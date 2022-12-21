“شخص أحمق”.. ماسك يكشف شرط تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر

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وطن – حدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع تويتر، الشرط الذي يمكن أن يقوده إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بعدما طرح استطلاعا بشأن بقائه في منصبه وصوت فيه ملايين المستخدمين لصالح تنحيه.

وقال ماسك، في تغريدة عبر “تويتر“، إنه سيتنحى عن منصبه بمجرد أن يجد “شخصا أحمق” وفق تعبيره بما يكفي لتولي الوظيفة.

وأضاف أنه بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي، سيدير”الفرق المسؤولة عن البرامج والخوادم”.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022

مستخدمو تويتر لـ إيلون ماسك: ارحل

وكان مستخدمو “تويتر”، قد صوتوا في الاستطلاع على مغادرة ماسك، منصبه كرئيس لموقع التواصل الاجتماعي.

وفي الاستطلاع، ووافق 57.5% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي طرحه ماسك، على خروجه من منصب الرئيس، بينما رفض 42.5% الفكرة، في الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 17 مليون مستخدم.

ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد

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في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يبحث عن رئيس تنفيذي جديد لمنصة تويتر، في أعقاب الاستفتاء.

ونقلت موقع شبكة “سي إن بي سي“، عن المصادر ذاتها أن ماسك يبحث بنشاط عن مدير تنفيذي.

وقالت المصادر إن بحث ماسك عن مدير تنفيذي جديد متواصل وإنه بدأ قبل إجراء الاستطلاع.

إدارة مضطربة لماسك

وتولى ماسك، إدارة “تويتر” في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأثار الجدل في أكثر من مرة، وأقال نصف موظفيه، وأعاد إدخال الشخصيات اليمينية المتطرفة إلى المنصة، وحظر الصحفيين، وحاول فرض رسوم على خدمات كانت مجانية في السابق.

ومنذ توليه إدارة تويتر، أثار ماسك الكثير من الجدل بسبب القرارات التي اتخذها، على رأسها فصل كبار موظفي الشركة وعدد كبير من العاملين فيها.

وآخر تلك الأزمات، كانت تعليق تويتر حسابات عدد من الصحفيين، ليوم واحد، بسبب مخاوف ماسك من نشر بيانات تتعلق بطائرته الخاصة، مما أثار موجة غضب واسعة حول العالم، قبل أن تتم إعادة تفعيلها.