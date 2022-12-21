الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو تبعية الأهرامات للإمارات يثير عاصفة غضب في مصر.. ماذا قال ضاحي...
الهدهد

فيديو تبعية الأهرامات للإمارات يثير عاصفة غضب في مصر.. ماذا قال ضاحي خلفان؟

مخاوف مصرية من بيع الأهرامات للإمارات بالتزامن مع تحذيرات بيع قناة السويس

كتب شيراز ماضي
بيع الأهرامات للإمارات watanserb.com
مخاوف في مصر من بيع الأهرامات للإمارات
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، لسائق مصري يزعم أن بناء الأهرامات تم بحجارة من الإمارات، ما أثار غضبا عارما.

السائق كان يتحدث لسائق إماراتي، وقال: “الحجارة بتاعة الأهرامات من زاخر وجت مصر على مراكب زمان ورأس الخيمة ودبي”.

وأضاف: الأهرامات التلاتة دول بناهم جدود زمان، والـ3 أهرامات دول أسمهم الحاج عمار النعيمي، والحاج سعيد، والحاج العمري.. الحجارة اتبرع بيها البرازيل ومن السعودية، ومصر ماعملتش حاجة، هي اه أرضنا بس الحجارة من الإمارات والأسمنت من السعودية”.

وتابع: “الأهرامات دي من أيام أبو لهب وأبو جهل، والأرض بتاع الحاج سعيد بلوتاه وأتبرع بيها لفرعون”.

تفاعل واسع

فيديو السائق وإن كانت المعلومات المتداولة فيه تثير قدرا كبيرا من السخرية، إلا أنه تسبب في غضب عارم بين المصريين، لا سيما في ظل المخاوف من إمكانية بيع الأهرامات بالتزامن مع المخاوف من بيع قناة السويس، في أعقاب إنشاء صندوق للهيئة الاقتصادية للقناة يتيح التصرف فيها.

- Advertisement -

وقال الناشط هيثم أبو خليل: “الناس الغاضبة من سائق التاكسي الندل قليل الأصل والكرامة اللي بيطبل لسائح خليجي علشان يزود له الأجرة ويقول له الأهرامات الحجارة بتاعتها من الإمارات والأسمنت من السعودية عايز أقولهم: اذا كان النظام بالدف ضاربا فشيمة بعض أهل البيت الرقص!!!”.

وذكرت الكاتبة ابتسام آل سعد: “سمعت بأن بلحة قطع الله ذكره وذاكرته سوف يبيع أو يؤجر قناة السويس عوضا عن الاستغناء عن الطائرة الرئاسية أو القصور أو الأرصدة وصب مليارات الخليج لما فيه صلاح وصالح مصر ؟! هل هذا صحيح ؟! هذا وقد كان يقال أن #مرسي رحمه الله قد باع الأهرامات”.

وغرد الناشط عمرو عبدالهادي: “اقي ايه في مصر متباعش بجد
قناة السويس حصلت الجزر والجزر حصلت الشركات والشركات حصلت الآثار والآثار حصلت الأهرامات والأهرامات حصلت القاهرة. السيسى باع مصر خلاص و الجيش لامؤاخذه المصري مهندس كل صفقات البيع والشرطة ملهاش ذكر لانها طول عمرها بتخدم الي يحكم ويدي المرتب اخر الشهر”.

وقال ناشط: “سائق أجرة يقوم بجولة مع سائح خليجي في منطقه الأهرامات.. وعلشان السائق يعمل شغل ومصلحه كويسين ابتدي يقنع السائح الخليجي كذبا ان مواد بناء الأهرامات كانوا هدية من عائلات ومن أراضي خليجية. السؤال: عمركوا شوفتوا سفاله أكتر من كده !؟”.

هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان تصريح سابق لضاحى خلفان نائب رئيس شرطة دبى، كان قد تحدث فيه عما سماه ارتباط الإمارات بالحضارة الفرعونية.

وقال خلفان في تلك التغريدة: “في مواقع أثرية وجدنا ما يؤكد ارتباط الإمارات بالحضارة الفرعونية من حيث التعامل التجاري والرسمي…فنحن ومصر حبايب من زمان….وتبا للإخوان”.

الخوف على الأهرامات من سيناريو قناة السويس

الخوف على مستقبل الأهرامات تزامن مع ضجة في مصر، بعد موافقة مجلس النواب على تدشين صندوق تابع لهيئة قناة السويس، في خطوة أثارت جدلا بين من يرى ذلك خطوة جديدة على طريق الاستثمار، ومعارض يشير إلى توجه حكومي جديد لبيع أصول الدولة المصرية.

رئيس مجلس النواب يطمئن المصريين

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على هذا الجدل قائلا: “لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي، بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس”.

وأضاف: “ذهلني ما رأيتهُ وسمعتهُ من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ، من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد، على حد وصفهم، تفريطًا في قناةِ السويس”، وفق بيان للمجلس نقله موقع المصري اليوم.

وأشار إلى أن مشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية، لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ، وفق المادة (٤٣) من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

ولفت إلى أن ما تضمنه مشروع القانون من حقِ الصندوق المزمع إنشاؤه، في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفقُ مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمسُ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حالٍ من الأحوالِ- إلى القناةِ ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حقيقة بيع السيسي لقناة السويس لأجل سداد ديون مصر

اقتصاد

رويترز: على خطى قطر.. انسحاب إماراتي مرتقب من أوبك سيمثل صدمة لـ”ابن سلمان”

الهدهد

إجهاض أجنة وإطعامها للكلاب.. تفاصيل جديدة لجريمة هزت مصر بطلها طبيب شهير

الهدهد

عضلات بيج رامي تلفت الأنظار واستعراض ناري أبهر الحضور (فيديو)

اقتصاد

توقعات بانخفاض كبير للجنيه المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر

حياتنا

نهاية مرعبة لمُسن لم يحتمل ممارسة الشذوذ مع شاب في مصر! (شاهد)

الهدهد

منشورات دينية تقود للمعتقل في مصر.. محام يفضح ممارسات النظام

اقتصاد

كنز جديد.. تفاصيل اكتشاف حقل غاز في مصر يحوي كميات كبيرة

الهدهد

مصري يقتل ابنه بعدة طعنات بعد شجار دامٍ

الهدهد

زيارة واشنطن ووثائق bbc.. هل تنقذ السيسي من كابوس سد النهضة الإثيوبي؟

الهدهد

تعيين وزير مصري سابق من عهد “مبارك” في الحكومة البريطانية

الهدهد

13 تغريدة نارية.. ضاحي خلفان يصدم الإماراتيين ويفضح فشل بلاده الذريع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تقرير: مليارات ابن سلمان أنقذت مجموعة لوسيد من الانهيار

هجوم كبير على نفاق البريطاني جو ليسيت لانتقاده علاقة “بيكهام” مع قطر..هذا ما فعله!

مصر تحذر رعاياها من السفر إلى سلطنة عمان

استطلاع رأي لـ”رويترز” يتوقع رفع المركزي المصري أسعار الفائدة لهذا الرقم غداً

مخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم .. وهذه تفاصيله

هذه هي أسوأ مدن العالم التي يمكن العيش فيها إذا كنت أجنبياً

رامي مخلوف يبشر السوريين بحل قريب جداً سيبهرهم من عظمته يليه انفراجات عجيبة!

“شخص أحمق”.. ماسك يكشف شرط تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر

بريتني سبيرز في خطر وقد تكون فارقت الحياة.. هذا ما لاحظه جمهورها وأرعبهم! (فيديو)

“كشخة الأرجنتينيين في مطار الدوحة”.. صورة ملهمة تغزو تويتر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC