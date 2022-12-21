الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رسالة مؤثرة من أشرف حكيمي بعد الاستقبال التاريخي في المغرب (شاهد)

الملك محمد السادس منح لاعبي منتخب المغرب وسام العرش تقديرا لإنجازهم المونديالي

كتب خالد السعدي
رسالة أشرف حكيمي watanserb.com
استقبال جماهيري كبير للمنتخب المغربي في العاصمة الإدارية
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وطن – وجه نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، رسالة شكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وللشعب المغربي، على الاستقبال الكبير لنجوم أسود أطلس بعد الإنجاز الكبير في بطولة كأس العالم.

وحلّ المنتخب المغربي، في المركز الرابع بعدما تأهل للدور نصف النهائي، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

ونشر اشرف حكيمي صورا من الاستقبال الملكي لبعثة المنتخب المغربي، كما نشر صورا للاستقبال الجماهيري الغفير.

وقال نجم المغرب المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “شكرا لكم على الدعم غير المشروط. اليوم كان يوما مميزا جدا. ديما المغرب”.

واستقبل العاهل المغربي، وولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب المغربي لكرة القدم وأمهاتهم.

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ووشح الملك محمد السادس، أفراد بعثة منتخب بلاده وسام العرش تقديراً لهم على الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق في نهائيات كأس العالم.

وسام العرش

ويمنح وسام العرش لمكافأة الأشخاص الذين تميزوا على الخصوص باستحقاقهم له، أو لما قدموا من خدمات مدنية أو عسكرية.

ويشتمل وسام العرش على خمس درجات هي، الدرجة الممتازة ( الحمالة الكبرى)، الدرجة الأولى (ضابط كبير)، والدرجة الثانية (قائد)، الدرجة الثالثة (ضابط)، الدرجة الرابعة (فارس).

ويتألف وسام العرش من درجة قائد من نجمة قائد، وتتدلى من خاتم سعف من ذهب يشدها إلى رباط عنق برتقالي فاتح، عرضه 37 ميليمترا، بجانبيه خط أبيض عرضه ميليمتران على بعد 3 ميليمترات من كل جانب.

استقبال جماهيري أسطوري

كما حظي المنتخب المغربي، باستقبال الأبطال من الجماهير، التي احتشدت أمام مطار الرباط حاملين الأعلام الوطنية، ومرتدين قمصان المنتخب للتعبير عن فخرهم بالإنجاز غير المسبوق لأسود الأطلس.

وبعد وصولهم مباشرة إلى المطار، صعد لاعبو المغرب إلى حافلة مكشوفة لتجوب مختلف شوارع العاصمة الإدارية، أمام هُتافات الأنصار الذين كانوا في الموعد من أجل تقديم التحية للاعبين على أدائهم المبهر في الحدث العالمي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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