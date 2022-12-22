انهيار على المباشر.. كويتية تكشف ما يفعله والدها معها هي وأختها وتستغيث

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وطن – ادعت شابة كويتية في مقطع فيديو متداول في الكويت، تعرضها للتعنيف هي وأختها من قبل والدها الذي دأب، بحسب ما أفادت، على ضربهما فقط لأنهما أصبحتا من المشاهير على حد تعبيرها.

شابة كويتية تشتكي عنف والدها ضدها

وفي مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ظهرت شابة عشرينية وهي تستنجد بوزارة الداخلية بسبب العنف الذي تتعرض لها هي وأختها من قبل أبيهما.

#وزارة_الداخلية مع التحية : فتاة واختها يستنجدون بوزارة الداخلية بسبب تهديد والدهم حسب ادعائهم@Moi_kuw pic.twitter.com/NhHyR9zRzQ — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 22, 2022

تقول الشابة، التي لم تكشف هويتها، أنها تعرضت وأختها للأذى الجسدي من قبل والدهما.

وذكرت حادثة وقعت لأختها قبل 9 سنوات، حين رماها والدها بآلة حالة، زعمت أنها تسبب لها في جرح غائر على طول المنطقة بين شفتيها وخذها.

كما يُسمع من مقطع الفيديو الذي شاركته صفحات إخبارية كويتية، صوت فتاة أخرى بجانب صاحبة الفيديو، كانت تبكي بحرقة بالغة.

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والسبب في ذلك بحسب ما ذكرت هو العنف الذي تتعرض له من والدها.

أثارت هذه الرواية عن العنف الأسري، التي نشرتها الشابة الكويتية، تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتراوحت التعليقات المصاحبة للفيديو بين من استنكر كشف الأسرار العائلية على الملأ، شأن الذي قامت به صاحبة الفيديو.

كهذا المغرد الذي كتب إن “البيوت أسرار بس مافي ابو يقسى مني والطريق لازم في سبب وانتي تقولين بس انشهرنا وين قاعدين شنو انشهرنا.”

وتابعه مستنكرا:”عيب عليكم خربتو العادات والتقاليد ببعض هالتصرفات الغلط صار الواحد يبي يحافظ ع بيته مو قادر بسبب بعض المشاهير الي يبون بعضهم يخربون البيوت عيب عليكم عيي”.

البيوت اسرار بس مافي ابو يقسى مني والطريق لازم في سبب وانتي تقولين بس انشهرنا وين قاعدين شنو انشهرنا عيب عليكم خربتو العادات والتقاليد ببعض هالتصرفات الغلط صار الواحد يبي يحافظ ع بيته مو قادر بسبب بعض المشاهير الي يبون بعضهم يخربون البيوت عيب عليكم عييب — Q8🇰🇼 (@q8like1) December 22, 2022

وكتب مغرد آخر في السياق ” والله هذا الفيديو معه فيديوهات غيره ما حبيت انشرهم لانه هذي بيوت ولها اسرار ولا يجوز فضحها الله يحفظك.”

والله هذا الفديو معه فديوات غيره ما حبيت انشرهم لانه هذي بيوت ولها اسرار ولا يجوز فضحها الله يحفظك — سعد الذعذاع (@saadawaad6) December 22, 2022

وفي المقابل، شدد بعض النشطاء على ضرورة متابعة وزارة الداخلية الكويتية، التي أصلا شاركت الفيديو بحسب ما ذكرت مصادر إعلامية، لهذه الحادثة في سبيل أن ينال كل جانٍ ما يستحق في حال ثبتب الاتهامات الموجهة إلى الوالد.

وجاء في بعض التعليقات الأخرى:

“صراحه أسلوبها اشمئزاز..أشتبون بالشهره ألزم ماعليج رضا أبوج الحياء شعبه من شعب الإيمان والبنت زينها بخجلها وحياها”.

صراحه أسلوبها اشمئزاز😳أشتبون بالشهره ألزم ماعليج رضا أبوج الحياء شعبه من شعب الإيمان والبنت زينها بخجلها وحياها — N ♥️Alshammry (@noof_alshammry) December 22, 2022

“والله بصراحه زين يسوي النبرة ما اطمن ومن الشكل هشك بشك عموما الله يستر على بيوت الناس ماله داعي نشر غسيل ونرجوا منك يا تفتيش ما تنشر اي شي لان سبحان الله من الشكل واضح”.

والله بصراحه زين يسوي النبرة ما اطمن ومن الشكل هشك بشك عموما الله يستر على بيوت الناس ماله داعي نشر غسيل ونرجوا منك يا تفتيش ما تنشر اي شي لان سبحان الله من الشكل واضح 😅 — Abdullah.A.Alkhaldi (@A3ayedh) December 22, 2022

وفي الأثناء، تواصل وزارة الداخلية الكويتية تحرياتها في الغرض من أجل كشف حقيقة المقطع المتداول.