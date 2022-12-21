رسالة مؤثرة من أشرف حكيمي بعد الاستقبال التاريخي في المغرب (شاهد)

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وطن – وجه نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، رسالة شكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وللشعب المغربي، على الاستقبال الكبير لنجوم أسود أطلس بعد الإنجاز الكبير في بطولة كأس العالم.

وحلّ المنتخب المغربي، في المركز الرابع بعدما تأهل للدور نصف النهائي، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

ونشر اشرف حكيمي صورا من الاستقبال الملكي لبعثة المنتخب المغربي، كما نشر صورا للاستقبال الجماهيري الغفير.

وقال نجم المغرب المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “شكرا لكم على الدعم غير المشروط. اليوم كان يوما مميزا جدا. ديما المغرب”.

Merci pour votre soutien inconditionnel. Aujourd'hui a été une journée très spéciale. Dima Maghrib🇲🇦❤️ pic.twitter.com/PnGQ08fw5q — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 20, 2022

واستقبل العاهل المغربي، وولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم وأمهاتهم.

🇲🇦 ملك #المغرب بحضور ولي العهد الأمين يمنح أعضاء المنتخب المغربي وسام العرش 🎖 درجة ضابط برفقة امهات اللاعبين بعد مشاركتهم التاريخية في #كأس_العالم pic.twitter.com/TM3Cw61Y46 — Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) December 20, 2022

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ووشح الملك محمد السادس، أفراد بعثة منتخب بلاده وسام العرش تقديراً لهم على الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في نهائيات كأس العالم.

ملك #المغرب محمد السادس يستقبل #أسودالأطلس وأمهاتهم ويكرم رئيس الاتحاد والمدرب بوسام العرش من رتبة قائد، واللاعبين بوسام العرش من رتبة ضابط 🇲🇦 pic.twitter.com/SgnQugMPCG — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) December 20, 2022

وسام العرش

ويمنح وسام العرش لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له، أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية.

ويشتمل وسام العرش على خمس درجات هي، الدرجة الممتازة ( الحمالة الكبرى)، الدرجة الأولى (ضابط كبير)، والدرجة الثانية (قائد)، الدرجة الثالثة (ضابط)، الدرجة الرابعة (فارس).

ويتألف وسام العرش من درجة قائد من نجمة قائد، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يشدها إلى رباط عنق برتقالي فاتح، عرضه 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب.

استقبال جماهيري أسطوري

كما حظي المنتخب المغربي، باستقبال الأبطال من الجماهير، التي احتشدت أمام مطار الرباط حاملين الأعلام الوطنية، ومرتدين قمصان المنتخب للتعبير عن فخرهم بالإنجاز غير المسبوق لأسود الأطلس.

وبعد وصولهم مباشرة إلى المطار، صعد لاعبو المغرب إلى حافلة مكشوفة لتجوب مختلف شوارع العاصمة الإدارية، أمام هُتافات الأنصار الذين كانوا في الموعد من أجل تقديم التحية للاعبين على أدائهم المبهر في الحدث العالمي.