صوفيا لورين وباميلا أندرسون.. صور صادمة لرموز الجمال والإثارة والجنس بين الحاضر والماضي! (شاهد)

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صوفيا لورين

الإيطالية بشكل لا يقاوم ، صوفيا لورين المثيرة والدرامية. بجمالها الطبيعي الخالد وأناقتها التي لا يمكن شراؤها. فهي واحدة من أشهر المشاهير الإيطاليين في كل العصور.

ليا طومسون

بدأت ليا طومسون في الإعلانات التلفزيونية في سن العشرين! ومنذ ذلك الحين أصبحت نجمة عالمية

بو ديريك

حققت بو ديريك ، نجاحًا كبيرًا في فيلم “10”. على الرغم من مرور أكثر من 40 عامًا ، إلا أنها لا تزال معروفة بهذا الدور.

جين فوندا

تذكرنا إلى الأبد بأن نكون أنفسنا هي جين سيمور فوندا الوحيدة. “لا أريد أن أزيل تجاعيدي – لا أريد أن أبدو مثل أي شخص آخر”.

سارة ميشيل جيلار

بمجرد أن تسمع “Buffy” ، يبدو الأمر كما لو أن موسيقى السمات تبدأ في اللعب في رأسك. سارة ميشيل جيلار ، التي خلّدتها دورها في دور بافي سامرز تعتبر واحدة من أعظم النماذج النسائية في كل العصور.

نانسي ماكيون

هل تعلم أن مونيكا جيلر أوف فريندز ربما لم تلعب دور كورتيني كوكس؟ تنافس على الدور نانسي ماكيون. في حين أن اسمها الحقيقي قد لا يقرع أي أجراس ، كان دورها الأكثر شهرة هو Jo Polniaczek في سلسلة الثمانينيات الناجحة حقائق الحياة.

انجي هارمون

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كانت أنجي هارمون عارضة أزياء محترفة سابقًا ، وقد تم اكتشافها في سن 23 أثناء الرحلة ، من قبل ديفيد هاسيلهوف!

باميلا أندرسون

هل تصدق أن باميلا أندرسون تجاوزت الآن الخمسين من عمرها! هذه الصورة من “ديلي شويس”.

للأسف ، كانت باميلا غير محظوظة في الحب ، مع علاقات عاصفة مع تومي لي وكيد روك. بعد زواجها الرابع ، في عام 2020 ، بالطلاق ، تزدهر باميلا بنفسها الآن.

ليزا بونيت

لقد سمعت بالتأكيد عن ليزا بونيت ، من دورها الأيقوني باسم دينيس هوستابل ، وهو الجزء الذي سوف يسجل في تاريخ التلفزيون ومنحها شعبية للارتقاء كممثلة.

ليندا كوزلوفسكي

“ميك ، أعطه محفظتك.” “لماذا؟” “لديه سكين.” “هذا ليس سكين. هذا سكين “. من يستطيع أن ينسى المشهد الأيقوني في Crocodile Dundee ، الذي جعل ليندا كوزلوفسكي خريجة Juilliard تشتهر؟

راكيل ويلش

وُلد رمز جنسي دولي جديد عندما خرجت راكيل ولش من الماء في ذلك البيكيني ذي الفرو. دورها في فيلم One Million Years BC.

بعد وفاة مونرو عام 1962 ، تبوأت راكيل مكانها ، وتخلص العالم من فكرة أن آلهة الجنس أتت في شكل واحد فقط.

كيم ريتشاردز

عندما تبدأ مسيرتك المهنية بعد شهور فقط من خروجك من الرحم ، فهذا يعني بالتأكيد أنك متجه للنجومية ، أليس كذلك؟

نانسي كريجان

لا أحد يستطيع أن ينسى الفضيحة المحيطة بنانسي كريجان وتونيا هاردينغ في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 1994.

جاكلين سميث

بينما انتاب الجميع قلق بشأن فرح فوسيت في فيلم Charlie’s Angels ، يبدو أن الناس ينسون أنها لعبت دور البطولة في الموسم الأول فقط! كان الجمال الحقيقي جاكلين سميث ، بشعرها الداكن المتدفق ووجهها المتناسق تمامًا.

لعبت سميث دورًا منتظمًا في المسلسل ، حيث لعبت دور كيلي جاريت المشاكسة

شيريل لاد

بالعودة إلى الوراء ، لدينا نجمة ملائكة تشارلي أخرى: شيريل لاد.

فرح فوسيت

كانت مرشحة لجائزة إيمي أربع مرات وست مرات في جائزة غولدن غلوب.

دون ويلز

من يستطيع أن ينسى دفء ماري آن سامرز في جزيرة جيليجان؟ هي وتينا لويز هما آخر أعضاء فريق التمثيل لا يزالون واقفين من المسلسل الأصلي ، مما يشير إلى نهاية حقبة تقريبًا.

وقد تم تصنيفها في عام 2005 لدورها الرائد كواحدة من المرشدين التلفزيونيين. “50 نجمة جاذبية في كل العصور.”

مارينا سرتيس

ولدت في لندن لأبوين يونانيين ، تشاجر والداها معها حتى لا تصبح ممثلة. تقدمت سرتيس سراً إلى مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما ، وكانت مصممة على تحقيق ذلك.

ماري كيت وآشلي أولسن

انطلق توأمان أولسن إلى الشهرة في التسعينيات ، مع مهن ناشئة في التمثيل ، ابتداءً من عمر ستة أشهر فقط! ومع ذلك ، فإن التوأم الأخوي المعترف بهما عالميًا يخجلان من دائرة الضوء هذه الأيام.

