فضيحة للفنان السوري الشبيح وفيق حبيب مع دومنيك حوراني في هولندا

- Advertisement -

وطن- يعتزم وفيق حبيب الفنان الموالي للنظام السوري، إقامة حفل غنائي في “أوبرا زالنتروم”، بمدينة لاهاي الهولندية بمناسبة رأس السنة الميلادية بعد حفلات له في عدد من الدول الأوروبية الأخرى ومنها ألمانيا.

أطلق عددا من الأغاني دفاعا عن جيش الأسد وميليشياته

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الفنان وفيق حبيب بصدد إحياء حفل في هولندا للجالية السورية حسب زعمه، مع الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني، التي غردت عل حسابها في “تويتر” فوق صور لها ولوفيق حبيب:”جولة حفلاتي شهر ١٢ في أوروبا موسم الأعياد في هولندا وألمانيا مع النجم وفيق حبيب الغالي”.

جولة حفلاتي شهر ١٢ في اوروبا موسم الاعياد في هولندا والمانيا مع النجم وفيق حبيب الغالي pic.twitter.com/xXYE3eKxYC — Dominique Hourani (@DominiqueHorani) November 30, 2022

استياء وغضب في أوساط اللاجئين

وأثار الإعلان استياءً واسعاً في أوساط اللاجئين السوريين في هولندا، باعتبار حبيب واحداً من أشد المغنين تطرفًا في موقفه إلى جانب الأسد، عبر سلسلة من الأغاني التي أطلقها دفاعاً عن جيشه وميليشياته.

لا سيما بعد مواقف “حبيب” المساندة لفظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري، حيث كان يغني ويرقص ويحتفل بمقتل أبناء الشعب السوري باستخدام السلاح الكيمياوي ضد الأطفال في الغوطة الشرقية وغيرها.

ويعتبر وفيق حبيب حسب تصريحات صحفية، أن رسالته تشبه “رسالة الجيش العربي السوري اليوم، فهم محاربون من منبرهم من أجل بلادهم وأنا أحارب من منبري”.

- Advertisement -

كما تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، العشرات من الفيديوهات التي يغني فيها حبيب مواويل تمجد رأس النظام القاتل وشقيقه ماهر الأسد.

وقام نشطاء سوريون وعرب بإبلاغ بلدية “زالنتروم” الهولندية التي سيقام فيها الحفل والشرطة والصحافة، ونظموا حملة احتجاج على الحفل المرتقب من خلال موقع حملات المجتمع”’فاز“.

وقال النشطاء من خلال العريضة التي طلبوا التوقيع عليها، إن دعم نظام بشار الأسد عمل غير أخلاقي بكل أشكاله ومخالف للأمن والعدالة.

وأشار البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الحفلات الموسيقية في هولندا “لكننا لن نتوقف عن اتخاذ أي إجراء حتى تنتهي مثل هذه الحفلات.”

وأضافوا أن الهدف من هذه العريضة هو جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات من الأشخاص الذين لا يشعرون بالراحة والأمان تجاه هذا الحفل.

وذكر البيان: “نحن ضد هذا الحفل.. نأمل أن تأخذ هذا الالتماس على محمل الجد ولا تدع هذا العرض يمضي قدمًا.”

وبدوره علق الصحفي السوري “قتيببة ياسين” :مغني شعبي يغني للأسد يدعى وفيق حبيب كان بصدد إحياء حفل في هولندا.”

واستدرك:”شباب سوريا هناك أبلغوا البلدية والشرطة والصحافة وقدموا عريضة وقع عليها عرب وهولنديين.. فأرسلت لهم الشرطة بأنه تم إلغاء حفل المدعو كما وتم وضعه على القائمة السوداء.”

وسبق أن احتج عشرات اللاجئين السوريين المقيمين في العاصمة الألمانية أمام صالة أحيا فيها “وفيق حبيب” حفلا منذ أشهر.

كما سبق أن أكد المحامي زيد العظم، في تصريحات صحفية أنَّه رفع شكوى قضائية ضد الفنان الشبيح حسام جنيد، لمنعه من الغناء في مدينة ليون الفرنسية يوم 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، فاستجابت له وزارة الداخلية الفرنسية وأمرت بفتح تحقيق حول القضية.