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حياتنا

مفاجأة في قضية منة شلبي تكشفها تحقيقات النيابة العامة معها!

لم يتم توجيه تهمة الاتجار في المواد المخدرة إلى منة شلبي

كتب رفيف عبدالله
قضية الفنانة منة شلبي watanserb.com
منة شلبي
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وطن– أحالت النيابة العامة في مصر، الفنانة المصرية منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية، لمعاقبتها على ما أسند إليها من تهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

بقصد التعاطي

وأقامت النيابة دليلاً على تعاطي منة شلبي، من شهادة 5 أشخاص على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة. وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الفنانة أحضرت جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، حين كانت مدينة نيويورك لحضور مهرجان فني. بحسب ما نقلت صحيفة “القاهرة 24”.

وقالت منة شلبي في التحقيقات: “أنا كنت مسافرة نيويورك علشان أحضر مهرجان إنترناشونال مي أورد. ووصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك”.

“أنا مش بشرب الحاجات دي”

وتابعت: ” أنا خارجة وكان معايا 3  شنط والدنيا كانت زحمة. وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه ولاقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سيجارة إلكترونية. فأنا قولتله أنا بدخن فيب وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب فلاقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بيقة الشنط نشوفها”.

مستحضر تجميل من شركة أمريكية تسمى SMOKE SESSIONS داخل في صناعتها مخدر الماريجوانا

ونفت الفنانة المصرية اتهامها بحيازة مخدر الحشيش وقالت: “محصلش. أنا وافقت إن الراجل التاني يفتح الشنطة وقولتله اتفضل وقعد يقلب في الشنط. وبعدين جه واحد ثالت كان بيتفتش معاهم وأنا طلعت الفيب السجاير الإلكترونية. وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شويه ووداني أوضة في الجمارك قعدت فيها شوية”.

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وتابعت: ” الشنط كانت معاهم في الوقت ده وبعد شوية لقيت ناس كتير وظباط مطلعين علبة ميكب لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريجونا فقولتله مفيش الكلام. ده مش صح وده ميكب عادي فلقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا، وبعدين قالولي طيب استني شوية”.

بقصد التعاطي وليس الاتجار

وأردفت منة في التحقيقات: ” بقيت سامعه کلام کثیر برة. وبعد ساعتين تلاتة لاقيتهم بيقلولي اطلبي المحامي بتاعك، فبقولهم إيه اللي حصل قالولي إنتي معاكي ماريجوانا، وبعدين قالي إنتي هتتعرضي على النيابة، وبعدين وأنا قاعدة لاقيت أخبار نازله إني أنا مقبوض عليا ومعايا مخدرات. وفضلت هناك لما جيت هنا واتعرضت على النيابة”.

وكشفت التحقيقات أن المخدرات المضبوطة بحوزتها، كانت بقصد التعاطي وليس الاتجار. وبناء عليه لم يتم توجيه تهمة الاتجار في المواد المخدرة. وسطر المحضر بتهمة التعاطي.

المضبوطات الممنوعة مع منة شلبي

وأثبتت نتيجة الفحص والتحليل أن منة شلبي كان بحوزتها حرز كرتونة صفراء بداخلها 6 أكياس سوداء اللون. بكل كيس أجزاء نباتية خضراء اللون جافة، وكيس لبني اللون به أجزاء نباتية خضراء جافة تزن قائمة بالكيس 7،22 جم. وإثنان وعشرون سنتيمترا.

وأكد تقرير المعمل الجنائي أن الحرز الذي تم ضبطه مع منة شلبي، يحتوي على سيجارتين بحجم ثلاثة جرامات وسبعة وعشرون سنتيمترا. مخصصة لنبتة الحشيش القنب وتحتوي على المادة الفعالة المدرجة في الجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كذلك تم العثور على 90 سيجارة إلكترونية بيضاء بدون علبة. بها خزان  يحتوي على مادة دهنية صفراء لزجة. يبلغ وزن السيجارة 19 جرامًا و10 جرامًا، تسعة عشر جرامًا وعشرة سنتيمترات.

المصدرالقاهرة 24، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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