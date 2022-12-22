الخميس, ديسمبر 22, 2022
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أحدث ظهور لهيا ابنة الأمير حمزة.. جمالها ساحر ونسخة منه (شاهد)

ظهرت الأميرة هيا بنت حمزة الموضوع تحت الإقامة الجبرية في الأردن بأمر الملك داخل مدرستها في دولة أجنبية

كتب باسل النجار
الأميرة هيا بنت حمزة watanserb.com
الشبه الكبير جدا بين الأميرة هيا ووالدها الأمير حمزة
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وطن – نشرت حساب يحمل اسم الأميرة هيا بنت حمزة ابن الحسين، صورا جديدة لها قبل أيام وثق أحدث ظهور للأميرة التي يخضع والدها لإقامة جبرية في الأردن بأمر أخيه الملك عبدالله الثاني، بسبب أزمة ما عرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.

ودائما ما ينشر هذا الحساب صور حديثة للأميرة هيا بنت حمزة، توثق يومياتها ونشاطاتها الخاصة.

وظهرت هيا بنت الأمير حمزة بإطلالة جديدة في مدرستها مع أصدقائها والطلاب، يمارسون بعض الأنشطة.

وكانت هيا ترتدي ملابس شتوية باللون الأبيض، مع كوفية سوداء حول رقبتها، وأيضا كانت تحمل في يدها حقيبة سوداء من الجلد.

ابنة الأمير حمزة بن الحسين، ظهرت في صورة أخرى بذات الملابس وفي نفس المكان ولكن هذه المرة كانت ترتدي نظارة.

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ولفت هذه الظهور للأميرة الأردنية الذي يعاني والدها أوضاعا صعبة حاليا، أنظار الأردنيين الذين أشادوا بجمالها الساحر، حسب وصفهم.

ويخضع الأمير حمزة بن الحسين، منذ أشهر للإقامة الجبرية في الأردن بأوامر مباشرة من أخيه ملك البلاد عبدالله بن الحسين، بسبب الأزمة الأخيرة التي شهدتها الدولة واتهام الأمير بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي سجن بسببها، رئيس الديوان السابق باسم عوض الله.

ويلفت النظر الشبه الكبير جدا بين الأميرة هيا ووالدها الأمير حمزة، لدرجة وصف البعض لها بأنها نسخة طبق الأصل من والدها.

وسبق أن نشر حساب هيا بنت حمزة، مقاطع وصور للأميرة هيا عن قرب تثبت فعلا هذا الشبه الكبير بينها وبين والدها.

وسبق أن نشر ذات الحساب أيضا صورا للأميرة هيا بنت حمزة، مع بعض من أصدقائها وبعض الأطفال في تدريب على مسرحية في المدرسة.

الأمير حمزة ابن الحسين وقلاية البندورة في آخر ظهور

ويشار إلى أنه في أوائل ديسمبر الحالي، ظهر ولي العهد السابق في الأردن، الأمير حمزة بن الحسين، الخاضع للإقامة الجبرية على خلفية أزمته مع أخيه ملك الأردن عبدالله الثاني، في مقر إقامته بصور حديثة أثارت جدلا في الأردن.

وفي صور شاركها أيضا وقتها “هيا بنت حمزة“، ظهر الأمير الحسين الذي قرر الملك الأردني تحديد إقامته، وهو يُعد أُكلة “قلاية البندورة” التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن، وسط تفاعل واسع مع أحدث ظهور للأمير منذ مدة.

ووقتها كانت هذه الصور بمثابة أحدث ظهور للأمير حمزة بن الحسين، المتواري منذ فترة عن الأنظار بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية وفقًا لمرسوم ملكي أصدره العاهل الأردني عبدالله الثاني في مايو/ آيار 2022.

وظهر الأمير حمزة سعيدا، وهو يُعد “قلاية البندورة” التي تُعد من الأكلات الشعبية والمشهورة في الأردن، والتي من الممكن أن يتم تقديمها صباحًا كوجبة فطور أو في الغداء أو العشاء.

وبدا واضحًا أن الأمير حمزة يُتقن صنع قلاية البندورة لعائلته، فقد حرص على إعداد مكوناتها خطوة بخطوة بدءًا من تقطيع الثوم والبندورة وانتهاءً بطهيها على الفحم.

قضية الفتنة في الأردن

يذكر أن الأمير حمزة بن الحسين يعيش منذ مايو الماضي تحت الإقامة الجبرية في مقر سكنه في العاصمة الأردنية عمان.

وذلك وفقًا لمرسوم ملكي أصدره أخوه غير الشقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يقضي بتقييد تنقلاته ومكان إقامته واتصالاته على خلفية قضية ما يُعرف إعلاميا بقضية “الفتنة“.

حيث وُضع الأمير حمزة، ولي العهد السابق، قيد الإقامة الجبرية بتهمة محاولة زعزعة استقرار الأردن من خلال تبني مخطط أجنبي.

ونفى حمزة هذه الاتهامات الموجهة له وأكد أنه لم يحيك أي مؤامرة ضد أخيه الملك، وأنه يحرص على أمن واستقرار الأردن.

وبعدما نشر الديوان الملكي الأردني رسالة للأمير حمزة، قال إنه يعتذر فيها للملك ويجدد له البيعة، عاد حمزة ليصدر بيانا بعدها يؤكد فيه تنازله عن لقب أمير، ما دللل حينها على استمرار الأزمة بينه وبين شقيقه.

ليصدر الملك الأردني بعدها مرسوما يقضي بتحديد إقامة أخيه ووضعه تحت المراقبة، وقال عبدالله الثاني وقتها في توضيح للشعب إنه استنفذ كل المحاولات مع أخيه.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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