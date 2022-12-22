الخميس, ديسمبر 22, 2022
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أبو تريكة يجبر بخاطر المعجزة الأردني عامر أبو نواس (فيديو)

ظهر النجم المصري محمد أبو تريكة وهو يتحدث مع اليوتيوبر الأردني من ذوي الاحتجاجات الخاصة عامر أبو نواس

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
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وطن – كعادته في جبر الخواطر، ظهر الإعلامي ونجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة، وهو يحقق أمنية مدون وناشط أردني من ذوي الاحتياجات الخاصة ـ عامر أبو نواس ـ ، كان قد حضر الدوحة مؤخرا من أجل حضور كأس العالم.

أبو تريكة يحقق أمنية “أبو نواس”

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر الإعلامي المصري محمد أبو تريكة وهو يحقق حلم الناشط الأردني “عامر أبو نواس” (26 عاما).

كان حلم “أبو نواس” أن يلتقي النجم المصري محمد أبو تريكة خلال تواجده في قطر من أجل متابعة مونديال قطر.

وما كان من “أبو تريكة” إلا أن اتبع فطرته السليمة التي أحبه عليها ملايين المتابعين في المنطقة العربية، وظهر في مقطع مصور وهو في لقاء جميل مع المدون الأردني.

وعامر أبو نواس، هو ناشط أردني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، اشتهر منذ سنوات بمقاطع فيديو ظهر فيها وهو يعلق ويحلل مباريات كرة القدم.

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ومؤخرا زادت شهرته خلال حضوره كأس العالم، وسط إعجاب المتابعين بمهنيته ودقته العالية في التحليل.

حضر عامر أبو نواس، فعاليات بطولة كأس العالم التي احتضنتها قطر بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديمسبر الجاري.

المعلق الرياضي عامر أبو نواس.. درس في العزيمة وقهر الصعاب

وبدأ عامر أبو نواس التعليق على مباريات كرة القدم بتشجيع من أقاربه وأصدقائه، الذين وجدوا أن تحليله للمباريات على نفس مستوى المحترفين، وفق ما ذكر في تصريحات سابقة له.

وقال أبو نواس: “عندما أتابع المباريات فان الأمور الفنية التي أتكلم عنها هي نفسها الموجودة على استديوهات التحليل، وهو ما دفع أصدقائي وأقربائي للطلب مني عمل فيديوهات تحليل”.

أنشأ أبو نواس صفحة على فيسبوك اسمها «المحلل البيتي» ينشر عليها مقاطع مصورة لنفسه وهو يعلق على المباريات.

وقد جذب إلى الآن آلاف المتابعين منذ بدايته في 2017، وحقق في الأثناء ملايين المشاهدات، مقدما درسا مجانيا في الإصرار والعزيمة.

إلى ذلك تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل مع الموقف الجميل الذي بدر عن لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة.

وكتب الناشط “أحمد زارع” عبر حسابه على تويتر قائلا: “أبو نواس صحفي أردني…يعاني من قصور في العظام مما يجعله دائما مستلقي على ظهره تلقى دعوه من قطر لحضور كأس العالم حرص النجم المصري أبو تريكه علي استقباله والترحيب ب عامر أبو نواس”.

وقال مغرد آخر عبر تويتر تفاعلا مع اللفتة الجميلة التي قام بها أبو تريكة: “الله يبارك فيك ويخليك ويرضيك. ياحبيبنا وحبيب والديك، قولي بالله عليك ماذا بينك وبين ربك حتي طوب الارض يحبك يا تريكة.”

ويُعرف عن أبو تريكة أنه شخص ذي شعبية عارمة في بلده مصر وباقي الدول العربية.

وترجع شعبية محمد أبو تريكة الطاغية في العالم العربي، بسبب مواقفه المشرفة في كثير من القضايا وأولها قضية فلسطين وانحيازه الدائم إلى الحق والمظلومين.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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