الخميس, ديسمبر 22, 2022
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الشرطة الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا في كفر قاسم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتل الشاب نعيم بدير بزعم تنفيذ عملية دهس في كفر قاسم

كتب خالد السعدي
عملية كفر قاسم watanserb.com
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وطن – أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة اثنين من ضباطها بجروح طفيفة جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار ودهس في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي داخل الخط الأخضر.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إن الجريحين نُقلا إلى مستشفى بيلينسون قرب مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، مؤكدة أن منفذ الهجوم قُتل.

وزعم بيان شرطة الاحتلال، العثور على قطعة سلاح داخل المركبة التي استخدمت في الهجوم، وزجاجات حارقة وذخيرة في أحد المباني القريبة من مكان وقوع الحدث خلال عمليات التمشيط والبحث عن مشتبه بهم آخرين.

وأوضحت شرطة الاحتلال، أن ما جرى في كفر قاسم هجوم متعمد على خلفية قومية خطط له مسبقا، وأن منفذ العملية ساعده آخرون بإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة قبل دهسه شرطيين، كما نقل إعلام فلسطيني.

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وعلى إثر ذلك، نشرت قوات الاحتلال تعزيزات من قواتها في المدينة ومحيطها، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية.

يأتي هذا فيما انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة عملية الدهس، حيث بين الفيديو مركبة مدنية كانت تعود إلى الخلف في أحد أحياء المدينة، واصطدمت بمركبة أخرى كان يوجد بالقرب منها عناصر من شرطة الاحتلال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال، بأن قائد لواء الوسط – المشرف آفي بيتون ، أجرى تقييما خاصا للوضع في ساحة الهيئة العامة للإسكان في كفر قاسم بالتعاون مع قيادة منطقة شارون”.

وأضاف: “أرسلت الشرطة قوات خاصة إلى كفر قاسم ، بعد الاشتباه في عملية ، حيث تم إطلاق النار على ضابطين من الشرطة ودهسهما”، كما نقلت وكالة “معا” الفلسطينية.

استشهاد شاب فلسطيني بذريعة عملية الدهس

واستشهد الشاب نعيم بدير البالغ من العمر 20 عاماً، متأثرا بجروح بعدما أطلقت عليه قوات الاحتلال النار؛ بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس مزدوجة ضد جنودها.

https://twitter.com/saaed_bsharat/status/1606152831009955840?s=20&t=bVJDLjAyRDGrdavnCfaSwQ

في المقابل، نفت عائلة الشهيد قيام ابنها بتنفيذ هجوم ضد أفراد الشرطة وقالت إنه تم قتله بدم بارد.

إعلام إسرائيلي يحذر: التصعيد يمضي نحو انتفاضة

وتمضي الأمور بين فلسطين وإسرائيل نحو تصعيد كبير، وهو ما أكده الإعلام الإسرائيلي الذي أشار إلى أن الأوضاع فى فلسطين متجهة نحو تصعيد أمنى يصل لمستوى انتفاضة.

وقبل أسابيع، اجتمع رئيس جهاز الأمن العّام “الشاباك” الإسرائيلي مع رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، وأطلعه على آخر التطورات.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، حذر رئيس جهاز الشاباك رونين بار، من انفلات الأمور الأمنية فى الضفة الغربية، على وقع ضعف السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس ووهن أجهزة الأمن الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية رفيعة قولها، إن التهديد المركزي الذى يواجه إسرائيل في هذه الفترة بالذات، هو ازدياد ضعف السلطة الفلسطينيّة والتصعيد الأمنيّ بالضفة الغربية.

بدوره، رأى الرئيس السابق لجهاز الأمن العّام الإسرائيلي “الشاباك” عامي أيالون، أنّ الأوضاع في فلسطين متجهة نحو تصعيد أمني مهم جدًا، يصل إلى مستوى انتفاضة، تُوقِع سقوط قتلى ومصابين في صفوف الإسرائيليين.

المصدروكالة معا + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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