كأس العالم.. شاهد أكثر اللحظات غرابة وصدمة والتي لم يعرضها الإعلام!

وطن– سلط كيليان مبابي وليونيل ميسي الضوء على كأس العالم 2022 في قطر ، ناهيك عن فوز الأرجنتين المثير على فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022.

تشمل الأحداث البارزة في البطولة مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان. بما في ذلك وفاة العمال المهاجرين ، ناهيك عن القمع ضد حرية التعبير والجماعات المهمشة سياسيًا ، مثل المثليين والنساء بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل”البريطانية.

ولكن بصرف النظر عن هذه التفاعلات المهمة ثقافيًا في قطر ، كانت هناك أحداث أخرى أقل تاريخية:

المظهر الغامض لـ نصرت غوكشيه على أرض الملعب في النهائيات. امرأة كرواتية تغري الجمهور بأزياء مثيرة ، ومجموعة لا حصر لها من سلوك المشجعين الغريب.

فيما يلي استعراض للحظات البطولة التي لا يمكن تفسيرها ، من رداء ميسي الغامض بعد المباراة ، إلى مخبأ الوجبات الخفيفة السري لكريستيانو رونالدو:

لماذا كان نصرت غوكشيه في الميدان؟

يشتهر نصرت غوكشيه ، جزار وطاهي وفنان طعام وصاحب مطعم ، برش الملح على شرائح اللحم باهظة الثمن.

لقد استغل شهرته في عدد من المظاهر رفيعة المستوى، لكنه ربما وصل إلى قمة شهرته يوم الأحد ، عندما شارك الكردي التركي البالغ من العمر 39 عامًا لحظة محرجة مع ميسي بعد ركلات الترجيح.

وأظهرت لقطات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي نصرت وهو يحاول الاقتراب من ميسي ، ووضع يده على كتف أسطورة كرة القدم وأجبره على مصافحته على مضض.

Messi ignoring Salt Bae is golden 🤣🤣 pic.twitter.com/SfCiz1wzXA — Omar Al Raisi (@Dantani) December 19, 2022

حاول ميسي ، الذي بدا مرتبكًا ، الاستمرار في المشي ، لكن نصرت لم ينته ، مما دفعه لمصافحة أخرى ، وإن كان ذلك لفترة وجيزة.

إيلون ماسك بجوار جاريد كوشنر

لم يخف الملياردير إيلون ماسك وجوده في نهائي يوم الأحد . حيث نشر مقطع فيديو مصورًا بنفسه لاحتفال الأرجنتينيين على منصته الخاصة بالتواصل الاجتماعي.

ونتيجة لذلك ، قام مستخدمو تويتر بمضايقة ماسك لكشفه عن مكان وجوده بعد أيام فقط من تعليقه حسابات الصحفيين بزعم انشغاله.

حظر مالك موقع تويتر يوم الخميس المراسلين من واشنطن بوست وسي إن إن ونيويورك تايمز ومنافذ أخرى. بعد أن أبلغوا عن قراره بحظر حساب يوثق مكان وجود طائرته الخاصة. تمت استعادة الحسابات منذ ذلك الحين.

تم تصوير ماسك في صندوق فاخر إلى جانب مستشار البيت الأبيض السابق وصهر دونالد ترامب ، جاريد كوشنر.

علاوة على ذلك ، يبدو أنهم يجلسون في صندوق خاص بأفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية ، وفقًا لعدة تقارير.

شوهد الوريث البالغ من العمر 41 عامًا لثروة المطور العقاري تشارلز كوشنر في قطر طوال البطولة. لكن عندما ظهر إلى جانب ماسك ، أحد أغنى أثرياء العالم ، كتبت نظريات المؤامرة نفسها عمليًا.

وضع عضو الكونغرس إريك سوالويل (ديمقراطي من كاليفورنيا). صورة ماسك وكوشنر معًا على صفحته على تويتر ، وكتب: “يقولون إن الصورة تساوي ألف كلمة”.

رداً على ذلك ، غرد محامي ترامب السابق مايكل كوهين: “أكثر من 2 مليار!”

كانت تغريدة كوهين – مثل كثيرين آخرين يوم الأحد – تشير إلى ملياري دولار ورد أن كوشنر تلقاها من صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية.

اعتبر الكثيرون هذا الاستثمار مكافأة لكوشنر لدعم الأمير السعودي محمد بن سلمان بعد اتهامه بالأمر بقتل جمال خاشقجي.

لدى ماسك أيضًا صلات بالسعوديين ، الذين يصنفون كأفضل مستثمر على تويتر.

وجاء في تغريدة من داش دوبروفسكي: “كان إيلون ماسك في كأس العالم مع جاريد كوشنر – صهر دونالد ترامب الذي تلقى استثمارًا بقيمة ملياري دولار من صندوق سعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان ”. ثاني أكبر مساهم في تويتر هو أمير سعودي. الكثير من الصدف هنا.

رداء ميسي

الفوز بكأس العالم في قطر سيجعلك ترتدي عباءة عربية تقليدية “بشت” ، كما اكتشف ميسي.

ارتدى ميسي العباءة السوداء الشفافة “البشت”، قبل استلامه كأس العالم من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يوم الأحد . مما أثار العديد من الأسئلة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الغربيين ، الذين رأى معظمهم تشابهًا مع هاري بوتر.

وكتب الرسام غرايم بانديرا على تويتر قائلاً: “من الجيد رؤية ميسي يرتدي رداء هاري بوتر”. “إنه ساحر بعد كل شيء.”

“لماذا ارتدى رداء هاري بوتر؟” سأل مشجع آخر.

تم احتضان ميسي بشكل طبيعي في قطر ، حيث سجل سبعة أهداف في سبع مباريات. ويصادف أنه يلعب لفريق باريس سان جيرمان ، وهو ناد مملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية.

ملكة جمال كرواتيا

قدمت عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا نول فقرات طوال البطولة.

جاء هذا ، بالطبع ، في تناقض صارخ مع العادات المحلية في قطر. حيث تغطي النساء رؤوسهن تقليديًا بالشيلة وأجسادهن بالعباءة.

في الواقع ، تحظر القوانين المحلية ارتداء العديد من الملابس التي ارتدتها إيفانا نول.

اصطدمت نول بالعادات المحلية ، على أقل تقدير ، وسرعان ما ظهرت شائعات بأنها تخضع لتحقيق الشرطة.

لحسن الحظ ، يبدو أنها نجت من السجن. على عكس المنتخب الكرواتي ، الذي قام بجولة شجاعة خلال الدور قبل النهائي.

الشاشة اللعينة

بينما توقعت نول أن تلفت الانتباه في المباريات في قطر ، تفاجأ الآخرون برؤية صورهم على لوحة نتائج الاستاد.

كان أفضل مثال على ذلك خلال خسارة أستراليا في المباراة الافتتاحية أمام فرنسا ، عندما وقع أحد مشجعي فريق أستراليا بنفسه على شاشة العرض.

وبدلاً من القيام بوقفة ممتعة أو الصراخ احتفالًا. بدا الرجل الذي يرتدي القميص يقول: “يا يسوع ، نحن على الشاشة اللعينة.”

مخزن الوجبات الخفيفة السري لرونالدو

ترك كريستيانو رونالدو المشجعين في حيرة من أمرهم خلال فوز البرتغال على غانا في دور المجموعات بعد التنقيب في سرواله القصير. وإخراجه وجبة خفيفة مجهولة الهوية. وتناولها على الفور سراا.

تُظهر اللقطات مهاجم مانشستر يونايتد السابق الآن وهو يتجول في شورت “نايك” الخاص به لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا قبل أن يلتهم شيئًا مدفونًا بداخله.

“هل يمكن لأحد أن يخبرني ما يأكله رونالدو؟” سأل أحد مستخدمي تويتر.

جمهور ويلز يواجه صعوبة أثناء النشيد الوطني

لقد مرت 64 عامًا منذ ظهور ويلز الأخير في كأس العالم ، لذلك عندما أتيحت للجماهير فرصة غناء نشيدهم الوطني في قطر ، لم يتراجعوا.

بذلت امرأة ، عرفت لاحقًا باسم دوينون مورغان ، أفضل جهد ، حيث قدمت عرضًا بالدمع لفرقة Old Land of My Fyers ،’Hen Wlad Fy Nhadau’). حيث بدأ وجهها الأحمر يتطابق مع القميص الذي كانت ترتديه.

Can’t stop thinking about this woman during the Welsh National Anthem at the World Cup. Go on luv ! pic.twitter.com/VpYn1N4n5C — Cam All Ye Faithful 🎄 (@camruined) November 21, 2022

سرعان ما علمت أن أدائها شوهد في جميع أنحاء العالم بفضل الكاميرات في الملعب.

المشجعون السنغاليون يرحبون بالداعمون المغربيون

واحدة من أكثر اللحظات الحماسية في البطولة عندما شوهد مشجع مغربي محاطًا بمشجعين سنغاليين كانوا يؤدون رقصة مصممة سابقا.

Morocco fan really getting into the spirit with the Senegal fans😂.. love to see exchanging of cultures at the World Cup ⚽️🏟️ pic.twitter.com/omJuAVANui — Chris J (@cjhon26) November 29, 2022

لم يكتف بخطواته ، بل بدا أنه احتضن من قبل أصدقائه الجدد خلال فوز السنغال 2-1 على الإكوادور في مرحلة المجموعات.

إغلاق فم مشجع الإكوادور

في مباراة بين الإكوادور والمضيفة ، قطر ، شوهد أحد المشجعين الإكوادوريين وهو يعطي إشارة “المال” بيده. بينما شاهده مجموعة من المشجعين القطريين الغاضبين.

Ecuador fan during the match against Qatar today 😂🇪🇨 pic.twitter.com/C6fWLrADHL — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 20, 2022

ظاهريًا ، كان يذكّر المتفرجين بمزاعم بأن الوفد القطري ضمّن بطولة 2022 برشوة مسؤولي الفيفا.

في نهاية المطاف ، بدأ أحد المشجعين القطريين في إسكات المشجع الإكوادوري وبدا الأمر وكأن الأمور ستنفجر، حتى سادت الأجواء الهادئة.

اختلق المشجعون القطريون والإكوادوريون ، ونشروا مقطع فيديو لأنفسهم معًا وهم يدردشون على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا ليس نيمار

لا ، لم يكن نجم كرة القدم البرازيلي يزور الجماهير خلال مباراة مبكرة في البطولة ، لكن الكثيرين اعتقدوا أنه نيمار.

بعد تعرضه لإصابة في الكاحل ، لم يكن نيمار في الملعب لفوز البرازيل في المجموعة السابعة على سويسرا. لذلك بدا من الممكن أنه كان يصافح الجماهير في أحد أطراف الملعب.

بدلاً من ذلك ، اتضح أنه أحد منتحلي شخصية نيمار. وقد خدع أكثر من عدد قليل من المشجعين طوال فترة البطولة.

مشجع سعودي متقلب الولاء

أقامت السعودية بطولة لا تنسى ، والتي تضمنت عودة فوز الأرجنتين على البطلة.

A fan wearing a Saudi Arabia jersey reveals a Lewandowski jersey underneath 😂 (via @50grampus_tmj)pic.twitter.com/RxD7c01MM8 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 26, 2022

حدثت لحظة لا تُنسى قليلاً في مباراة في دور المجموعات ضد بولندا. عندما ظهرت لقطات على تويتر تظهر مشجعًا سعوديًا يزيل قميصه المقلد بعد هدف من روبرت ليفاندوفسكي.

الغريب أن هذا المعجب كان يرتدي قميص ليفاندوفسكي تحت نسخته المقلدة السعودية. وبدا أنه غير ولاءه لأن فريقه كان يتخلف عن الركب.