الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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فيديو محمد السلكاوي.. قارئ مصري شهير يستخف بالقرآن والإذاعة تتدخل

محمد السلكاوي قام بحركات لا تليق بقدسية وهيبة كتاب الله وهو يقرأ القرآن الكريم

كتب خالد الأحمد
محمد السلكاوي watanserb.com
القارئ محمد السلكاوي
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وطن- أصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون في مصر، قرارا برفع اسم القارئ محمد حامد السلكاوي، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة سنة، وذلك بسبب قراءته القرآن الكريم بحركات لا تليق بقارئ القرآن “من تمايل ورقص” في مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية.

حركات لا تليق بهيبة وقدسية القرآن الكريم

وفجّر فيديو متداول للقارىء السلكاوي غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حركات القارئ بيديه وجسده أثناء القراءة بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

وظهر أحد الحضور في الفيديو وهو يقوم ويقف قبالة القارئ السلكاوي، ويقرأ قوله تعالى: “ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض”.

وهنا أعاد القارىء محمد السلكاوي الآية وهو يتمايل بحركة من يديه، وتابع قراءة الآية، وهو يلوح بكلتا يديه فيما ظهر الشخص الواقف أمامه وهو يحرك رأسه يمنة ويسرة بحركات صوفية.

وما أثار الجدل عبر مواقع التواصل، هو أن الشيخ محمد السلكاوي أحد القراء المعتمدين في الإذاعة، وليس من القراء المغمورين أو صغار القراء.

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ووصف متابعون الأمر بأنه خروج عن الهالة القدسية التي تفرضها قراءة القرآن، بينما طالبوا بتدخل من جانب الإذاعة لضبط الأمر.

وفيما اعتذرت أسرة القارىء “السلكاوي” عن الواقعة مطالبة بحذف الفيديو وعدم نشره مراعاة لمشاعرهم، أصدرت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، بيانًا في هذا الشأن.

وجاء فيه أنه “انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتى أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله.”

وتابع البيان:”فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الدينى بالإذاعة.. وقامت النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ”.

وقال محمد محمد حامد السلكاوي، نجل الشيخ الموقوف في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”بالأصالة عن نفسي وعن أسرتس بعتذر لأى حد قد ناله تجاوز مني في الرد او التسرع في الكلام.”

وأضاف:”كلنا أصحاب أخطاء إلا أن يشملنا الله بستره فى الدنيا والآخرة”.

واستدرك:”كلنا معترفين أن المقطع فيه خطأ وخطأ كبير.. وهذا لا ينقص من تاريخ والدى الذى يشهد الجميع له فى رحلة نصف قرن فى تلاوة كتاب الله فى المحافل داخل مصر وخارجها.”

وختم :”نعتذر إلى الله أولا ثم إلى جمهورنا ومحبينا في كل مكان وندعو الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة”.

وأعلنت النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، فى وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم.

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وقالت نقابة قراء القرآن الكريم: “إيماناً بدور النقابة العامة لمحفظى وقراء القرآن الكريم المحافظة على كتاب الله ومتابعة من يقرأ القرآن فى المحافل سواء كان عضوا بالنقابة أو لم يكن عضواً فيها وطبقا لقانون النقابة فقد قامت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التى لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد”.

وتابعت نقابة قراء القرآن الكريم فى بيانها السابق: “والنقابة لم ولن تتهاون على كل من تسول له نفسه فى مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم خصوصاً من يصرون على ذلك ولا يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله”.

وكان محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية: “جاءت لنا أكثر من شكوى بشأن القارىء محمد السلكاوى وتم عرض الشكاوى على لجنة معتمدة وموحدة بإذاعة وتليفزيون.”

وتابع أن اللجنة “أقرت بأن هذا الفعل مرفوض تمامًا، لما للقرآن الحكيم من آداب يجب مراعاتها، وقررت وقفه لمدة عام.”

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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