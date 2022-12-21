مفاجأة وتطور جديد بقضية منة شلبي.. أدلة جديدة ستقودها للسجن

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وطن- في متابعة لأحدث تطورات قضية الفنانة المصرية منة شلبي، فيما يتعلق بأمر ضبط مخدرات بحوزتها في مطار القاهرة، أثناء عودتها من الخارج أواخر نوفمبر الماضي، أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

إحالة منة شلبي للمحاكمة

وكانت السلطات المصرية أعلنت عن ضبط منة شلبي، داخل صالة الوصول بالمطار والتحفظ عليها بعد تفتيش حقائبها والعثور على 12 كيسا من مخدر “الماريغونا” بداخلها، ليتم اقتيادها للتحقيق معها وتم الإفراج عنها بكفالة على ذمة التحقيق وقتها.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن منة شلبي تم إحالتها للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها “جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا”.

النيابة العامة تحيل الممثلة #منة_شلبي للمحاكمة الجنائية في اتهامها بحيازة "مخدر الحشيش" بقصد التعاطي بعد ضبطها في مطار #القاهرة pic.twitter.com/RxZotXoWhS — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 21, 2022

وأقامت النيابة الدليل على الفنانة المتهمة من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها.

فضلا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها، بحسب بيان النيابة الذي نشرته على حسابها الرسمي بفيسبوك.

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وكانت النيابة العامة قد شاهدت بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية في مطار القاهرة والعثور على المضبوطات داخل حقائبها.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بعد فحص المواد التي عثر عليها بحوزتها، أن المضبوطات “تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.”

كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.

منة شلبي انهارت أثناء التحقيق معها

وكانت منة شلبي قد أنكرت صلتها بهذه المخدرات وزعمت عدم معرفتها بوجودها داخل حقائبها.

وقالت في التحقيقات وهي منهارة وتبكي:” معرفش حاجة عن المخدرات.. سألوني في الجمارك معاكي حاجة قولتلهم لأ.”

وتابعت:”بعد شوية دخلوني أوضة لتفتيش ملابسي وبعدها خرجت لقيت الحاجات دي مرصوصة!”.

وخلال نوفمبر الماضي ضبطت الأجهزة الأمنية 12 كيسا من نبات الماريجوانا المخدر كانت بحوزة “منة شلبي” خلال عودتها من نيويورك.

و أثناء خضوع الفنانة للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للتحقيق.

وأعد محامو الفنانة المصرية مذكرة دفاع عنها لتسليمها لجهات التحقيق، بعدم توافر أركان الحرز والحيازة.

منة شلبي باتت حديث الساعة في مصر

وكان دفاع الفنانة التي بات اسمها حديث المواقع والتريند الأول في مصر، يعتمد على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحروزات.

حيث احتج بأن “ما تَم ضبطه بحوزة منة شلبي جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتًا مُخدِرًا صريحًا.”

ويشار إلى أن المنتجات التي ضبطت مع منة شلبي، داخل في صناعتها مادة الماريجوانا المخدرة.

حيث كان بحوزتها مستحضر تجميل من شركة أمريكية تسمى SMOKE SESSIONS داخل في صناعتها مخدر الماريجوانا، وتبلغ قيمته 64 دولارًا.

كما عثرت الشرطة بحوزتها على أكياس علكة داخل في صناعتها أيًضا مخدر الماريجوانا.

وهي علكة من شركة تسمى thereallemonnade، وهذه المنتجات التي تحتوي على الماريغوانا غير مسموح بتداولها داخل مصر، وذلك بسبب احتوائها على مواد مخدرة.