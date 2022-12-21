الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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شرط رونالدو من أجل الموافقة على عرض النصر السعودي

عرض النصر السعودي للتعاقد مع الدون رونالدو يصل إلى صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو watanserb.com
شرط رونالدو للموافقة على عرض النصر السعودي
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية (العجوز)، بأن رونالدو وضع شرطه من أجل الموافقة على عرض النصر السعودي.

وقال الصحفي الموثوق رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” كريستيانو رونالدو لن يتسرع في حسم مستقبله، من أجل الانضمام إلى نادٍ جديد. بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد”.

شرط رونالدو للموافقة على عرض النصر السعودي

وأضاف الصحفي الإيطالي رومانو، ” كريستيانو رونالدو ينتظر تحرك أندية في قارة أوروبا، قبل موافقته على عرض نادي النصر السعودي”.

وكان البرتغالي رونالدو، قد فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد، على ضوء التصريحات التي هاجم فيها إدارة النادي ومدربه السابق إريك تين هاج.

عرض النصر السعودي للتعاقد مع رونالدو

وتابع الإيطالي الموثوق رومانو، ” نادي النصر السعودي قد عرض إلى البرتغالي للتعاقد معه حتى يونيو عام 2025، كما أن اللاعب سيقرر مستقبله خلال الأيام المقبلة”.

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وكانت تقارير صحفية آخرى، قد تحدثت عن وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة السعودية (الرياض). قادماً من مدينة دبي، من أجل التفاوض مع نادي النصر السعودي للتعاقد معه.

لكن رونالدو قد علق في تصريح سابق على لسانه، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022، بشأن موافقته على عرض النصر السعودي، ” لا .. غير صحيح”.

كما ولا يزال الدون رونالدو يفكر في البحث عن نادٍ في القارة الأوروبية، من أجل الانتقال إلى صفوفه. قبل التحرك للموافقة على عرض نادي النصر السعودي المغري مع اقتراب نهاية مشواره الكروي.

يذكر بأن عرض نادي النصر السعودي للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبلغ 200 مليون يورو. وهي صفقة مدوية على صعيد الدوري السعودي الممتاز في حال تمت بنجاح.

المصدروطن + صفحة فابريزيو رومانو + بين سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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