“شخص أحمق”.. ماسك يكشف شرط تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر

وطن – حدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك موقع تويتر، الشرط الذي يمكن أن يقوده إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بعدما طرح استطلاعا بشأن بقائه في منصبه وصوت فيه ملايين المستخدمين لصالح تنحيه.

وقال ماسك، في تغريدة عبر “تويتر“، إنه سيتنحى عن منصبه بمجرد أن يجد “شخصا أحمق” وفق تعبيره بما يكفي لتولي الوظيفة.

وأضاف أنه بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي، سيدير”الفرق المسؤولة عن البرامج والخوادم”.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022