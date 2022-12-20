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عارضة الازياء كاتي برايس تخضع للعملية رقم 16 للحصول على أكبر ثديين في بريطانيا! (شاهد)

منذ إجراء العملية ظلت كاتي تحتفظ بالنتائج طي الكتمان في الوقت الحالي

كتب رفيف عبدالله
كاتي برايس watanserb.com
العارضة كاتي برايس
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وطن– خضعت كاتي برايس للعملية رقم 16 في محاولة للحصول على “أكبر ثديين في بريطانيا”.

لقد اكتسبت عارضة الأزياء الساحرة ، 44 عامًا ، شهرتها أكبر من أي وقت مضى عندما خضعت للجراحة مرة أخرى في بلجيكا.

لقطات حصرية

تظهر لقطات حصرية نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، حين كانت الأم لخمسة أطفال تبتسم عندما دخلت العيادة ولم تظهر عليها أي علامات توتر قبل العملية.

كاتي برايس
خضعت كاتي برايس للعملية رقم 16 في محاولة للحصول على “أكبر ثديين في بريطانيا
كاتي برايس
كاتي برايس

كانت ترتدي بدلة رياضية خضراء وحذاء بني اللون ، وتحدثت بشكل عرضي على الهاتف خارج المستشفى قبل إجرائها.

كشف مصدر قريب من النجم أن “كاتي ستحصل على زرعات ضخمة بقوة 2120. “إنها تريد أن يكون لها أكبر الثدي في البلاد ، وهذا بالتأكيد سيضعها في طريقها لتحقيق هذا الهدف.”

كاتي
تمت مرافقة أم لخمسة أطفال إلى الجراحة على كرسي متحرك

أخفت النتائج

بعد تسجيل الوصول في مكتب الاستقبال ، تم مساعدة كاتي لاحقًا على كرسي متحرك وأظهرت الكانيولا في يدها ، وهي جاهزة للجراحة.

كاتي
كانت كاتي تبتسم أثناء توجهها إلى العيادة في بلجيكا
كاتي
كاتي أخذت مكالمة قبل أن تدخل تحت المشرط
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ثم شوهدت كاتي برايس وهي ترتدي ثوب المستشفى وقناع الأكسجين ، قبل دقائق فقط من موعد عمليتها.

تم ربط عدة أسلاك ملونة مختلفة بصدرها قبل الجراحة.

منذ إجراء العملية ، ظلت كاتي تحتفظ بالنتائج طي الكتمان في الوقت الحالي.

كاتي برايس
خضعت لعملية جراحية في Be Clinic
كاتي برايس
لم تظهر كاتي أي علامات توتر أعصاب قبل العملية
كاتي برايس
الأم لخمسة أطفال في مكتب الاستقبال

بالأمس ، شاركت صورة لنفسها في قصصها على الإنستغرام ، ويبدو أنها تستريح بعد الإجراء. وأخفت صدرها المتضخم عن الأنظار

الرجال سبب تعاستها

يأتي ذلك بعد أن تعرضت كاتي برايس لانتقاد وجهها حبيبها السابق السابق بيتر أندريه بعد أن زعمت أن جميع مشاكلها المالية تعود إلى أزواجها السابقين.

وقالت كاتي إن الرجال كانوا “سبب السقوط في حياتها” لأنها قالت إنها “دفعت ثمن” حياتهم ، وتركتها محطمة تمامًا.

ظهرت كاتي على الإنستغرام لكنها أخفت صدرها

وأوضحت أن “جميع تصرفاتها الدرامية” كانت “دائمًا من صنع الرجال” قبل جلسة الاستماع القادمة بشأن الإفلاس.

قالت كاتي لصحيفة التايمز إنها كانت “مصابة بالحب” وأنفقت الملايين على علاقاتها حيث كانت لديها “حاجة للتصديق”.

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وتابعت “ليس عليك أن تكون عبقريًا لتكتشف أن الرجال هم الفشل في حياتي. هذا أكيد وواضح مليون في المائة”.

وزادت “كل الدراما ، إفلاسي – كل شيء رجال. دائما الرجال. عندما ترى عشاقي السابقون يشمتون حولهم ، مع العلم أنك دفعت مقابل الأشياء ، فهذا أسوأ عذاب بالنسبة لي”.

وأردفت كاتي “أنا مغفلة للحب. كنت بحاجة إلى التحقق من صدقهم. رغبة الرجال بي. أريدهم أن يريدوني ، لكنهم لا يريدون ذلك “.

المصدرالتايمز -ذا صن- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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