لحظة احتراق سيارة فارهة في الرياض وشيء غريب حدث (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة اندلاع النيران في سيارة فارهة في العاصمة الرياض، يُقدر سعرها بمليون ريال.

وشوهدت السيارة، وهي تقف على جانب طريق مزدحم، والتهمتا النيران، ولوحظ أن أحدا لم يتوقف لإطفاء النيران، في مشهد أثار استغرابا.

احتراق سيارة فارهة في الرياض حيث يقدر سعرها مليون ريال😰pic.twitter.com/4Md0Ic2WLg — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 19, 2022

في السياق، قالت فرق الدفاع المدني بالسعودية، إنها تمكنت من السيطرة على حريق سيارة فارهة في شوارع الرياض.

وذكر الدفاع المدني في المملكة، أن حريقًا شب في مركبة بحي النهضة، أدى إلى تفحم جزء كبير منها، مؤكدا أنه تم إخماد الحريق، مع عدم وجود إصابات.

إخماد حريق كبير

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت قبل أسبوعين، إخماد حريق كبير نتج عن اشتعال ناقلة وقود، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

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وقال الدفاع المدني في جدة، إنه أخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها، وسيطر على تسرب الوقود، ما نتج عنه تضرر 6 مركبات، مؤكدا عدم وقوع إصابات، فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اشتعال الناقلة بعد انقلابها.

من هذا التصوير يوضح مشكلة التجمع و التصوير و تعطيل حركة السير الذي آدى إلى تكدس المركبات وتأخر الفرار من لهب السيارات أتمنى من الجهات المسؤولة

تعليم و الإذاعةوالتلفزيون وغيرها من القنوات والوسائل في توعية المجتمع إبتداء من الإبتدائية حتى الجامعات ومن ثم المجتمع. pic.twitter.com/4WQZ7IUNmj — 🇸🇦🇸🇦TARIQ FUAD HAKEEM🇸🇦🇸🇦 (@TFHAKEEM) November 30, 2022

ارتفاع عدد الحرائق في المملكة

وكانت التقارير والبيانات الواردة من مديرية الدفاع المدني السعودي، قد أفادت بارتفاع عدد حوادث الحريق التي باشرتها فرق الإطفاء خلال الخمس سنوات الماضية في جميع مناطق المملكة عن أكثر من 42 ألف حادث، بلغت نسبة الحرائق المنزلية ما يزيد على 68 % منها.

وقال تقرير عمليات الدفاع المدني إن “الماس الكهربائي” جاء في مقدمة أسباب الحرائق سواءً أكانت حرائق المنازل أم غيرها من المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية، حيث تسببت في الكثير من الوفيات والإصابات ناهيك عن الخسائر المادية الفادحة التي منيت بها قطاعات كثيرة جراء تلك الحرائق.

والماس الكهربائي ينطوي على سوء التمديدات والتركيبات الكهربائية وعدم سلامتها وتقادمها وتحميلها أكثر من طاقتها وتحملها، إلى جانب تحميل المقابس بالكثير من الأجهزة الكهربائية في آن واحد بما يتجاوز سعاتها وقدراتها المقننة.

كما ينطوي كذلك على جهل الكثير من مستخدمي الكهرباء بالطرق السليمة والأساليب القويمة لكيفية تشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية مما ينجم عنه صعق كهربائي للمستخدم أو عطب لتلك الأجهزة المستخدمة وتلفها أو نشوب حرائق جراء ذلك.