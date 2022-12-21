الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رياضة

كريستيانو رونالدو يصل السعودية للتوقيع للنصر السعودي (شاهد)

أفادت تقارير إعلامية بأن رونالدو وصل إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من دبي لإتمام صفقته مع نادي النصر السعودي

كتب باسل النجار
كريستيانو رونالدو watanserb.com
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن- أكدت تقارير إعلامية متداولة وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى المملكة العربية السعودية قادما من الإمارات وتحديدا دبي ـ حيث كان يستمتع ببعض الراحة والإجازة ـ لأجل إتمام صفقته مع نادي النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو يصل السعودية.. ما القصة؟

وكثرت الأنباء المتداولة مؤخرا عن هذه الصفقة التي سبق أن نفى رونالدو نفسه صحتها في تصريحات له أثناء مونديال قطر، إلا أن صحيفة “ماركا” الإسبانية عادت أمس، لتؤكد أن كريستيانو ماض في صفقته مع النصر السعودي.

واليوم، الأربعاء 21 ديسمبر، أكدت تقارير إعلامية وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل التفاوض مع نادي النصر.

ونقلت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الدولية هذه التقارير وتحدثت عنها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل.

وبمراجعة موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل، لم يعلق نادي النصر حتى الآن على هذه المعلومات التي تؤكدها التقارير، حيث لم ينفي أو يؤكد حقيقة تواجد رونالدو في السعودية.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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فيما تداولت عدة حسابات بتويتر صورة لكريستيانو رونالدو، قيل إنها توثق لحظة وصوله إلى العاصمة السعودية، بينما لم يتم تأكيد صحة هذه الصورة من قبل أي مصدر رسمي.

وبينما تم تداول هذه الصورة على نطاق واسع وغزت مواقع التواصل، شكك آخرون بصحتها قائلين بأنه يمكن أن يكون خبر وصول رونالدو للسعودية صحيح، لكن الصورة قد تكون قديمة، حسب وصفهم.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد صفقة رونالد مع النصر السعودي

وأمس، كانت صحيفة “ماركا” الإسبانية واسعة الانتشار، قالت إن كريستيانو رونالدو، المتواجد الآن في دبي، سينضم إلى صفوف النصر السعودي خلال أيام، حيث سيوقّع على عقد يمتد حتى يونيو 2025.

وبدأت المحادثات مع رونالدو -بحسب ماركا- في نفس وقت رحيله عن مانشستر يونايتد، وكانت بطولة كأس العالم سبباً منطقياً لتوقف المحادثات بشأن الصفقة، تقول الصحيفة.

وعلمت “MARCA“، أنه من المتوقّع أن تتم هذه الصفقة قبل نهاية 2022.

والعرض المقدّم لرونالدو هو لمدة موسمين ونصف مع دفعة في كلّ موسم تبلغ نحو 200 مليون يورو، بين الراتب واتفاقيات الإعلان.

وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر وصول كريستيانو رونالدو دعاية كبيرة للدولة، وهي عملية من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، مع تطلّع السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

واستغل كريستيانو عيد الميلاد ليقضي بضعة أيام إجازة في دبي. كانت كأس العالم بمثابة ضربة قاسية للبرتغالي وهو يجد صعوبة في استيعابها، خاصة مع انتصار الأرجنتين ومنافسه الكبير ليونيل ميسي.

ومع ذلك، لم يعلن رونالدو أنه يفكر في اعتزال اللعب لصالح منتخب بلاده الوطني، وتشير الرسائل من قبل الدائرة المقربة منه إلى أنه يخطط للمشاركة بكأس العالم 2026.

واختتمت “ماركا” الإسبانية تقريرها الذي أثار الجدل أمس بشان صفقة رونالدو مع نادي النصر السعودي: “ما يبدو واضحًا هو أن كرة القدم الأوروبية أدارت ظهرها لرونالدو، أو على الأقل للفرق التي يرغب في اللعب معها.”

وأضافت:”وهذا ما أكدته التجارب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وأمامه الآن يكمن التحدي المتمثل في جعل السعودية في صدارة كرة القدم العالمية”.

رونالدو وصدمة كبيرة تعرض لها في مونديال قطر

وكان كريستيانو رونالدو قد أصيب في قطر بصدمة وخيبة أمل كبيرة، بسبب خسارة البرتغال أمام المغرب، ومغادرة منتخب بلاده لكأس العالم من دور الـ8.

والتقطت عدسات الكاميرات حينها رونالدو وهو يبكي بشدة متأثرا بالهزيمة، ولم يستطع تمالك دموعه.

وبعدها غادر كريستيانو رونالدو قطر، وظهر يتدرب في داخل صالات لياقة نادي ريال مدريد، الصور التي التقطت للدون وأثارت جدلا واسعا عن إمكانية عودته لناديه الملكي مجددا.

المصدرتويتر، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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