أبو تريكة يجبر بخاطر المعجزة الأردني عامر أبو نواس (فيديو)

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وطن – كعادته في جبر الخواطر، ظهر الإعلامي ونجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة، وهو يحقق أمنية مدون وناشط أردني من ذوي الاحتياجات الخاصة ـ عامر أبو نواس ـ ، كان قد حضر الدوحة مؤخرا من أجل حضور كأس العالم.

أبو تريكة يحقق أمنية “أبو نواس”

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر الإعلامي المصري محمد أبو تريكة وهو يحقق حلم الناشط الأردني “عامر أبو نواس” (26 عاما).

أمير القلوب أبو تريكة يجبر بخاطر مدون أردني من أصحاب الهمم.. هذه حكايته pic.twitter.com/ObrX0nqY35 — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 22, 2022

كان حلم “أبو نواس” أن يلتقي النجم المصري محمد أبو تريكة خلال تواجده في قطر من أجل متابعة مونديال قطر.

وما كان من “أبو تريكة” إلا أن اتبع فطرته السليمة التي أحبه عليها ملايين المتابعين في المنطقة العربية، وظهر في مقطع مصور وهو في لقاء جميل مع المدون الأردني.

وعامر أبو نواس، هو ناشط أردني، من ذوي الاحتياجات الخاصة، اشتهر منذ سنوات بمقاطع فيديو ظهر فيها وهو يعلق ويحلل مباريات كرة القدم.

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ومؤخرا زادت شهرته خلال حضوره كأس العالم، وسط إعجاب المتابعين بمهنيته ودقته العالية في التحليل.

حضر عامر أبو نواس، فعاليات بطولة كأس العالم التي احتضنتها قطر بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديمسبر الجاري.

المعلق الرياضي عامر أبو نواس.. درس في العزيمة وقهر الصعاب

وبدأ عامر أبو نواس التعليق على مباريات كرة القدم بتشجيع من أقاربه وأصدقائه، الذين وجدوا أن تحليله للمباريات على نفس مستوى المحترفين، وفق ما ذكر في تصريحات سابقة له.

وقال أبو نواس: “عندما أتابع المباريات فان الأمور الفنية التي أتكلم عنها هي نفسها الموجودة على استديوهات التحليل، وهو ما دفع أصدقائي وأقربائي للطلب مني عمل فيديوهات تحليل”.

أنشأ أبو نواس صفحة على فيسبوك اسمها «المحلل البيتي» ينشر عليها مقاطع مصورة لنفسه وهو يعلق على المباريات.

وقد جذب إلى الآن آلاف المتابعين منذ بدايته في 2017، وحقق في الأثناء ملايين المشاهدات، مقدما درسا مجانيا في الإصرار والعزيمة.

إلى ذلك تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل مع الموقف الجميل الذي بدر عن لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة.

وكتب الناشط “أحمد زارع” عبر حسابه على تويتر قائلا: “أبو نواس صحفي أردني…يعاني من قصور في العظام مما يجعله دائما مستلقي على ظهره تلقى دعوه من قطر لحضور كأس العالم حرص النجم المصري أبو تريكه علي استقباله والترحيب ب عامر أبو نواس”.

الأردن 🇯🇴

ابونواس صحفي أردني

يعاني من قصور في العظام

مما يجعله دائما مستلقي على ظهره تلقى دعوه من قطر 🇶🇦 لحضور كأس العالم حرص النجم المصري أبو تريكه علي استقابله والترحيب ب عامر ابو نواس #جبر_الخواطر#الأردن_بمشيئةالله_بخير pic.twitter.com/nOk9k9D7g9 — احمد زارع( أبوعلي) (@mdzrbwly1) December 22, 2022

وقال مغرد آخر عبر تويتر تفاعلا مع اللفتة الجميلة التي قام بها أبو تريكة: “الله يبارك فيك ويخليك ويرضيك. ياحبيبنا وحبيب والديك، قولي بالله عليك ماذا بينك وبين ربك حتي طوب الارض يحبك يا تريكة.”

الله يبارك فيك ويخليك ويرضيك. ياحبيبنا وحبيب والديك.

قولي بالله عليك ماذا بينك وبين ربك حتي طوب الارض يحبك❤️ تريكه ياااااااااه ياتريكه⚽❤️⚽🌹 ياحبيبنا وحبيب والديك pic.twitter.com/IX4Vxxw5uw — النجم الطارق. (@alnjm39473422) December 22, 2022

ويُعرف عن أبو تريكة أنه شخص ذي شعبية عارمة في بلده مصر وباقي الدول العربية.

وترجع شعبية محمد أبو تريكة الطاغية في العالم العربي، بسبب مواقفه المشرفة في كثير من القضايا وأولها قضية فلسطين وانحيازه الدائم إلى الحق والمظلومين.