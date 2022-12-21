الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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للمتعة الجنسية.. فرنسي يضع أخطر شيء في التاريخ داخل مؤخرته (شاهد)

تمكن الأطباء من استخراج قنبلة يدوية من مؤخرة مُسن فرنسي وضعها في شرجه من أجل المتعة الجنسية

كتب فهمي الورغمي
قنبلة يدوية في مؤخرة رجل فرنسي watanserb.com
قنبلة يدوية في مؤخرة رجل فرنسي
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وطن- وسط ذهول طاقم التمريض داخل مستشفى “سانت ميس” في مدينة طولون الفرنسية، قام مجموعة من الأطباء بإستخراج قنبلة يدوية من داخل شرج رجل فرنسي متقدم في السن، تعود إلى الحرب العالمية الأولى.

قنبلة يدوية في مؤخرة رجل فرنسي

كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن المريض البالغ من العمر 88 عامًا زار مستشفى “سانت ميس” في تولون لإزالة قنبلة يدوية، كانت موجودة في شرجه.

حيث صرح متحدث باسم المستشفى للصحيفة قائلا: “حدثت حالة طوارئ ليلة السبت الماضي، من الساعة 21.00 مساءً حتى 23.30 مساءً، مما تطلب تدخل طاقم لمكافحة القنابل، وإخلاء حالات الطوارئ من البالغين والأطفال، وإعادة توجيه حالات الطوارئ الواردة”.

قنبلة يدوية في مؤخرة رجل فرنسي
قنبلة يدوية في مؤخرة رجل فرنسي

وأضاف: “كان علينا إدارة المخاطر في إطار تفاعلي.. كانت كل الاحتمالات مفتوحة، لقد اتخذنا كل الاحتياطات.”

وهو الأمر الذي اضطر المسعفين إلى إجراء عملية جراحية على الرجل المسن، وفتح بطنه لإزالة بقايا القنبلة اليدوية.

وفقا للمستشفى، فهو الآن في “صحة جيدة” ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل من الجراحة.

مستشفى سانت ميس
مستشفى سانت ميس

هل كان من الممكن أن تنفجر داخل مؤخرته؟

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وفي السياق، أشارت صحيفة “نيويورك بوست” إلى أن خبراء التخلص من القنابل في مكان الحادث، قرروا أن القنبلة اليدوية من غير المرجح أن تنفجر داخل شرج الرجل.

كما أضاف المستشفى: “لقد طمأنونا بإخبارنا أنها كانت قطعة من مقتنيات الحرب العالمية الأولى استخدمها الجيش الفرنسي”.

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وفي التفاصيل، فقد بدأ الأطباء المذهولون في محاولة إزالة الجسم – الذي كان طوله 20 سم وعرضه أكثر من 5 سم – من مستقيم الرجل.

تقول الصحيفة أن الرجل المسن، أدخل تلك القنبلة اليدوية في فتحة شرجه من أجل المتعة الجنسية.

وفي هذا السياق، تقول الصحيفة نقلاً عن أحد الأطباء “سواء كانت تفاحة، أو مانجو، أو حتى علبة كريم حلاقة، فقد اعتدنا على العثور على أشياء غير عادية في أماكن لا ينبغي أن تكون فيها.. لكن أن نجد قنبلة يدوية.. أبدا لم يحصل ذلك مسبقا “.

وكانت هذه الحادثة الغريبة قد أثارت تفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن استغرابهم عن السبب الذي أوصل تلك القنبلة إلى المنطقة الحساسة في جسم المُسن.

المصدرصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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