الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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إعلامي برازيلي يغادر قطر “ساجدا” ويوجه رسالة مؤثرة جدا (شاهد)

الدوحة نظمت نسخة مونديالية استثنائية

كتب خالد السعدي
إعلامي برازيلي يغادر قطر ساجد watanserb.com
الإعلامي البرازيلي لوكاس سترابكو يغادر قطر ساجدا
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وطن – انتشرت صور للإعلامي البرازيلي لوكاس سترابكو، قبل رحيله عن دولة قطر، وذلك بعد نهاية بطولة كأس العالم التي تُوج بها منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا.

وشوهد لوكاس سترابكو، وهو يسجد في المطار قبل أن يغادر الأراضي القطرية.

وكتب سترابكو، رسالة مؤثرة، قال فيها إن وجوده في قطر غيّر الكثير من الأفكار التي كانت سائدة، والتي كان يتم الترويج لها بأن العرب جمعيهم إرهابيون وأن المسلم شخص مفجر.

وقال الإعلامي البرازيلي: “لا يا أصدقاء.. لقد غيرتني كأس العالم كإنسان، جميع التحيزات انتهت عندما واجهت الحقيقة.. سأرحل بعد أن عشت أعظم تجربة في حياتي على الإطلاق مهنيا وشخصيا”.

وأضاف: “يجب على الجميع العيش في كأس العالم والتواصل ومعرفة الثقافات والشعوب والعادات والتقاليد.. نحن جميعا بشر بالرغم من بعض الاختلافات لكننا متشابهون جميعا”.

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وتابع: “الشعب العربي مذهل .. شعب سعيد جدا. أناس لديهم قلوب عظيمة وكبيرة. لقد عاملوني بطريقة رائعة للغاية.. قلتم أنه سيتم اعتقالي إذا ذهبت لقطر لكن الحقيقة أن قطر ليست قطر التي باعها لنا الإعلام الرخيص السائد في العالم”.

وأكمل: “قطر هي الاحترام وهنا فقط احترام بين الناس .. شعب ذا خلق ومجتمع آمن وسعيد.. شعب قطر وشيوخ قطر الذين رآيناهم كانوا في بهجة وسعادة دائما”.

وختم: “أنا فخور جدا بأنني برازيلي .. نحن شعب محبوب من جميع شعوب العالم.. نحن البرازيليون لدينا معزتنا عند الجميع .. إنها البرازيل العظيمة .. شكرا قطر..شكرا جزيلا على كل شيء”.

تفاعل واسع

أثارت رسالة الإعلامي البرازيلي تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وحازت على الكثير من التعليقات.

فقال مغرد: “مسك بثقاقتك، مبادئك، قيمك، عاداتك ودينك، فكل شيء سيذهب وتبقى هذه لك، ان التخلف الحقيقي هو محاولة كسب قيم ليست قيمك ومباديء ليست مبادئك.. كأس العالم كانت فرصه جميلة لمشاهده مختلف الثقافات والشعوب نتمنى أن نشاهدها مجددا في دولنا العربية، لأنها ترسل رسائل لم يرسلها الإعلام العربي”.

وكتبت ناشطة: “اصيل لوكااااس سترابكو وقليل الأصل لو تعاشره مليون سنه ما راح يثمر فيه”.

وغردت تهاني: “قطر اجتهدت وتميزت”.

فيما انتقد ناشطون إقدام الإعلامي البرازيلي على السجود، مؤكدين أن السجود لله سبحانه وتعالى فقط.

إلا أن آخرين ردوا بأن الإعلامي البرازيلي لا يعرف معنى ذلك باعتباره غير مسلم.

نهاية مونديال “عظيم”

وأُسدل الستار يوم الأحد، على فعاليات نهائيات كأس العالم في قطر، التي أذهلت العالم بتنظيم فاق التوقعات من حيث جودة الملاعب والخدمات اللوجستية والضيافة العربية المتميزة.

قطر تحافظ على الثقافة الإسلامية

وشهدت استضافة قطر لهذه النسخة المونديالية استثنائية، العديد من اللقطات المميزة، أكثر جذبا للاهتمام نجاح قطر في المحافظة على الثقافة الإسلامية والقطرية خلال فعاليات المونديال، وواجهت في سبيل ذلك استهدافا كبيرا من أطراف غربية سعت للاصطياد في الماء العكر عبر محاولة تشويه الدوحة.

عوائد كبيرة

اقتصاديا، بلغت العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم قطر نحو 17 مليار دولار، وهي عوائد مختلفة آنية ومستقبلية، كان قد توقّع المنظّمون أن تتحقق من خلال تنظيم أحداث البطولة الرياضية الأكبر والأشهر على الإطلاق على مستوى العالم.

وأكدت تقديرات إحصائيات اللجنة المنظمة، أن 1.2 مليون زائر جاؤوا إلى قطر خلال بطولة كأس العالم، وأن مبيعات التذاكر قاربت حاجز الثلاثة ملايين تذكرة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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