الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
الرئيسيةحياتناظهور صادم لـ "محمد عبده" من المستشفى وقلق حول وضعه الصحي (فيديو)
حياتنا

ظهور صادم لـ “محمد عبده” من المستشفى وقلق حول وضعه الصحي (فيديو)

استمر الجمهور بالقلق والسؤال عن فنان العرب مؤكدين أن الانفلونزا لا تستلزم دخول المستشفى والمكوث بها

كتب رفيف عبدالله
ظهور صادم لـ
محمد عبده
- Advertisement -

وطن– أثار الفنان السعودي محمد عبده، قلقاً واسعاً بين جمهوره، إثر تعرضه إلى وعكة صحية شديدة تسببت بغيابه عن المشاركة في مُلتقى أبو ظبي الأسري.

حالة مستقرة

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها على “انستقرام”، مقطعاً لفنان العرب محمد عبده وهو داخل غرفة المستشفى.

وكان “أبو نورة” يرتدي روب المرضى، وبدا عليه التعب والإرهاق حين قام بزيارته الفنان رابح صقر.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by 🎶RotanaMusic (@rotanamusic)

وجاء في التعليق على الفيديو: ” زيارة خاصة من الفنان #رابح_صقر للفنان #محمد_عبده بعد تعرضه لوعكة صحية. ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة”.

“كأنه حامل”.. محمد عبده في ورطة بسبب فيديو! (شاهد)

واستقبل محمد عبده، رابح صقر بالأحضان والقبلات على الرغم من أنه مصاب بإنفلونزا حادة قد تكون معدية للأخير.

نزلة برد

- Advertisement -

كما نشر رئيس المعهد العالي للموسيقى في جدة السعودية صالح الشادي صورة جمعته بفنان العرب عبر “تويتر”، موضحاً طبيعة مرضه.

وكتب الشادي في تغريدته: “الحمد لله على السلامة الف مرة حبيبنا الغالي فنان العرب الأستاذ #محمد_عبده يتماثل للشفاء بحمد لله بعد نزلة البرد العابرة.. وهو في اتم الصحة والعافية .. وقد نصحه الأطباء بشيء من الراحة. أجر وطهور بحول الله لأبي عبدالرحمن”.

لكن الجمهور استمر بالقلق والسؤال عنه، مؤكدين أن الانفلونزا لا تستلزم دخول المستشفى والمكوث بها.

انفلونزا حادة

وهو الأمر الذي جعل نجله عبدالرحمن يطمئنهم قائلا: “الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد، تطمنوا”.

وأحيا فنان العرب قبل أسابيع ليلةً استثنائيةً في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن موسم الرياض.

وشارك فنانَ العرب الغناءَ، نخبةٌ من نجوم الطرب والفنانين الشباب.

وأثار فنان العرب في الحفل جدلاً واسعاً، بعدما طلب من المطرب الشاب عايض يوسف، تغييرَ اسمه الفني.

عايض يوسف ومحمد عبده

حيث تفاجأ الفنان الشاب، بسؤال محمد عبده له عن عدم استبدال اسمه الحقيقي باسم فني.

وقال فنان العرب: “ليش ما اخترت اسم فني غير عايض القرني .. لو غيرت اسمك تزعل ؟!”.

فأجابه القرني: “اختار لي اسم طال عمرك .. مين أحسن من محمد عبده يسميني”.

فأجاب أبو نورة: “لا أنا أبغاك عايض القرني ، تعرف ليش؟ في بداية دخولي الإذاعة وعمري 15 عام ، قالوا لازم تغير اسمك. فأخبرتهم هذه أوراقكم وهذه إذاعتكم ولا أريد أغير اسمي أبداً”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

محمد عبده يثير الجدل بما فعله مع “عايض” بسبب عائض القرني (فيديو)

حياتنا

“كأنه حامل”.. محمد عبده في ورطة بسبب فيديو! (شاهد)

حياتنا

جمهور محمد عبده يهاجم “روتانا” بعد هذا الإعلان! (شاهد)

حياتنا

توثيق لحظة سرقة منديل محمد عبده المعروض للبيع بـ8 آلاف دولار! (شاهد)

حياتنا

منديل محمد عبده الذي جفف به عرقه بآخر حفل يباع بسعر خيالي (شاهد)

حياتنا

عملية جراحية على أنغام محمد عبده تفجّر غضب السعوديين (شاهد)

حياتنا

الفنان السعودي محمد عبده يكشف عن آخر أمنياته قبل الاعتزال.. ما علاقة فلسطين بالأمر؟

حياتنا

ثروة محمد عبده حديث السوشيال ميديا.. عقارات في كل مكان! (فيديو)

حياتنا

سلمان نجل محمد عبده من زوجته الفرنسية بأول ظهور .. لديه 11 طفل وعمره 72 عاماً (شاهد)

حياتنا

محمد عبده يبهر حفل “ليلة المعازيم” بظهوره عبر “الهولوجرام”.. هذا ما أهداه للحضور!

حياتنا

محمد عبده يصدم جمهوره.. احتضن أصالة وقبلها ورقص مثل مايكل جاكسون!

حياتنا

طلاق الفنانة أحلام يثير ضجة واسعة على منصات التواصل ومبارك الهاجري يعلق.. فما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اتهامات خطيرة لـ”فيفا” بعد جدل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك فرنسا.. ما القصة؟

” لن أستسلم أبداً.. سأعود”.. البيج “رامي” يخرج بفيديو مؤثر بعد خسارة مستر أولمبيا 2022

ميسي ينجو من كارثة محققة كادت أن تودي بحياته هو ورفاقه بعد وصولهم للديار(شاهد)

فضيحة في الإعلام الفرنسي بعد خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين (شاهد)

استقبال مهيب لأسود الأطلس في المغرب وتعليمات ملكية خاصة بشأن أمهات اللاعبين

ماذا أصاب قطر بعد انتهاء المونديال؟.. تغريدة لحفيدة مؤسس الدولة تثير تفاعلا

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي 2022 ؟!

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

شيرين عبدالوهاب في الكويت.. شروط مثيرة للجدل في أولى حفلاتها بعد عودتها إلى حسام حبيب!

مشجعة أرجنتينية تتعرى في قطر.. ظهور جديد لها برفقة رجال الأمن وهذا مصيرها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC