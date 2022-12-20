الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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رياضة

مطالبات بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بعد لقطة مثيرة للجدل (صور)

الصحافة الفرنسية تروج لقطة هدف ميسي الثاني المثير للجدل في شباك فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
إعادة نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
مطالبات بإعادة مباراة نهائي كأس العالم 2022
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وطن- طالبت وسائل الإعلام الفرنسية، بإعادة نهائي كأس العالم 2022، بعد تداولها لقطة هدف ميسي غير الشرعي في الشوط الإضافي في المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا مع ختام البطولة العالمية.

وتداولت وسائل الإعلام الفرنسي، لقطةَ الهدف الثاني للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، داخل شباك الوصيف فرنسا. عند الدقيقة الـ108 من أحداث الشوط الثاني الإضافي، داخل شباك الديوك.

مطالبات بإعادة نهائي كأس العالم 2022 قطر

ويظهر في اللقطة التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة، قيام لاعبين من على دكة احتياط منتخب الأرجنتين (التانغو)، داخل أرضية ملعب المباراة، قبل دخول كرة ميسي داخل شباك مرمى فرنسا.

مطالبات بإعادة مباراة نهائي كأس العالم 2022
مطالبات بإعادة مباراة نهائي كأس العالم 2022

كما علّلت الصحافة الفرنسية، أنه بحسب الفقرة الـ9 من المادة الثالثة من قانون كرة القدم، والذي ينص على “أنه إذا أدرك الحكم. بعد تسجيل هدف وقبل إعادة بدء اللعب، أن شخصاً آخر كان في أرض الملعب في الوقت الذي سجل فيه الهدف، يجب على الحكم أن يلغي الهدف”.

اختراق قانون الفيفا لكرة القدم

ووفق نص اتحاد الفيفا لكرة القدم، فإنه “إذا كان الشخص الزائد في الملعب لاعباً بديلاً أو مستبدلاً أو مطروداً، أو حتى مسؤول من الفريق الذي سجل الهدف، فإنه يجب إعادة اللعبة بضربة حرة مباشرة من المكان الذي تواجد فيه الشخص الزائد”.

الصحافة الفرنسية تروج لقطة مثير للجدل في نهائي كأس العالم 2022
الصحافة الفرنسية تروج لقطة مثير للجدل في نهائي كأس العالم 2022

كما بدأت الصحافة الفرنسية وجماهير المنتخب الفرنسي، تطالب اتحاد الفيفا بإعادة المباراة النهائية من جديد، بسبب اختراق قوانين لعبة كرة القدم بشكل واضح، وفق زعمهم.

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الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 قطر

وحصد منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، تحت قيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقب مونديال كأس العالم 2022. بعد الفوز في المباراة النهائية على حامل اللقب فرنسا، بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بين كلا المنتخبين بالتعادل الإيجابي بثلاثية لمثلهما.

يذكر أنّ المنتخب الأرجنتيني يتوج بكأس العالم 2022. للمرة الـ3 في تاريخ مسيرته، والأولى منذ نسخة مونديال المكسيك عام 1986، أي بعد 36 عاماً من الآن.

المصدروطن + وسائل الإعلام الفرنسية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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