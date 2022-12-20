الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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الهدهد

وزير سعودي يشكو الخطوط الجوية لبلاده بعد رحلة “غريبة عجيبة” والشركة ترد

شكاوى عديدة بخصوص الخطوط الجوية السعودية

كتب خالد السعدي
الوزير السعودي عبداللطيف آل الشيخ watanserb.com
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ
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وطن – شكا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ، من الخطوط الجوية في بلاده بعد رحلة وصفها بـ”عجيبة غريبة” إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال عبر حسابه على موقع “تويتر“: “حجزت على الخطوط السعودية للسفر إلى جاكرتا ومسار الرحلة عجيب غريب الرياض جدة جاكرتا ، ثم تتاخر الرحلة ساعتين عن موعد الاقلاع في جدة ، وعند صعود الطائرة تفاجأنا أننا سنذهب إلى ماليزيا كولالمبور ولم يكن ذلك في جدول الرحلة عند الحجز ثم جاكرتا ، من المسؤول عن إزعاج الركاب المسافرين”.

وردّت شركة الخطوط السعودية، عبر حسابها “العناية بالضيوف“، قائلة: “ضيفنا العزيز د.عبداللطيف، يؤسفنا إنزعاجك وتعرضك لوضع غير مريح، نأمل منك تزويدنا بتفاصيل ملاحظاتك عبر نموذج الملاحظات ويرجى تزويدنا برقم الشكوى عبر الخاص لنتمكن من متابعة الشكوى. شكراً لتواصلك”.

إصدار الطيران المدني السعودي عن مقدمي الخدمات

تزامنت الواقعة مع إصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، مؤشرَ تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر نوفمبر 2022.

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وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر نوفمبر الماضي، وبلغت (879) شكوى.

ورصدَ المؤشرُ أنَّ الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 17 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر نوفمبر وصلت إلى 95%.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر نوفمبر الماضي، أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر نوفمبر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنوياً، وبواقع 5 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

“القطرية” أفضل شركة

يُشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية حازت على لقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل جوائز “سكاي تراكس” العالمية للطيران 2022، بينما حطت الخطوط الجوية السنغافورية المحدودة وطيران الإمارات في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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