأحد بعدما رفع ليونيل ميسي كأس العالم بيديه منهيا انتظارا دام 36 عاما.

ولم تتوقف الاحتفالات على الشبان صغار السن، قد شمل ذلك النساء من جميع الأعمار، بما في ذلك سيدة مسنة وقعت في حيرة من الإثارة مع خروج المحتفلين إلى الشوارع، لتقوم برفع قميصها وكشف صدرها أمام الجميع.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية فقد رقصت المشجعة المسنة وهي تهتف باللغة الإسبانية مع التلويح بالأعلام الأرجنتينية على الطريق خلال احتفال لن ينساه الكثيرون، حيث كانت هناك مشاهد مبتهجة في جميع أنحاء البلاد مع ما بدا أنه جميع سكان الأمة في الاحتفال.

المشجعة المسنة
المشجعة المسنة

سيدة تتعرى بشكل كامل

كما احتفلت امرأة سمراء غامضة بفوز الأرجنتين بكأس العالم بعيد ميلادها بجوار النصب الشهير في بوينس آيرس – بعد 12 عامًا من وعد دييغو مارادونا بخلع ملابسه في نفس المكان إذا انتصرت بلاده في جنوب إفريقيا عام 2010.

ارجنتينية عارية في شوارع أرجنتين
ارجنتينية عارية في شوارع أرجنتين
ارجنتينية عارية في شوارع أرجنتين
ارجنتينية عارية في شوارع أرجنتين

وعد مارادونا بالتعري حال الفوز بكأس العالم عام 2010

وكان دييغو مارادونا قد وعد بخلع ملابسه في المسلة والركض حول النصب التذكاري إذا فازت الأرجنتين بكأس العالم 2010 عندما كان مدربًا للمنتخب الوطني، إلا أن الأمر انتهى بالخروج في ربع النهائي بعد أن سحقتهم ألمانيا 4-0.

مارادونا
مارادونا

وخرجت المرأة بلا حياء وهي عارية أمام العائلات التي لديها أطفال صغار دون أن تكلف نفسها عناء إخفاء أعضائها التناسلية.

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وواصلت السيدة أداء رقصة مثيرة مرتدية زوجًا من النظارات الشمسية – على الرغم من أن معظم آلاف المشجعين المبتهجين الذين احتفلوا حولها بدوا أكثر اهتمامًا بالترديد والتلويح بأعلامهم أكثر من مشاهدة عرضها.

مشجعتان أرجنتينيتان تعرتا في قطر وأصبحن حدث الإعلام العالمي

وجاء عرض العري الجديد بعد أن تصدّرت مشجعتان أرجنتينيان عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم لظهورهما عاريات الصدر في المدرجات في استاد لوسيل القطري والمخاطرة بوقوع مخالفة للقواعد المحلية الصارمة أثناء احتفالهما بفوز بلادهما المثير بركلات الترجيح على فرنسا يوم الأحد.

مشجعات أرجنتينيات عاريات في قطر
مشجعات أرجنتينيات عاريات في قطر

عارضة الأزياء لوسيانا سالازار وعدت مارادونا بالتعري

وكانت عارضة الأزياء الأرجنتينية لوسيانا سالازار قد علقت على عرض أسطورة كرة القدم قبل خيبة أملها في كأس العالم 2010 بقولها في ذلك الوقت: “دييجو إذا فازت الأرجنتين، سأشاركك في المسلة”.

عارضة الأزياء لوسيانا سالازار
عارضة الأزياء لوسيانا سالازار

وتزايدت التكهنات في الأيام الأخيرة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بأنها قد تخلع ملابسها بالفعل الآن وقد توجوا أبطال العالم للمرة الثالثة – لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

ومع خروج الجماهير الأرجنتينية للاحتفال بأعداد ضخمة، كان لا بد من التخلي عن موكب كأس العالم بعد أن قفز أحد المشجعين إلى الحافلة المكشوفة واللاعبين على الجسر، حيث اضطر اللاعبون إلى النزول من الحافلة لدواعي أمنية

ملايين الأرجنتينيين خرجوا للشوارع

تشير التقديرات إلى أن 5 ملايين شخص تجمعوا في شوارع بوينس آيرس، أكثر من مجموع سكان كرواتيا المهزومة التي واجهوها في نصف النهائي والتي يبلغ عدد سكانها مليون شخص.

عاريات في شوارع الأرجنتين
عاريات في شوارع الأرجنتين

تم تحديد يوم عطلة وطنية يوم الثلاثاء للعرض لكن ذلك لم يوقف ما بدا وكأنه حفلة لمدة أسبوع في جميع أنحاء الأرجنتين، حيث كان هذا أول فوز لهم في المونديال منذ عام 1986 ، حيث قادهم دييجو مارادونا إلى المجد.

وهذه المرة، كانت الأغاني تدور حول ميسي – الذي فاز بالكرة الذهبية فيما يمكن أن يكون آخر بطولة له في كأس العالم بعد أن سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة في قطر.

حتى أنه سجل هدفين في المباراة النهائية ضد فرنسا، وهي مباراة ستُذكر إلى الأبد باعتبارها واحدة من أكثر النهائيات إثارة في كل العصور.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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