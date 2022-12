أحدث ظهور لهيا ابنة الأمير حمزة.. جمالها ساحر ونسخة منه (شاهد)

- Advertisement -

وطن – نشرت حساب يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة ابن الحسين، صورا جديدة لها قبل أيام وثق أحدث ظهور للأميرة التي يخضع والدها لإقامة جبرية في الأردن بأمر أخيه الملك عبدالله الثاني، بسبب أزمة ما عرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.

ودائما ما ينشر هذا الحساب صور حديثة للأميرة هيا بنت حمزة، توثق يومياتها ونشاطاتها الخاصة.

وظهرت هيا بنت الأمير حمزة بإطلالة جديدة في مدرستها مع أصدقائها والطلاب، يمارسون بعض الأنشطة.

وكانت هيا ترتدي ملابس شتوية باللون الأبيض، مع كوفية سوداء حول رقبتها، وأيضا كانت تحمل في يدها حقيبة سوداء من الجلد.

ابنة الأمير حمزة بن الحسين، ظهرت في صورة أخرى بذات الملابس وفي نفس المكان ولكن هذه المرة كانت ترتدي نظارة.

ولفت هذه الظهور للأميرة الأردنية الذي يعاني والدها أوضاعا صعبة حاليا، أنظار الأردنيين الذين أشادوا بجمالها الساحر، حسب وصفهم.

ويخضع الأمير حمزة بن الحسين، منذ أشهر للإقامة الجبرية في الأردن بأوامر مباشرة من أخيه ملك البلاد عبدالله بن الحسين، بسبب الأزمة الأخيرة التي شهدتها الدولة واتهام الأمير بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي سجن بسببها، رئيس الديوان السابق باسم عوض الله.

