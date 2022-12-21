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مفاجأة وتطور جديد بقضية منة شلبي.. أدلة جديدة ستقودها للسجن

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية

كتب باسل النجار
منة شلبي watanserb.com
منة شلبي
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وطن- في متابعة لأحدث تطورات قضية الفنانة المصرية منة شلبي، فيما يتعلق بأمر ضبط مخدرات بحوزتها في مطار القاهرة، أثناء عودتها من الخارج أواخر نوفمبر الماضي، أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

إحالة منة شلبي للمحاكمة

وكانت السلطات المصرية أعلنت عن ضبط منة شلبي، داخل صالة الوصول بالمطار والتحفظ عليها بعد تفتيش حقائبها والعثور على 12 كيسا من مخدر “الماريغونا” بداخلها، ليتم اقتيادها للتحقيق معها وتم الإفراج عنها بكفالة على ذمة التحقيق وقتها.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن منة شلبي تم إحالتها للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها “جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا”.

وأقامت النيابة الدليل على الفنانة المتهمة من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها.

فضلا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها، بحسب بيان النيابة الذي نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك.

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وكانت النيابة العامة قد شاهدت بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية في مطار القاهرة والعثور على المضبوطات داخل حقائبها.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بعد فحص المواد التي عثر عليها بحوزتها، أن المضبوطات “تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.”

كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.

منة شلبي انهارت أثناء التحقيق معها

وكانت منة شلبي قد أنكرت صلتها بهذه المخدرات وزعمت عدم معرفتها بوجودها داخل حقائبها.

وقالت في التحقيقات وهي منهارة وتبكي:” معرفش حاجة عن المخدرات.. سألوني في الجمارك معاكي حاجة قولتلهم لأ.”

وتابعت:”بعد شوية دخلوني أوضة لتفتيش ملابسي وبعدها خرجت لقيت الحاجات دي مرصوصة!”.

وخلال نوفمبر الماضي ضبطت الأجهزة الأمنية 12 كيسا من نبات الماريجوانا المخدر كانت بحوزة “منة شلبي” خلال عودتها من نيويورك.

و أثناء خضوع الفنانة للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للتحقيق.

وأعد محامو الفنانة المصرية مذكرة دفاع عنها لتسليمها لجهات التحقيق، بعدم توافر أركان الحرز والحيازة.

منة شلبي باتت حديث الساعة في مصر

وكان دفاع الفنانة التي بات اسمها حديث المواقع والتريند الأول في مصر، يعتمد على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحروزات.

منة شلبي
منة شلبي

حيث احتج بأن “ما تَم ضبطه بحوزة منة شلبي جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتًا مُخدِرًا صريحًا.”

ويشار إلى أن المنتجات التي ضبطت مع منة شلبي، داخل في صناعتها مادة الماريجوانا المخدرة.

منة شلبي
منة شلبي

حيث كان بحوزتها مستحضر تجميل من شركة أمريكية تسمى SMOKE SESSIONS داخل في صناعتها مخدر الماريجوانا، وتبلغ قيمته 64 دولارًا.

كما عثرت الشرطة بحوزتها على أكياس علكة داخل في صناعتها أيًضا مخدر الماريجوانا.

وهي علكة من شركة تسمى thereallemonnade، وهذه المنتجات التي تحتوي على الماريغوانا غير مسموح بتداولها داخل مصر، وذلك بسبب احتوائها على مواد مخدرة.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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