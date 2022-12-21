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رياضة

“أنا أو ميسي” .. مبابي يُهدد إدارة باريس بعد السخرية منه في احتفالات الأرجنتين

مبابي غاضب من تصرف الحارس الأرجنتيني مارتينيز في احتفالات الأرجنتين

كتب فارس أبو شيحة
مبابي يهدد إدارة باريس سان جيرمان watanserb.com
مبابي يهدد إدارة باريس سان جيرمان بالرحيل
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وطن- هدد النجم الفرنسي كيليان مبابي 24 عاماً، إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، بالرحيل عن النادي، بعد الأزمة التي تسبب فيها زميله ليونيل ميسي في احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 قطر.

وقالت شبكة (ديفنسا سنترال) الإسبانية، بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تخشى من حدوث أزمة محتملة بين النجم الفرنسي كيليان مبابي مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خلفية السخرية منه في احتفالات الأرجنتين بلقب المونديال بنسخته ال22 أمام أعين البرغوث الذي تجاهل ذلك.

سخرية الحارس الأرجنتيني مارتينيز من مبابي

وسخر حارس المنتخب الأرجنتيني مارتينيز، قد طلب من زملائه في غرفة الملابس، خلال احتفالهم بلقب كأس العالم 2022، بالوقوف دقيقة واحدة حداد على مبابي في إشارة سخرية من حزن الأخير على خسارة لقب كأس العالم 2022.

كما وتبع ذلك، استمرار الحارس الأرجنيتني مارتينيز في السخرية من النجم الفرنسي كيليان مبابي، من خلال حمل دمية صغيرة خلال احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 أمام جماهير بلاده في العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”، وضع عليها صورة اللاعب.

لكن الغريب من تصرف الحارس مارتينيز الفائز بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة العالمية، هو قيامه بمواساة النجم الفرنسي كيليان مبابي، أثناء قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث مع اللاعب. عقب نهاية المباراة بين الأرجنتين وفرنسا.

تهديد مبابي إدارة باريس سان جيرمان

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كما وأردفت الشبكة الفرنسية، ” مبابي غاضب بشدة من تصرفات الحارس مارتينيز. كما أن تلك التصرفات حدثت أمام أنظار زميله ليونيل ميسي”.

وأضافت، ” مصادر مقربة من اللاعب مبابي، تتحدث بأن اللاعب يرفض البقاء مع ميسي في الفترة المقبلة داخل صفوف النادي الباريسي”.

وختمت، ” مبابي سيتبع خطة البرازيلي رونالدو الظاهرة، الذي مر بنفس الأمر مع نادي إنتر ميلان الإيطالي. حيث سيقوم بوضع إدارة باريس سان جيرمان بين خيارين إما هو أو ميسي في النادي”.

تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وكانت تقارير صحفية، تحدثت خلال الساعات الماضية، عن توصل إدارة باريس سان جيرمان، إلى اتفاق مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده الذي أوشك على الانتهاء في صيف عام 2023، لموسم آخر إضافي.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرنسي كيليان مبابي قد وافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025. بعد الأحاديث المؤكدة عن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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