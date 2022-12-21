كريستيانو رونالدو يصل السعودية للتوقيع للنصر السعودي (شاهد)

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وطن- أكدت تقارير إعلامية متداولة وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى المملكة العربية السعودية قادما من الإمارات وتحديدا دبي ـ حيث كان يستمتع ببعض الراحة والإجازة ـ لأجل إتمام صفقته مع نادي النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو يصل السعودية.. ما القصة؟

وكثرت الأنباء المتداولة مؤخرا عن هذه الصفقة التي سبق أن نفى رونالدو نفسه صحتها في تصريحات له أثناء مونديال قطر، إلا أن صحيفة “ماركا” الإسبانية عادت أمس، لتؤكد أن كريستيانو ماض في صفقته مع النصر السعودي.

واليوم، الأربعاء 21 ديسمبر، أكدت تقارير إعلامية وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل التفاوض مع نادي النصر.

🟥 #آخر_خبر | تقارير إعلامية تؤكد وصول النجم البرتغالي 🇵🇹 كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية 🇸🇦 الرياض من أجل التفاوض مع نادي النصر @AlNassrFC pic.twitter.com/7pbiAX6bNn — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 21, 2022

ونقلت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الدولية هذه التقارير وتحدثت عنها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل.

وبمراجعة موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل، لم يعلق نادي النصر حتى الآن على هذه المعلومات التي تؤكدها التقارير، حيث لم ينفي أو يؤكد حقيقة تواجد رونالدو في السعودية.

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فيما تداولت عدة حسابات بتويتر صورة لكريستيانو رونالدو، قيل إنها توثق لحظة وصوله إلى العاصمة السعودية، بينما لم يتم تأكيد صحة هذه الصورة من قبل أي مصدر رسمي.

الصحفي الفرنسي سانتي عونا غرد بصورة كريستيانو رونالدو أنه وصل إلى مطار الرياض ، وأنه سيجتمع مع إدارة #النصر من جل حسم الصفقة ، ولكنه حذف التغريدة على الفور بعد ما علم أن الصورة قديمة . pic.twitter.com/dWDSKfh6kI — يعقوب . (@X99i3) December 21, 2022

وبينما تم تداول هذه الصورة على نطاق واسع وغزت مواقع التواصل، شكك آخرون بصحتها قائلين بأنه يمكن أن يكون خبر وصول رونالدو للسعودية صحيح، لكن الصورة قد تكون قديمة، حسب وصفهم.

صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد صفقة رونالد مع النصر السعودي

وأمس، كانت صحيفة “ماركا” الإسبانية واسعة الانتشار، قالت إن كريستيانو رونالدو، المتواجد الآن في دبي، سينضم إلى صفوف النصر السعودي خلال أيام، حيث سيوقّع على عقد يمتد حتى يونيو 2025.

وبدأت المحادثات مع رونالدو -بحسب ماركا- في نفس وقت رحيله عن مانشستر يونايتد، وكانت بطولة كأس العالم سبباً منطقياً لتوقف المحادثات بشأن الصفقة، تقول الصحيفة.

وعلمت “MARCA“، أنه من المتوقّع أن تتم هذه الصفقة قبل نهاية 2022.

والعرض المقدّم لرونالدو هو لمدة موسمين ونصف مع دفعة في كلّ موسم تبلغ نحو 200 مليون يورو، بين الراتب واتفاقيات الإعلان.

وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر وصول كريستيانو رونالدو دعاية كبيرة للدولة، وهي عملية من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، مع تطلّع السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

واستغل كريستيانو عيد الميلاد ليقضي بضعة أيام إجازة في دبي. كانت كأس العالم بمثابة ضربة قاسية للبرتغالي وهو يجد صعوبة في استيعابها، خاصة مع انتصار الأرجنتين ومنافسه الكبير ليونيل ميسي.

ومع ذلك، لم يعلن رونالدو أنه يفكر في اعتزال اللعب لصالح منتخب بلاده الوطني، وتشير الرسائل من قبل الدائرة المقربة منه إلى أنه يخطط للمشاركة بكأس العالم 2026.

واختتمت “ماركا” الإسبانية تقريرها الذي أثار الجدل أمس بشان صفقة رونالدو مع نادي النصر السعودي: “ما يبدو واضحًا هو أن كرة القدم الأوروبية أدارت ظهرها لرونالدو، أو على الأقل للفرق التي يرغب في اللعب معها.”

وأضافت:”وهذا ما أكدته التجارب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وأمامه الآن يكمن التحدي المتمثل في جعل السعودية في صدارة كرة القدم العالمية”.

رونالدو وصدمة كبيرة تعرض لها في مونديال قطر

وكان كريستيانو رونالدو قد أصيب في قطر بصدمة وخيبة أمل كبيرة، بسبب خسارة البرتغال أمام المغرب، ومغادرة منتخب بلاده لكأس العالم من دور الـ8.

والتقطت عدسات الكاميرات حينها رونالدو وهو يبكي بشدة متأثرا بالهزيمة، ولم يستطع تمالك دموعه.

وبعدها غادر كريستيانو رونالدو قطر، وظهر يتدرب في داخل صالات لياقة نادي ريال مدريد، الصور التي التقطت للدون وأثارت جدلا واسعا عن إمكانية عودته لناديه الملكي مجددا.