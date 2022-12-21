الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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مصر تحذر رعاياها من السفر إلى سلطنة عمان

نبهت إلى طريقة نصحت بعدم إتباعها

كتب شيراز ماضي
تحذير المصريين من السفر إلى سلطنة عمان watanserb.com
وزارة الخارجية المصرية في سلطنة عمان تحذر مواطنيها من السفر إلى سلطنة عمان للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية
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وطن – أصدرت وزارة الخارجية المصرية، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى سلطنة عمان للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنه بعض الشركات والكيانات غير المسؤولة تعمل على استغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في سلطنة عُمان، في تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية، بغرض العمل دون الحصول على عقد عمل موثّق.

وأضافت الوزارة، أنها تهيب بجميع المواطنين المصريين ضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالسلطنة، وكذلك عدم التعامل مع مثل هذه الكيانات مما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال.

ودعت الخارجية، مواطنيها بإتباع هذه التعليمات للمحافظة على سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والقبض عليهم فضلاً عمّا يرتبه ذلك من قيام سلطات العمانية بترحيلهم وعدم السماح لهم بالعودة مُستقبلاً.

تحذير مصري سابق

وهذا التحذير ليس الأول من نوعه، ففي سبتمبر الماضي حذّرت سفارة مصر في سلطنة عمان من عمليات نصبٍ، قد يتعرض لها المواطنون المصريون من قبل شركات ومكاتب سياحية وتأمين فرص عمل لهم بالسلطنة، مقابل مبالغ مالية.

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ففي تحذير رسمي تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكّدت السفارة أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تعرض بعض المواطنين المصريين، وبخاصة الفتيات والشباب، فضلاً عن باقي الفئات العمرية إلى عمليات نصب واحتيال من قبل بعض الشركات والمكاتب السياحية والأفراد والوسطاء، لاستقدامهم إلى سلطنة عمان بواسطة تأشيرات سياحية بدعوة توفر فرص عمل مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أن هذا الأمر الذي يتبين عدم صحته ويؤدي في بعض الحالات لتعثر عودة المواطنين لأرض الوطن لأسباب قانونية أو مادية، كما يتعرض البعض للضغط لممارسة أعمال غير قانونية.

وذكرت السفارة: “في ضوء ما سبق، وحرصاً من السفارة على أمن وسلامة أبناء الوطن، تهيب السفارة بالمواطنين المسافرين إلى سلطنة عمان بإتباع كافة وسائل الحيطة والحذر لتفادي عمليات النصب والاحتيال من قبل بعض الكيانات والأفراد غير الموثوق بها”.

وأكدت السفارة، على المسافرين بتأشيرات سياحية إلى سلطنة عمان مراعاة أهمية حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة مؤكدة الحجز، وفندق للإقامة، بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية كافية طوال مدة الإقامة بالسلطنة وحتى موعد المغادرة إلى أرض الوطن حسب المدة المحددة بالتذكرة.

النصب على مصريين في عمان

يُشار إلى أنه في مارس 2021، تم الكشف عن تعرض 600 مصري للنصب من شركة سياحة بمبلغ وصل إلى عشرة ملايين جنيه مصري.

وبحسب موقع “القاهرة 24“، خدعت شركة السياحة المئات من المصريين العالقين بسلطنة عمان الذين يريدون العودة لمصر، وقدمت لهم حجوزات وهمية، وغيرت لهم العملة بأقل الأسعار وتركتهم في شوارع عمان بلا رحمة وبلا مأوى.

وعلى إثر الواقعة، تم تقديم بلاغ عاجل إلى وحدة البحث الجنائي بشرطة السياحة، بسرعة التدخل وإنقاذ أبناء الوطن العالقين بالخارج.

عدد المصريين في السلطنة

ويبلغ عدد أفراد الجالية المصرية بسلطنة عمان 65 ألفاً، منهم 25 ألف فرد في العاصمة مسقط، يعقبها محافظة صلالة، والباقي مقسّم على 11 محافظة، وفق إحصاءات رسمية

المصدرالقاهرة 24 + تويتر + فيسبوك
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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