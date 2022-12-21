الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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حياتنا

سبب غريب يجعل فنان فلبيني يرسم لوحات بقطرات دمه (صور)

تتمثل إحدى خططه في إنشاء أكبر لوحة دم على الإطلاق على قماش يبلغ طوله 328 قدمًا

كتب ايمان الباجي
فنان فلبيني يرسم بدمه watanserb.com
فنان فلبيني يرسم بدمه
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وطناشتهر مؤخرا فنان فلبيني يدعى إليتو باستخدام دمه في رسم لوحات قماشية على مر السنين.

استخدم دمه في لوحاته

ولد إليتو سيركا في عائلة فقيرة لا تستطيع شراء أدوات فنية، الأمر الذى دعاه عندما كان طفلاً إلى أن يجرب مجموعة متنوعة من الوسائل غير العادية، منها البرقوق والطماطم، ولكن عندما جرحت يده عن طريق الخطأ حاول استخدام الدم للرسم به، ومن وقتها تعلق به.

قال سيركا – حسب ما نقله موقع “أوديتي سنترال” عن موقع وكالة “رويترز“: “أعمالي الفنية مهمة جدًا بالنسبة لي؛ لأنها تأتي منّي، إنها من دمّي، الحمض النووى الخاص بي جزء منها، فلسفتي هى أن الحياة دائرية وكل شىء عبارة عن دورة، لذا دمي هو أداة بمثابة تذكير من أين أتيتُ.”

الفنان الفلبيني إليتو
الفنان الفلبيني إليتو
صورة للفنان الفلبيني إليتو
صورة للفنان الفلبيني إليتو

لكن مع تقدمه في السن أدرك إليتو أنه بحاجة إلى إمدادات ثابتة لتعويض الدم الذى يفقده، لهذا السبب يسافر الفنان إلى العيادة الصحية في مسقط رأسه مرة كل ثلاثة أشهر لسحب دمه وتخزينه في مبرد في استوديو.

الدم..فن

على الرغم من تعرض سيركا لانتقادات بسبب استخدامه للدم، أوضح الفنان الفلبيني أنه يريد دائمًا تغيير تصور الناس للدم من خلال فنه.

وصرح سيركا: “الناس يخافون من الدم لأنه يعني الموت في أذهانهم.. لكني أرى عكس هذا الاعتقاد. لهذا استخدمه لأنني أريد أن يرى الناس أنه ليس رمزا للموت، بل رمزا للحب والحياة.”

إليتو سيركا
إليتو سيركا
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ولم يُعرف بعد كم من دمه خزنه إليتو سيركا في الاستوديو الفني الخاص به، ولكن يعتقد أنه كثير، لأنه أعلن عن خططه للعام الجديد والتي تتمثل في إنشاء أكبر لوحة دم على الإطلاق على قماش يبلغ طوله 328 قدمًا، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا لهذا العمل الفني.

المصدرموقع أوديتي سنترال، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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