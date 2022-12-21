إعلامي برازيلي يغادر قطر “ساجدا” ويوجه رسالة مؤثرة جدا (شاهد)

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وطن – انتشرت صور للإعلامي البرازيلي لوكاس سترابكو، قبل رحيله عن دولة قطر، وذلك بعد نهاية بطولة كأس العالم التي تُوج بها منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا.

وشوهد لوكاس سترابكو، وهو يسجد في المطار قبل أن يغادر الأراضي القطرية.

الاعلامي البرازيلي لوكاس سترابكو قبل رحيله عن قطر يسجد في المطار تحية لدولة قطر 🇶🇦 ، و يقوم بكتابة رساله من القلب للعرب و قطر . 🇧🇷🤍 pic.twitter.com/jk8udICYna — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 20, 2022

وكتب سترابكو، رسالة مؤثرة، قال فيها إن وجوده في قطر غيّر الكثير من الأفكار التي كانت سائدة، والتي كان يتم الترويج لها بأن العرب جمعيهم إرهابيون وأن المسلم شخص مفجر.

وقال الإعلامي البرازيلي: “لا يا أصدقاء.. لقد غيرتني كأس العالم كإنسان، جميع التحيزات انتهت عندما واجهت الحقيقة.. سأرحل بعد أن عشت أعظم تجربة في حياتي على الإطلاق مهنيا وشخصيا”.

وأضاف: “يجب على الجميع العيش في كأس العالم والتواصل ومعرفة الثقافات والشعوب والعادات والتقاليد.. نحن جميعا بشر بالرغم من بعض الاختلافات لكننا متشابهون جميعا”.

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وتابع: “الشعب العربي مذهل .. شعب سعيد جدا. أناس لديهم قلوب عظيمة وكبيرة. لقد عاملوني بطريقة رائعة للغاية.. قلتم أنه سيتم اعتقالي إذا ذهبت لقطر لكن الحقيقة أن قطر ليست قطر التي باعها لنا الإعلام الرخيص السائد في العالم”.

وأكمل: “قطر هي الاحترام وهنا فقط احترام بين الناس .. شعب ذا خلق ومجتمع آمن وسعيد.. شعب قطر وشيوخ قطر الذين رآيناهم كانوا في بهجة وسعادة دائما”.

وختم: “أنا فخور جدا بأنني برازيلي .. نحن شعب محبوب من جميع شعوب العالم.. نحن البرازيليون لدينا معزتنا عند الجميع .. إنها البرازيل العظيمة .. شكرا قطر..شكرا جزيلا على كل شيء”.

الاعلامي البرازيلي لوكاس سترابكو قبل رحيله عن قطر يسجد في المطار تحية لدولة قطر 🇶🇦 ، و يقوم بكتابة رساله من القلب للعرب و قطر . 🇧🇷🤍 pic.twitter.com/jk8udICYna — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) December 20, 2022

تفاعل واسع

أثارت رسالة الإعلامي البرازيلي تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وحازت على الكثير من التعليقات.

فقال مغرد: “مسك بثقاقتك، مبادئك، قيمك، عاداتك ودينك، فكل شيء سيذهب وتبقى هذه لك، ان التخلف الحقيقي هو محاولة كسب قيم ليست قيمك ومباديء ليست مبادئك.. كأس العالم كانت فرصه جميلة لمشاهده مختلف الثقافات والشعوب نتمنى أن نشاهدها مجددا في دولنا العربية، لأنها ترسل رسائل لم يرسلها الإعلام العربي”.

تمسك بثقاقتك، مبادئك، قيمك، عاداتك ودينك، فكل شيء سيذهب وتبقى هذه لك، ان التخلف الحقيقي هو محاولة كسب قيم ليست قيمك ومباديء ليست مبادئك.

كأس العالم كانت فرصه جميلة لمشاهده مختلف الثقافات والشعوب نتمنى أن نشاهدها مجددا في دولنا العربية، لأنها ترسل رسائل لم يرسلها الإعلام العربي. — يلنزم 🇦🇷 (@s7_7d) December 20, 2022

وكتبت ناشطة: “اصيل لوكااااس سترابكو وقليل الأصل لو تعاشره مليون سنه ما راح يثمر فيه”.

اصيل لوكااااس سترابكو وقليل الأصل لو تعاشره مليون سنه ما راح يثمر فيه 👌 — عواااش (@QTR202000_) December 20, 2022

وغردت تهاني: “قطر اجتهدت وتميزت”.

قطر اجتهدت وتميزت 🇶🇦 — تهاني عامر (@tota__2011) December 20, 2022

فيما انتقد ناشطون إقدام الإعلامي البرازيلي على السجود، مؤكدين أن السجود لله سبحانه وتعالى فقط.

السجود لله سبحانه فقط — منى (@Dk0nHc) December 21, 2022

السجود لله فقط

استغفر الله العظيم واتوب اليه — الزعيم العالمي 65 (@ahmrgma33) December 20, 2022

إلا أن آخرين ردوا بأن الإعلامي البرازيلي لا يعرف معنى ذلك باعتباره غير مسلم.

هو ما يعرف معناها ولو عرف صدقني احترم السجود ومعناه الحقيقي — Mohammed Assiri (@mhassiri) December 20, 2022

نهاية مونديال “عظيم”

وأُسدل الستار يوم الأحد، على فعاليات نهائيات كأس العالم في قطر، التي أذهلت العالم بتنظيم فاق التوقعات من حيث جودة الملاعب والخدمات اللوجستية والضيافة العربية المتميزة.

قطر تحافظ على الثقافة الإسلامية

وشهدت استضافة قطر لهذه النسخة المونديالية استثنائية، العديد من اللقطات المميزة، أكثر جذبا للاهتمام نجاح قطر في المحافظة على الثقافة الإسلامية والقطرية خلال فعاليات المونديال، وواجهت في سبيل ذلك استهدافا كبيرا من أطراف غربية سعت للاصطياد في الماء العكر عبر محاولة تشويه الدوحة.

عوائد كبيرة

اقتصاديا، بلغت العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم قطر نحو 17 مليار دولار، وهي عوائد مختلفة آنية ومستقبلية، كان قد توقّع المنظّمون أن تتحقق من خلال تنظيم أحداث البطولة الرياضية الأكبر والأشهر على الإطلاق على مستوى العالم.

وأكدت تقديرات إحصائيات اللجنة المنظمة، أن 1.2 مليون زائر جاؤوا إلى قطر خلال بطولة كأس العالم، وأن مبيعات التذاكر قاربت حاجز الثلاثة ملايين تذكرة.