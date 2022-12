شرط رونالدو من أجل الموافقة على عرض النصر السعودي

- Advertisement -

وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية (العجوز)، بأن رونالدو وضع شرطه من أجل الموافقة على عرض النصر السعودي.

وقال الصحفي الموثوق رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” كريستيانو رونالدو لن يتسرع في حسم مستقبله، من أجل الانضمام إلى نادٍ جديد. بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد”.

وأضاف الصحفي الإيطالي رومانو، ” كريستيانو رونالدو ينتظر تحرك أندية في قارة أوروبا، قبل موافقته على عرض نادي النصر السعودي”.

Al Nassr have confirmed to Cristiano Ronaldo’s camp their intention to push and insist in the next days. The bid until June 2025 is still valid on the table, no plan to give up. 🇸🇦 #transfers

Cristiano will decide his future in the next days, after waiting for European clubs. pic.twitter.com/smlsJcqObk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2022