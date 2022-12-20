ظهور صادم لـ “محمد عبده” من المستشفى وقلق حول وضعه الصحي (فيديو)

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وطن– أثار الفنان السعودي محمد عبده، قلقاً واسعاً بين جمهوره، إثر تعرضه إلى وعكة صحية شديدة تسببت بغيابه عن المشاركة في مُلتقى أبو ظبي الأسري.

حالة مستقرة

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها على “انستقرام”، مقطعاً لفنان العرب محمد عبده وهو داخل غرفة المستشفى.

وكان “أبو نورة” يرتدي روب المرضى، وبدا عليه التعب والإرهاق حين قام بزيارته الفنان رابح صقر.

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وجاء في التعليق على الفيديو: ” زيارة خاصة من الفنان #رابح_صقر للفنان #محمد_عبده بعد تعرضه لوعكة صحية. ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة”.

واستقبل محمد عبده، رابح صقر بالأحضان والقبلات على الرغم من أنه مصاب بإنفلونزا حادة قد تكون معدية للأخير.

نزلة برد

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كما نشر رئيس المعهد العالي للموسيقى في جدة السعودية صالح الشادي صورة جمعته بفنان العرب عبر “تويتر”، موضحاً طبيعة مرضه.

وكتب الشادي في تغريدته: “الحمد لله على السلامة الف مرة حبيبنا الغالي فنان العرب الأستاذ #محمد_عبده يتماثل للشفاء بحمد لله بعد نزلة البرد العابرة.. وهو في اتم الصحة والعافية .. وقد نصحه الأطباء بشيء من الراحة. أجر وطهور بحول الله لأبي عبدالرحمن”.

الحمد لله على السلامة الف مرة 💐

حبيبنا الغالي فنان العرب الأستاذ #محمد_عبده يتماثل للشفاء بحمد لله بعد نزلة البرد العابرة.. وهو في اتم الصحة والعافية .. وقد نصحه الأطباء بشيء من الراحة .

أجر وطهور بحول الله لأبي عبدالرحمن 💚💐💚💐💚. pic.twitter.com/OpwMt6Hr0m — صالح الشادي (@salehalshadi) December 19, 2022

لكن الجمهور استمر بالقلق والسؤال عنه، مؤكدين أن الانفلونزا لا تستلزم دخول المستشفى والمكوث بها.

انفلونزا حادة

وهو الأمر الذي جعل نجله عبدالرحمن يطمئنهم قائلا: “الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله، أصيب بأنفلونزا حادة وتعافى منها ولله الحمد، تطمنوا”.

الوالد بخير وبأتم صحة بفضل الله. جاته فقط أنفلونزة حادة وتعافى منها ولله الحمد🙏🏼 تطمنو — Abdulrahman Abdu (@abdulrhmanmabdu) December 19, 2022

وأحيا فنان العرب قبل أسابيع ليلةً استثنائيةً في موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن موسم الرياض.

وشارك فنانَ العرب الغناءَ، نخبةٌ من نجوم الطرب والفنانين الشباب.

وأثار فنان العرب في الحفل جدلاً واسعاً، بعدما طلب من المطرب الشاب عايض يوسف، تغييرَ اسمه الفني.

عايض يوسف ومحمد عبده

حيث تفاجأ الفنان الشاب، بسؤال محمد عبده له عن عدم استبدال اسمه الحقيقي باسم فني.

وقال فنان العرب: “ليش ما اخترت اسم فني غير عايض القرني .. لو غيرت اسمك تزعل ؟!”.

فأجابه القرني: “اختار لي اسم طال عمرك .. مين أحسن من محمد عبده يسميني”.

فأجاب أبو نورة: “لا أنا أبغاك عايض القرني ، تعرف ليش؟ في بداية دخولي الإذاعة وعمري 15 عام ، قالوا لازم تغير اسمك. فأخبرتهم هذه أوراقكم وهذه إذاعتكم ولا أريد أغير اسمي أبداً”.