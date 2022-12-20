الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
الرئيسيةحياتناكأس العالم.. شاهد أكثر اللحظات غرابة وصدمة والتي لم يعرضها الإعلام!
حياتنا

كأس العالم.. شاهد أكثر اللحظات غرابة وصدمة والتي لم يعرضها الإعلام!

المظهر الغامض لنصرت غوكشيه على أرض الملعب في النهائيات وامرأة كرواتية تغري الجمهور ومجموعة لا حصر لها من سلوك المشجعين الغريب

كتب رفيف عبدالله
كأس العالم.. شاهد أكثر اللحظات غرابة وصدمة والتي لم يعرضها الإعلام! watanserb.com
كأس العالم
- Advertisement -

وطن– سلط كيليان مبابي وليونيل ميسي الضوء على كأس العالم 2022 في قطر ، ناهيك عن فوز الأرجنتين المثير على فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022.

تشمل الأحداث البارزة في البطولة مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان.  بما في ذلك وفاة العمال المهاجرين ، ناهيك عن القمع ضد حرية التعبير والجماعات المهمشة سياسيًا ، مثل المثليين والنساء بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل”البريطانية.

ولكن بصرف النظر عن هذه التفاعلات المهمة ثقافيًا في قطر ، كانت هناك أحداث أخرى أقل تاريخية:

المظهر الغامض لـ نصرت غوكشيه على أرض الملعب في النهائيات.  امرأة كرواتية تغري الجمهور بأزياء مثيرة ، ومجموعة لا حصر لها من سلوك المشجعين الغريب.

فيما يلي استعراض للحظات البطولة التي لا يمكن تفسيرها ، من رداء ميسي الغامض بعد المباراة ، إلى مخبأ الوجبات الخفيفة السري لكريستيانو رونالدو:

لماذا كان نصرت غوكشيه في الميدان؟

يشتهر نصرت غوكشيه ، جزار وطاهي وفنان طعام وصاحب مطعم ، برش الملح على شرائح اللحم باهظة الثمن.

- Advertisement -

لقد استغل شهرته في عدد من المظاهر رفيعة المستوى، لكنه ربما وصل إلى قمة شهرته يوم الأحد ، عندما شارك الكردي التركي البالغ من العمر 39 عامًا لحظة محرجة مع ميسي بعد ركلات الترجيح.

وأظهرت لقطات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي نصرت وهو يحاول الاقتراب من ميسي ، ووضع يده على كتف أسطورة كرة القدم وأجبره على مصافحته على مضض.

حاول ميسي ، الذي بدا مرتبكًا ، الاستمرار في المشي ، لكن نصرت لم ينته ، مما دفعه لمصافحة أخرى ، وإن كان ذلك لفترة وجيزة.

إيلون ماسك بجوار جاريد كوشنر

لم يخف الملياردير إيلون ماسك وجوده في نهائي يوم الأحد . حيث نشر مقطع فيديو مصورًا بنفسه لاحتفال الأرجنتينيين على منصته الخاصة بالتواصل الاجتماعي.

ونتيجة لذلك ، قام مستخدمو تويتر بمضايقة ماسك لكشفه عن مكان وجوده بعد أيام فقط من تعليقه حسابات الصحفيين بزعم انشغاله.

جاريد كوشنر وإيلون ماسك يتفرجان خلال المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل يوم الأحد.

حظر مالك موقع تويتر يوم الخميس المراسلين من واشنطن بوست وسي إن إن ونيويورك تايمز ومنافذ أخرى. بعد أن أبلغوا عن قراره بحظر حساب يوثق مكان وجود طائرته الخاصة. تمت استعادة الحسابات منذ ذلك الحين.

تم تصوير ماسك في صندوق فاخر إلى جانب مستشار البيت الأبيض السابق وصهر دونالد ترامب ، جاريد كوشنر.

علاوة على ذلك ، يبدو أنهم يجلسون في صندوق خاص بأفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية ، وفقًا لعدة تقارير.

شوهد الوريث البالغ من العمر 41 عامًا لثروة المطور العقاري تشارلز كوشنر في قطر طوال البطولة. لكن عندما ظهر إلى جانب ماسك ، أحد أغنى أثرياء العالم ، كتبت نظريات المؤامرة نفسها عمليًا.

وضع عضو الكونغرس إريك سوالويل (ديمقراطي من كاليفورنيا). صورة ماسك وكوشنر معًا على صفحته على تويتر ، وكتب: “يقولون إن الصورة تساوي ألف كلمة”.

رداً على ذلك ، غرد محامي ترامب السابق مايكل كوهين: “أكثر من 2 مليار!”

تعليق إريك سوالويل

كانت تغريدة كوهين – مثل كثيرين آخرين يوم الأحد – تشير إلى ملياري دولار ورد أن كوشنر تلقاها من صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية.

اعتبر الكثيرون هذا الاستثمار مكافأة لكوشنر لدعم الأمير السعودي محمد بن سلمان بعد اتهامه بالأمر بقتل جمال خاشقجي.

لدى ماسك أيضًا صلات بالسعوديين ، الذين يصنفون كأفضل مستثمر على تويتر.

