الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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الهدهد

“شخص أحمق”.. ماسك يكشف شرط تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر

مستخدمو الموقع صوتوا في استطلاع إيلون ماسك لصالح رحيله عن إدارتة موقع تويتر

كتب سالم حنفي
تنحي إيلون ماسك عن إدارة تويتر watanserb.com
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع تويتر
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وطن – حدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع تويتر، الشرط الذي يمكن أن يقوده إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بعدما طرح استطلاعا بشأن بقائه في منصبه وصوت فيه ملايين المستخدمين لصالح تنحيه.

وقال ماسك، في تغريدة عبر “تويتر“، إنه سيتنحى عن منصبه بمجرد أن يجد “شخصا أحمق” وفق تعبيره بما يكفي لتولي الوظيفة.

وأضاف أنه بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي، سيدير”الفرق المسؤولة عن البرامج والخوادم”.

مستخدمو تويتر لـ إيلون ماسك: ارحل

وكان مستخدمو “تويتر”، قد صوتوا في الاستطلاع على مغادرة ماسك، منصبه كرئيس لموقع التواصل الاجتماعي.

وفي الاستطلاع، ووافق 57.5% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي طرحه ماسك، على خروجه من منصب الرئيس، بينما رفض 42.5% الفكرة، في الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 17 مليون مستخدم.

ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد

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في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة تويتر، في أعقاب الاستفتاء.

ونقلت موقع شبكة “سي إن بي سي“، عن المصادر ذاتها أن ماسك يبحث بنشاط عن مدير تنفيذي.

وقالت المصادر إن بحث ماسك عن مدير تنفيذي جديد متواصل وإنه بدأ قبل إجراء الاستطلاع.

إدارة مضطربة لماسك

وتولى ماسك، إدارة “تويتر” في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأثار الجدل في أكثر من مرة، وأقال نصف موظفيه، وأعاد إدخال الشخصيات اليمينية المتطرفة إلى المنصة، وحظر الصحفيين، وحاول فرض رسوم على خدمات كانت مجانية في السابق.

ومنذ توليه إدارة تويتر، أثار ماسك الكثير من الجدل بسبب القرارات التي اتخذها، على رأسها فصل كبار موظفي الشركة وعدد كبير من العاملين فيها.

وآخر تلك الأزمات، كانت تعليق تويتر حسابات عدد من الصحفيين، ليوم واحد، بسبب مخاوف ماسك من نشر بيانات تتعلق بطائرته الخاصة، مما أثار موجة غضب واسعة حول العالم، قبل أن تتم إعادة تفعيلها.

المصدرسي إن بي سي + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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