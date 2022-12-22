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أحدث ظهور لأمير قطر وهذا ما فعله بجنازة حمد بن محمد العطية (فيديو)

ظهر أمير قطر وهو يقدم واجب العزاء في وفاة الراحل حمد بن محمد بن عبدالله العطية

كتب فهمي الورغمي
وفاة حمد بن محمد بن عبدالله العطية watanserb.com
أمير قطر يقدم واجب العزاء في حمد بن محمد بن عبدالله العطية
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وطن – في أحدث ظهور له بعد إختتامه بطولة كأس العالم وتسليم المنتخب الأرجنتيني بطل هذه النسخة، الكأس الذهبية، حضر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، جنازة حمد بن محمد بن عبدالله العطية، الذي فجعت وفاته القطريين.

أمير قطر يحضر جنازة حمد بن محمد بن عبدالله العطية

وبحسب وسائل إعلام قطرية فقد توفي “حمد بن محمد بن عبدالله العطية”، الأربعاء، في الدوحة، فيما لم تذكر سبب الوفاة.

وظهر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يؤدي واحب العزاء في الفقيد.

كما حضر أمير قطر إلى “جامع الوالد ناصر بن عبد الله العطية” حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل حمد بن محمد بن عبدالله العطية.

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وتفاعل النشطاء مع ظهور الشيخ تميم، وأشادوا بحرصه واهتمامه على تكريم رجال الدولة حتى بعد وفاتهم بحضور جنائزهم وأخذ العزاء ومواساة أسرهم.

رواد مواقع التواصل يقدمون العزاء في وفاة “حمد بن محمد بن عبدالله العطية”

تقدم النشطاء في قطر بتعازيهم الخالصة في وفاة الفقيد حمد بن محمد بن عبدالله العطية.

وكتب الدكتور “محمد الصغير” عبر حسابه الرسمي على تويتر “رحمك الله بومحمد…. ورفع درجتك في عليين، وأحسن الله عزاء آل العطية أجمعين”.

وقال الناشط القطري “لحدان المهندي” عبر حسابه على تويتر “رحمة الله عليك ياحمد رحمة الله عليك أيها الصديق العزيز ورحم الله الذكريات الجميلة معك”.

وتابع واصفا الفقيد بأنه كان “دمث الخلق حسن المعشر راقي التربية، أصدق من يوصف ب “ولد ناس”….جعلك الفردوس الأعلى. نعري أنفسنا وعائلته الكريمة وال عيطه الكرام.”

وكتب آخر يعزي في وفاة الفقيد مرفقا تعزيته بالدعاء له بالرحمة والمغفرة: “اللهم انه في ذمتك وحبل جوارك اللهم اغفرله وارحمه و اعف عنه و اكرم نزله اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته.”

واستطرد: “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود”اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب”.

من هو حمد بن محمد بن عبدالله العطية؟

وتداول ناشطون صورا لحمد بن محمد العطية، تظهره بالزي العسكري القطري وهو يؤدي واجبه مشيدين بصفات الراحل صاحب الخلق الدمث.

ولا يعرف بالضبط منصب “العطية” في القوات المسلحة القطرية أو رتبته، حيث لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في قطر خبر وفاته.

وراجت مشاهد من جنازته التي حضرها الأمير على مواقع التواصل في قطر، فضلا عن بيانات نعيه التي غزت تويتر، ما يشير إلى كونه شخصية هامة.

لكن في ذات الوقت لم تتوصل (وطن) إلى معلومات كافية عنه، حيث لم تشر وسائل الإعلام القطرية الرسمية أو الخاصة الشهيرة هناك لخبر وفاته.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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