وجاء في تغريدة من داش دوبروفسكي: “كان إيلون ماسك في كأس العالم مع جاريد كوشنر – صهر دونالد ترامب الذي تلقى استثمارًا بقيمة ملياري دولار من صندوق سعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان ”. ثاني أكبر مساهم في تويتر هو أمير سعودي. الكثير من الصدف هنا.

رداء ميسي

الفوز بكأس العالم في قطر سيجعلك ترتدي عباءة عربية تقليدية “بشت” ، كما اكتشف ميسي.

ارتدى ميسي العباءة السوداء الشفافة “البشت”، قبل استلامه كأس العالم من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يوم الأحد . مما أثار العديد من الأسئلة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الغربيين ، الذين رأى معظمهم تشابهًا مع هاري بوتر.

يسلم رئيس FIFA جياني إنفانتينو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بطولة كأس العالم للأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل الكأس عقب المباراة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على استاد لوسيل يوم الأحد.

وكتب الرسام غرايم بانديرا على تويتر قائلاً: “من الجيد رؤية ميسي يرتدي رداء هاري بوتر”. “إنه ساحر بعد كل شيء.”

“لماذا ارتدى رداء هاري بوتر؟” سأل مشجع آخر.

أثارت عباءة ميسي سخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الغربيين

تم احتضان ميسي بشكل طبيعي في قطر ، حيث سجل سبعة أهداف في سبع مباريات. ويصادف أنه يلعب لفريق باريس سان جيرمان ، وهو ناد مملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية.

ملكة جمال كرواتيا

قدمت عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا نول فقرات طوال البطولة.

جاء هذا ، بالطبع ، في تناقض صارخ مع العادات المحلية في قطر. حيث تغطي النساء رؤوسهن تقليديًا بالشيلة وأجسادهن بالعباءة.

اصطدمت نول بالعادات المحلية

في الواقع ، تحظر القوانين المحلية ارتداء العديد من الملابس التي ارتدتها إيفانا نول.

اصطدمت نول بالعادات المحلية ، على أقل تقدير ، وسرعان ما ظهرت شائعات بأنها تخضع لتحقيق الشرطة.

قدمت إيفانا عروضاً بملابسها الجريئة

لحسن الحظ ، يبدو أنها نجت من السجن. على عكس المنتخب الكرواتي ، الذي قام بجولة شجاعة خلال الدور قبل النهائي.

الشاشة اللعينة

بينما توقعت نول أن تلفت الانتباه في المباريات في قطر ، تفاجأ الآخرون برؤية صورهم على لوحة نتائج الاستاد.

كان أفضل مثال على ذلك خلال خسارة أستراليا في المباراة الافتتاحية أمام فرنسا ، عندما وقع أحد مشجعي فريق أستراليا بنفسه على شاشة العرض.

وبدلاً من القيام بوقفة ممتعة أو الصراخ احتفالًا. بدا الرجل الذي يرتدي القميص يقول: “يا يسوع ، نحن على الشاشة اللعينة.”

مخزن الوجبات الخفيفة السري لرونالدو

ترك كريستيانو رونالدو المشجعين في حيرة من أمرهم خلال فوز البرتغال على غانا في دور المجموعات بعد التنقيب في سرواله القصير. وإخراجه وجبة خفيفة مجهولة الهوية. وتناولها على الفور سراا.

تُظهر اللقطات مهاجم مانشستر يونايتد السابق الآن وهو يتجول في شورت “نايك” الخاص به لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا قبل أن يلتهم شيئًا مدفونًا بداخله.

“هل يمكن لأحد أن يخبرني ما يأكله رونالدو؟” سأل أحد مستخدمي تويتر.

تُظهر اللقطات مهاجم مانشستر يونايتد السابق الآن وهو يتجول في شورت Nike الخاص به لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا قبل أن يلتهم شيئًا مدفونًا بداخله.
كأس العالم
ترك كريستيانو رونالدو المشجعين في حيرة من أمرهم بمخبأه السري

جمهور ويلز يواجه صعوبة أثناء النشيد الوطني

لقد مرت 64 عامًا منذ ظهور ويلز الأخير في كأس العالم ، لذلك عندما أتيحت للجماهير فرصة غناء نشيدهم الوطني في قطر ، لم يتراجعوا.

بذلت امرأة ، عرفت لاحقًا باسم دوينون مورغان ، أفضل جهد ، حيث قدمت عرضًا بالدمع لفرقة Old Land of My Fyers ،’Hen Wlad Fy Nhadau’). حيث بدأ وجهها الأحمر يتطابق مع القميص الذي كانت ترتديه.

سرعان ما علمت أن أدائها شوهد في جميع أنحاء العالم بفضل الكاميرات في الملعب.

المشجعون السنغاليون يرحبون بالداعمون المغربيون

واحدة من أكثر اللحظات الحماسية في البطولة عندما شوهد مشجع مغربي محاطًا بمشجعين سنغاليين كانوا يؤدون رقصة مصممة سابقا.

لم يكتف بخطواته ، بل بدا أنه احتضن من قبل أصدقائه الجدد خلال فوز السنغال 2-1 على الإكوادور في مرحلة المجموعات.

