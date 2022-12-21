شرط رونالدو من أجل الموافقة على عرض النصر السعودي

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وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية (العجوز)، بأن رونالدو وضع شرطه من أجل الموافقة على عرض النصر السعودي.

وقال الصحفي الموثوق رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” كريستيانو رونالدو لن يتسرع في حسم مستقبله، من أجل الانضمام إلى نادٍ جديد. بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد”.

شرط رونالدو للموافقة على عرض النصر السعودي

وأضاف الصحفي الإيطالي رومانو، ” كريستيانو رونالدو ينتظر تحرك أندية في قارة أوروبا، قبل موافقته على عرض نادي النصر السعودي”.

Al Nassr have confirmed to Cristiano Ronaldo’s camp their intention to push and insist in the next days. The bid until June 2025 is still valid on the table, no plan to give up. 🇸🇦 #transfers Cristiano will decide his future in the next days, after waiting for European clubs. pic.twitter.com/smlsJcqObk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022

وكان البرتغالي رونالدو، قد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد، على ضوء التصريحات التي هاجم فيها إدارة النادي ومدربه السابق إريك تين هاج.

عرض النصر السعودي للتعاقد مع رونالدو

وتابع الإيطالي الموثوق رومانو، ” نادي النصر السعودي قد عرض إلى البرتغالي للتعاقد معه حتى يونيو عام 2025، كما أن اللاعب سيقرر مستقبله خلال الأيام المقبلة”.

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وكانت تقارير صحفية آخرى، قد تحدثت عن وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية (الرياض). قادماً من مدينة دبي، من أجل التفاوض مع نادي النصر السعودي للتعاقد معه.

🟥 #آخر_خبر | تقارير إعلامية تؤكد وصول النجم البرتغالي 🇵🇹 كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية 🇸🇦 الرياض من أجل التفاوض مع نادي النصر @AlNassrFC pic.twitter.com/7pbiAX6bNn — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 21, 2022

لكن رونالدو قد علق في تصريح سابق على لسانه، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022، بشأن موافقته على عرض النصر السعودي، ” لا .. غير صحيح”.

ممنوع دخول أصحاب القلوب الزرقاء الضعيفة ..😉✌🏻 #كريستيانو_رونالدو pic.twitter.com/RebzzLMXZ9 — علي هبه (@alihibah) December 20, 2022

كما ولا يزال الدون رونالدو يفكر في البحث عن نادٍ في القارة الأوروبية، من أجل الانتقال إلى صفوفه. قبل التحرك للموافقة على عرض نادي النصر السعودي المغري مع اقتراب نهاية مشواره الكروي.

كريستيانو رونالدو ما زال ينتظر عرضًا اوروبيًا قبل ان يحسم قراره بالانتقال لنادي النصر السعودي@FabrizioRomano pic.twitter.com/DOoAAXanAB — EPL World (@EPLworld) December 21, 2022

يذكر بأن عرض نادي النصر السعودي للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبلغ 200 مليون يورو. وهي صفقة مدوية على صعيد الدوري السعودي الممتاز في حال تمت بنجاح.