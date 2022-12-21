تشكيلة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة كأس الرابطة الإنجليزية

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وطن- يستعد فريق ليفربول للمواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، الخميس، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022، على ملعب (استاد الاتحاد).

وستقام مباراة الإثارة والقوة بين ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

فيما ستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، كما وبتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً.

في كتاب #كأس_كاراباو باب ركلات الترجيح، فصل #ليفربول ستجد بطلنا دائمًا هو كويفن كيليهير! 🧤🦸‍♂️ pic.twitter.com/gK7tFeOU1U — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 20, 2022

ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2022.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، على قناة (beIN SPORTS) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

عودة الريدز للعمل من جديد! 🙌 تحدٍ كبير في الانتظار أمام مانشستر سيتي في كأس كاراباو 💪 pic.twitter.com/wCsrzxO7Jn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 20, 2022

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كما وجاء تردد قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، الرياضية القطرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11642، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة ليفربول ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام منافسه مانشستر سيتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر، أليسون بيكر.

دفاع الريدز: جويل ماتيب، ترنت ألكساندر أرنولد، جيميس ميلنر، أندرسون روبرتسون ( جو غوميز).

عودة بعض اللاعبين وتركيز كبير على مواجهة الخميس! 🙌 يُمكنكم الآن مشاهدة استعدادت الريدز لمباراة مانشستر سيتي في داخل التدريبات 🎥 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 19, 2022

خط وسط التشكيلة: تياغو ألكانتارا، هارفي إليوت، نابي كيتا (جوردان هندرسون).

مركز الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز (تشامبرلين).

Aguero certainly has some fond memories of playing against Liverpool 💥 Take it away, @aguerosergiokun! 👇 pic.twitter.com/uhhB7e3YoH — Manchester City (@ManCity) December 20, 2022

وجاء فريق مانشستر سيتي (السماوي) حامل اللقب في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، خلف المتصدر آرسنال.

كما ويتواجد ليفربول (الريدز)، في سادس جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، قبل فترة التوقف الدولي بسبب مونديال كأس العالم 2022 قطر.