الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رياضة

تشكيلة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة كأس الرابطة الإنجليزية

منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ليفربول اليوم watanserb.com
تشكيلة ليفربول اليوم
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وطن- يستعد فريق ليفربول للمواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، الخميس، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022، على ملعب (استاد الاتحاد).

وستقام مباراة الإثارة والقوة بين ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

فيما ستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، كما وبتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2022.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، على قناة (beIN SPORTS) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وجاء تردد قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، الرياضية القطرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11642، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة ليفربول ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام منافسه مانشستر سيتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر، أليسون بيكر.

دفاع الريدز: جويل ماتيب، ترنت ألكساندر أرنولد، جيميس ميلنر، أندرسون روبرتسون ( جو غوميز).

خط وسط التشكيلة: تياغو ألكانتارا، هارفي إليوت، نابي كيتا (جوردان هندرسون).

مركز الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز (تشامبرلين).

وجاء فريق مانشستر سيتي (السماوي) حامل اللقب في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، خلف المتصدر آرسنال.

كما ويتواجد ليفربول (الريدز)، في سادس جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، قبل فترة التوقف الدولي بسبب مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + صفحة ليفربول + صفحة مانشستر سيتي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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