كأس العالم
جاءت إحدى اللحظات الأكثر دفئًا في البطولة عندما شوهد مشجع مغربي محاطًا بالمشجعين السنغاليين ، الذين كانوا يؤدون رقصة منظمة

إغلاق فم مشجع الإكوادور

في مباراة بين الإكوادور والمضيفة ، قطر ، شوهد أحد المشجعين الإكوادوريين وهو يعطي إشارة “المال” بيده. بينما شاهده مجموعة من المشجعين القطريين الغاضبين.

ظاهريًا ، كان يذكّر المتفرجين بمزاعم بأن الوفد القطري ضمّن بطولة 2022 برشوة مسؤولي الفيفا.

في نهاية المطاف ، بدأ أحد المشجعين القطريين في إسكات المشجع الإكوادوري وبدا الأمر وكأن الأمور ستنفجر، حتى سادت الأجواء الهادئة.

في مباراة بين الإكوادور والمضيف ، قطر ، شوهد مشجع إكوادوري يعطي إشارة “المال” بيده
كأس العالم
بدأ أحد المشجعين القطريين في إسكات المشجع الإكوادوري

اختلق المشجعون القطريون والإكوادوريون ، ونشروا مقطع فيديو لأنفسهم معًا وهم يدردشون على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا ليس نيمار

لا ، لم يكن نجم كرة القدم البرازيلي يزور الجماهير خلال مباراة مبكرة في البطولة ، لكن الكثيرين اعتقدوا أنه نيمار.

بعد تعرضه لإصابة في الكاحل ، لم يكن نيمار في الملعب لفوز البرازيل في المجموعة السابعة على سويسرا.  لذلك بدا من الممكن أنه كان يصافح الجماهير في أحد أطراف الملعب.

كأس العالم
نيمار مزيف (يمين) يلتقط صورًا مع المعجبين

بدلاً من ذلك ، اتضح أنه أحد منتحلي شخصية نيمار. وقد خدع أكثر من عدد قليل من المشجعين طوال فترة البطولة.

مشجع سعودي متقلب الولاء

أقامت السعودية بطولة لا تنسى ، والتي تضمنت عودة فوز الأرجنتين على البطلة.

حدثت لحظة لا تُنسى قليلاً في مباراة في دور المجموعات ضد بولندا. عندما ظهرت لقطات على تويتر تظهر مشجعًا سعوديًا يزيل قميصه المقلد بعد هدف من روبرت ليفاندوفسكي.

الغريب أن هذا المعجب كان يرتدي قميص ليفاندوفسكي تحت نسخته المقلدة السعودية. وبدا أنه غير ولاءه لأن فريقه كان يتخلف عن الركب.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

اتهامات خطيرة لـ”فيفا” بعد جدل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك فرنسا.. ما القصة؟

رياضة

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي 2022 ؟!

حياتنا

وعدت بالتعري حال الفوز.. هذا ما فعلته صديقة ميسي السابقة في قطر (فيديو)

الهدهد

إيمليانو مارتينيز يخرج عن صمته بشأن اللقطة الأكثر جدلا في مونديال قطر

حياتنا

شقيقة رونالدو تنفجر غضبا.. هذا ما فعلته بعد رفع ميسي كأس العالم

حياتنا

بكلمة واحدة.. كيليان مبابي يعلق على خسارة كأس العالم ويتعهد بهذا الأمر

حياتنا

نهائي المونديال أسوأ يوم بحياة الشيف نصرت بسبب ما فعله ميسي معه

الهدهد

المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم.. بيرس مورغان يثير جدلا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

الهدهد

جنون إسرائيلي من البشت الخليجي.. “عار عليكم أن تحولوا ميسي إلى علاء الدين”

رياضة

مبابي يتربع على الصدارة .. قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022

رياضة

ماذا قال البرغوث ميسي بعد تحقيق حُلمه بالتتويج بكأس العالم 2022؟!

الهدهد

قيام أمير قطر بإلباس “ميسي” البشت العربي يثير عنصرية وغضب الصحافة الألمانية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو نادر للأسير الشهيد ناصر أبو حميد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال (شاهد)

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في كأس الرابطة الإنجليزية

لحظة احتراق سيارة فارهة في الرياض وشيء غريب حدث (فيديو)

إيلون ماسك برفقة عشيقة أندري كوستين الملقب بـ”حصالة بوتين” في قطر..ما القصة؟!

مطالبات بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بعد لقطة مثيرة للجدل (صور)

ما حدث بين إنفانتينو والشيخ تميم وماكرون في الممر يثير عاصفة جدل (فيديو)

رويترز: على خطى قطر.. انسحاب إماراتي مرتقب من أوبك سيمثل صدمة لـ”ابن سلمان”

اتهامات خطيرة لـ”فيفا” بعد جدل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك فرنسا.. ما القصة؟

” لن أستسلم أبداً.. سأعود”.. البيج “رامي” يخرج بفيديو مؤثر بعد خسارة مستر أولمبيا 2022

ميسي ينجو من كارثة محققة كادت أن تودي بحياته هو ورفاقه بعد وصولهم للديار(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC