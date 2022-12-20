عارضة الازياء كاتي برايس تخضع للعملية رقم 16 للحصول على أكبر ثديين في بريطانيا! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– خضعت كاتي برايس للعملية رقم 16 في محاولة للحصول على “أكبر ثديين في بريطانيا”.

لقد اكتسبت عارضة الأزياء الساحرة ، 44 عامًا ، شهرتها أكبر من أي وقت مضى عندما خضعت للجراحة مرة أخرى في بلجيكا.

لقطات حصرية

تظهر لقطات حصرية نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، حين كانت الأم لخمسة أطفال تبتسم عندما دخلت العيادة ولم تظهر عليها أي علامات توتر قبل العملية.

كانت ترتدي بدلة رياضية خضراء وحذاء بني اللون ، وتحدثت بشكل عرضي على الهاتف خارج المستشفى قبل إجرائها.

كشف مصدر قريب من النجم أن “كاتي ستحصل على زرعات ضخمة بقوة 2120. “إنها تريد أن يكون لها أكبر الثدي في البلاد ، وهذا بالتأكيد سيضعها في طريقها لتحقيق هذا الهدف.”

أخفت النتائج

بعد تسجيل الوصول في مكتب الاستقبال ، تم مساعدة كاتي لاحقًا على كرسي متحرك وأظهرت الكانيولا في يدها ، وهي جاهزة للجراحة.

- Advertisement -

ثم شوهدت كاتي برايس وهي ترتدي ثوب المستشفى وقناع الأكسجين ، قبل دقائق فقط من موعد عمليتها.

تم ربط عدة أسلاك ملونة مختلفة بصدرها قبل الجراحة.

منذ إجراء العملية ، ظلت كاتي تحتفظ بالنتائج طي الكتمان في الوقت الحالي.

بالأمس ، شاركت صورة لنفسها في قصصها على الإنستغرام ، ويبدو أنها تستريح بعد الإجراء. وأخفت صدرها المتضخم عن الأنظار

الرجال سبب تعاستها

يأتي ذلك بعد أن تعرضت كاتي برايس لانتقاد وجهها حبيبها السابق السابق بيتر أندريه بعد أن زعمت أن جميع مشاكلها المالية تعود إلى أزواجها السابقين.

وقالت كاتي إن الرجال كانوا “سبب السقوط في حياتها” لأنها قالت إنها “دفعت ثمن” حياتهم ، وتركتها محطمة تمامًا.

وأوضحت أن “جميع تصرفاتها الدرامية” كانت “دائمًا من صنع الرجال” قبل جلسة الاستماع القادمة بشأن الإفلاس.

قالت كاتي لصحيفة التايمز إنها كانت “مصابة بالحب” وأنفقت الملايين على علاقاتها حيث كانت لديها “حاجة للتصديق”.

وتابعت “ليس عليك أن تكون عبقريًا لتكتشف أن الرجال هم الفشل في حياتي. هذا أكيد وواضح مليون في المائة”.

وزادت “كل الدراما ، إفلاسي – كل شيء رجال. دائما الرجال. عندما ترى عشاقي السابقون يشمتون حولهم ، مع العلم أنك دفعت مقابل الأشياء ، فهذا أسوأ عذاب بالنسبة لي”.

وأردفت كاتي “أنا مغفلة للحب. كنت بحاجة إلى التحقق من صدقهم. رغبة الرجال بي. أريدهم أن يريدوني ، لكنهم لا يريدون ذلك “.