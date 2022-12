تشكيلة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة كأس الرابطة الإنجليزية

- Advertisement -

وطن- يستعد فريق ليفربول للمواجهة القوية المرتقبة أمام نظيره مانشستر سيتي، الخميس، في منافسات دور ال16 كأس الرابطة الإنجليزية 2022، على ملعب (استاد الاتحاد).

وستقام مباراة الإثارة والقوة بين ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

فيما ستكون المباراة بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، كما وبتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة بين كلا الفريقين في منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2022.

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، على قناة (beIN SPORTS) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما وجاء تردد قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، الرياضية القطرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11642، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب، المباراة القوية أمام منافسه مانشستر سيتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر، أليسون بيكر.

دفاع الريدز: جويل ماتيب، ترنت ألكساندر أرنولد، جيميس ميلنر، أندرسون روبرتسون ( جو غوميز).

خط وسط التشكيلة: تياغو ألكانتارا، هارفي إليوت، نابي كيتا (جوردان هندرسون).

مركز الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز (تشامبرلين).

Aguero certainly has some fond memories of playing against Liverpool 💥

Take it away, @aguerosergiokun! 👇 pic.twitter.com/uhhB7e3YoH

— Manchester City (@ManCity) December 20, 2022