ميليسا راوخ

جعلت الممثلة التالية اللطيفة والمرحة والمحبوبة بصمتها باعتبارها برناديت روستنكوفسكي-وولويتز في The Big Bang Theory.

مورين ماكورميك

اشتهرت بدورها في دور مارسيا برادي في فيلم The Brady Bunch .

جوستين بيتمان

الأكثر شهرة لسبعة مواسم على NBC المسرحية الهزلية “Family Ties” جوستين بيتمان.

ليزا ويلشل

ممثلة ومغنية وكاتبة أغاني ومؤلفة ومدربة حياة أمريكية.

إريكا إلينياك

كانت في الثالثة عشرة من عمرها فقط عندما ظهرت لأول مرة في هوليوود. في فيلم 1982 “ET the Extra-Terrestrial” .

كانت فتاة أحلام كل رجل ، بشعرها الأشقر وتمثال نصفي كامل!

جاكلين بيسيت

يجد معظم الناس أنه من المدهش أن يسمعوا أن جاكلين بيسيت ممثلة بريطانية مشهورة وليست فرنسية! ومع ذلك ، هناك بعض الدماء الفرنسية في هذا الجمال. والدتها أرليت من أصول فرنسية. إليزابيث بيركلي

كل من شاهد فيلم Saved by the Bell سيتذكر هذه الممثلة الرائعة!

بدأت إليزابيث بيركلي كعارضة أزياء ، وقد ظهرت لأول مرة في عام 1987 في الفيلم التلفزيوني “الضفدع”.

جنيفر كونيلي

ولدت كونيلي في نيويورك ، واشتهرت بدورها في فيلم الخيال الموسيقي Labyrinth إلى جانب الراحل David Bowie.

ساشا الكسندر

“أردت في الواقع أن أصبح راقصة غريبة ، لكن هذا لم ينجح ، لذلك اعتقدت أنني سأقوم بالتمثيل.” اختيار حكيم ، ساشا ، وربما خيار أكثر ربحًا! أورسولا أندريس

عندما تكون هناك قائمة بـ “أفضل لحظات البيكيني” ، فإن أورسولا هي الدعامة الأساسية ، حيث ترتدي البيكيني الكريمي ، وهو رمز في حد ذاته.

إليزابيث شو

كان أول دور مهم لها في مسلسل “Call to Glory” ، والذي ، من سخرية القدر ، كان الجزء الذي جعلها تصل إلى الشهرة ، بعد فترة وجيزة من بطولتها في “The Karate Kid”.

ميليسا سو أندرسون

قطعت الممثلة الأمريكية الكندية ميليسا سو أندرسون شوطًا طويلاً من بيركلي ، كاليفورنيا.

في بداية مسيرتها المهنية كممثلة طفلة ، استمرت سو في الظهور في عدد كبير من الإعلانات التلفزيونية.

وينونا رايدر

هذه النجمة التالية لا تطرح أي مقدمة ، كواحدة من فتيات تكنولوجيا المعلومات في التسعينيات. مع أرصدة الأفلام . فلا عجب أن تكون وينونا رايدر (من مواليد وينونا لورا هورويتز!) أيقونة. بعينيها الكبيرة ووجهها المعبّر .

كريستينا آبلغيت

اشتهرت كريستينا بدورها في دور كيلي بوندي في فيلم “متزوجة … ولديها أطفال” ، وقد رسخت مكانتها في كل من السينما والتلفزيون ، وفازت بجائزة إيمي وحصلت على ترشيحات توني وجولدن غلوب

جينيفر جراي

من المؤكد أن كل أخت أكبر لها شقيق أصغر مزعج تتعاطف مع تصوير جينيفر جراي لجيني في “يوم عطلة فيريس بيلر”! لكن دورها في “Dirty Dancing” جعلها أيقونة. غالبًا ما يتصدر مشهد الرقص مع Swayze قوائم لواحد من أكثر الأفلام رومانسية في تاريخ الأفلام! حصل الدور حتى على ترشيح جراي لجائزة جولدن جلوب.

فيبي كيتس

وُلدت فيبي لوالدين ليلي وجوزيف كاتز ، اللذان غيرا اسمهما بعد ذلك إلى كاتس ، وهي من سكان نيويورك الأصليين.

ولديها تراث روسي يهودي وصيني-فلبيني.

في سن العاشرة ، كانت ترغب في متابعة الرقص ، الذي تحول بعد ذلك إلى عارضة أزياء. لكن هذا لم يدم طويلاً.

جامي جيرتز

تم اكتشاف جيرتز في البحث عن المواهب على الصعيد الوطني بواسطة نورمان لير! عندما كانت طفلة ، لعبت دور البطولة في “Diff’rent Strokes” و “حقائق الحياة” قبل الانتقال إلى الفيلم . حيث ظهرت لأول مرة في فيلم الرومانسية “Endless Love” عام 1981.

كاثرين بيل

اشتهرت بالرائد سارة ماكنزي في “JAG” ، سرقت كاثرين ليزا بيل قلوب الأمريكيين ومشاة البحرية على حد سواء!

أوليفيا هاسي

جوهرة في فيلم “روميو وجولييت” لزيفيريلي هي الممثلة الأرجنتينية البريطانية أوليفيا هاسي.

بوجه ملائكي وعيون زرقاء مذهلة ، كانت أوليفيا أشهر مراهقة في العالم في أواخر الستينيات.