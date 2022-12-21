الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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فضيحة للفنان السوري الشبيح وفيق حبيب مع دومنيك حوراني في هولندا

يعد وفيق حبيب واحداً من أشد المغنين تطرفًا في موقفه إلى جانب نظام الأسد

كتب خالد الأحمد
وفيق حبيب watanserb.com
الفنان وفيق حبيب
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وطن- يعتزم وفيق حبيب الفنان الموالي للنظام السوري، إقامة حفل غنائي في “أوبرا زالنتروم”، بمدينة لاهاي الهولندية بمناسبة رأس السنة الميلادية بعد حفلات له في عدد من الدول الأوروبية الأخرى ومنها ألمانيا.

أطلق عددا من الأغاني دفاعا عن جيش الأسد وميليشياته

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان وفيق حبيب بصدد إحياء حفل في هولندا للجالية السورية حسب زعمه، مع الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني، التي غردت عل حسابها في “تويتر” فوق صور لها ولوفيق حبيب:”جولة حفلاتي شهر ١٢ في أوروبا موسم الأعياد في هولندا وألمانيا مع النجم وفيق حبيب الغالي”.

استياء وغضب في أوساط اللاجئين

وأثار الإعلان استياءً واسعاً في أوساط اللاجئين السوريين في هولندا، باعتبار حبيب واحداً من أشد المغنين تطرفًا في موقفه إلى جانب الأسد، عبر سلسلة من الأغاني التي أطلقها دفاعاً عن جيشه وميليشياته.

لا سيما بعد مواقف “حبيب” المساندة لفظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري، حيث كان يغني ويرقص ويحتفل بمقتل أبناء الشعب السوري باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الأطفال في الغوطة الشرقية وغيرها.

ويعتبر وفيق حبيب حسب تصريحات صحفية، أن رسالته تشبه “رسالة الجيش العربي السوري اليوم، فهم محاربون من منبرهم من أجل بلادهم وأنا أحارب من منبري”.

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كما تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، العشرات من الفيديوهات التي يغني فيها حبيب مواويل تمجد رأس النظام القاتل وشقيقه ماهر الأسد.

وقام نشطاء سوريون وعرب بإبلاغ بلدية “زالنتروم” الهولندية التي سيقام فيها الحفل والشرطة والصحافة، ونظموا حملة احتجاج على الحفل المرتقب من خلال موقع حملات المجتمع”’فاز“.

وقال النشطاء من خلال العريضة التي طلبوا التوقيع عليها، إن دعم نظام بشار الأسد عمل غير أخلاقي بكل أشكاله ومخالف للأمن والعدالة.

وأشار البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الحفلات الموسيقية في هولندا “لكننا لن نتوقف عن اتخاذ أي إجراء حتى تنتهي مثل هذه الحفلات.”

وأضافوا أن الهدف من هذه العريضة هو جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات من الأشخاص الذين لا يشعرون بالراحة والأمان تجاه هذا الحفل.

وذكر البيان: “نحن ضد هذا الحفل.. نأمل أن تأخذ هذا الالتماس على محمل الجد ولا تدع هذا العرض يمضي قدمًا.”

وبدوره علق الصحفي السوري “قتيببة ياسين” :مغني شعبي يغني للأسد يدعى وفيق حبيب كان بصدد إحياء حفل في هولندا.”

واستدرك:”شباب سوريا هناك أبلغوا البلدية والشرطة والصحافة وقدموا عريضة وقع عليها عرب وهولنديين.. فأرسلت لهم الشرطة بأنه تم إلغاء حفل المدعو كما وتم وضعه على القائمة السوداء.”

وسبق أن احتج عشرات اللاجئين السوريين المقيمين في العاصمة الألمانية أمام صالة أحيا فيها “وفيق حبيب” حفلا منذ أشهر.

كما سبق أن أكد المحامي زيد العظم، في تصريحات صحفية أنَّه رفع شكوى قضائية ضد الفنان الشبيح حسام جنيد، لمنعه من الغناء في مدينة ليون الفرنسية يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فاستجابت له وزارة الداخلية الفرنسية وأمرت بفتح تحقيق حول القضية.

المصدريوتيوب، فيسبوك، تويتر، موقع حملات المجتمع ’فاز، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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